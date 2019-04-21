



Синьхуа

Быть в Нанкине и не поклониться могилам советских летчиков, погибших в войне с Японией, большое кощунство. Сегодня это мемориал на горе Цзыцзиньшань. С 1937 года за восемь лет в небе над Китаем погибли 236 «сталинских соколов», которые уничтожили 1186 вражеских самолетов. И вот мы на месте. Свежий воздух, тишина, умиротворение, которое не нарушает громкий щебет птиц. Однако правда истории такова: только в августе 1994 года китайская комиссия по организации возведения памятника героям-летчикам получила от российской стороны список имен похороненных здесь советских добровольцев. В августе 1995 года им был воздвигнут монумент, имена героев увековечены на специальных стелах.

Сегодня в просторных помещениях в зоне мемориала размещены многие уникальные документы, собранные каким-то чудом по крупицам уникальные фотографии, советское оружие времен Второй мировой. Можно даже говорить о «неизвестной войне», ведь определенное время героизм, да даже просто участие советских летчиков в ожесточенных воздушных схватках в небе над Китаем замалчивалось. Все они имели китайские фамилии, китайские документы без фотографий и носили форму китайских военнослужащих, хотя такая маскировка была шита белыми нитками. Если использовать современную политическую лексику, то для СССР это было участием в локальной войне. Такая проблематика начинает приобретать актуальность в связи с международной обстановкой, появившиеся новые документы позволяют во многом по-новому взглянуть на конкретную политическую ситуацию. Не случайно китайские ученые и политические деятели считают, что началом Второй мировой войны следует считать дату развязывания милитаристской Японией полномасштабной войны в Китае — 7 июля 1937 года, а не 1 сентября 1939 года.

В нашем случае всё тогда складывалось следующим образом. В июле 1937 года Япония, под надуманным предлогом пропажи своего солдата во время учений, вторглась в соседнюю страну и довольно быстро захватила Пекин и Тяньцзинь. 21 августа 1937 года в Нанкине, где в то время располагалось правительство Китая, Советский Союз подписал с ним договор о ненападении. С советской стороны договор скрепил посол СССР Дмитрий Богомолов, с китайской — министр иностранных дел страны Ван Чжунгуй. При этом руководитель Китая генералиссимус Чан Кайши, лидер консервативной партии Гоминьдан, обратился с просьбой о незамедлительной поддержке к лидерам ведущих мировых держав. Но Великобритания, Франция и США решили дистанцироваться от вмешательства в конфликт, не желая портить отношения с Токио. В Германии же, где в 1933 году к власти пришли нацисты, началось свертывание военно-промышленной помощи китайцам. Объяснялось это тем, что Гитлер принял решение переориентировать внешнюю политику страны с Китая на Японию. С последней Третий рейх заключил осенью 1936 года Антикоминтерновский пакт.

И-16

В СССР давно считали Японию своим главным противником в Азии. Не была забыта ни оккупация Дальнего Востока японскими войсками во время гражданской войны, ни аннексия южной части Сахалина по итогам Русско-японской войны, ни временный захват самураями северной части острова в 1920—1925 годах. При активной помощи Советского союза Гоминьдан вместе с местными коммунистами провел в 1926—1928 годах поход на север страны, в результате чего Поднебесная была объединена под властью Чан Кайши. Осенью 1937 года по просьбе китайской стороны туда были направлены авиаспециалисты, включая не только пилотов, но и наземный технический состав. Кроме этого, правительство СССР выделило Китаю крупный денежный кредит на закупку советских танков и самолетов. В 1937 году японцы перебросили в северный Китай более 300 тысяч солдат и офицеров. Был взят Шанхай, в котором было образовано марионеточное правительство, началось наступление на Нанкин, который пал 13 декабря 1937 года. Вступление оккупантов в город сопровождалось в течение нескольких дней безжалостной резней гражданского населения, в результате чего погибли более 200 тысяч человек.

Боевой счет советские добровольцы открыли 21 ноября 1937 года, когда над Нанкином семь истребителей И-16 без потерь сбили два вражеских истребителя и один бомбардировщик. В последующем они развеяли миф о непобедимости японцев. Генерал Клэр Ли Шеннолт, который во время Второй мировой войны командовал в Китае авиационной эскадрильей «Летающие тигры», состоящей из американских добровольцев, высоко ценил боевые качества советских коллег. По его словам, «русские пилоты были упорными и решительными, отличались великолепной физической формой и могли спокойно выдержать 12-часовое дежурство, тяжелый воздушный бой». По мнению сотрудника военной академии НОАК Чэнь Хаоляна, в то время советская авиация «сбила спесь с японской армии». Последние советские военные авиаторы и технический персонал были отозваны из Китая в июне 1941 года.

Прошли годы, дым войны давно рассеялся, но о летчиках до сих пор помнят китайцы. Жители Нанкина несут к мемориалу живые цветы, тщательно на ним ухаживают. К россиянам в этом городе отношение особенное — ведь для нанкинцев они являются потомками тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты Китая и китайского народа.