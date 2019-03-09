Третий том материалов по обороне Порт-Артура (о предыдущих мы писали тут и тут) посвящен отдельным эпизодам его защиты.

Как и ранее изданные книги, он состоит из двух разделов.

В первый вошли документы, созданные или в ходе боевых действий, или непосредственно сразу по их окончании. Из них обращает на себя внимание дневник начальника 7-й Восточно-сибирской дивизии генерал-майора Романа Кондратенко за март-апрель 1904 г. Помимо непосредственного командования дивизией, он в этот период много занимался «организацией минных заграждений», а потому записи в числе прочего иллюстрируют взаимодействие армейских и флотских структур в ходе обороны.

Не менее интересен доклад штабс-капитана Александра Насеткина о действиях его охотничьей (добровольческой) команды, составленной из чинов 3-й Восточно-сибирской дивизии, точнее, солдат, занятых на охране ее имущества, и военнослужащих запасного батальона. Из вошедших в отряд 133 добровольцев 14 были убиты, двое умерли от ран, 84 получили ранения (некоторые неоднократно). Моральный дух бойцов отличался очень высоким уровнем: «младший унтер-офицер Андрей Мойтак ранен 7 сентября. Рука еще не зажила и рука еще не действовала, а он снова явился на позицию… стрелок Лаврентий Пестриков ранен 13 июля. Ноги опухли от цинги, ходить не мог, сидя стрелял, а не пошел в госпиталь».

Во втором разделе книги собраны документы об обороне Порт-Артура, вышедшие из-под пера руководства крепости. В историографии укоренилась теория, что виновниками капитуляции были командующий Квантунским укрепрайоном генерал-лейтенант Анатолий Стессель, его начальник штаба генерал-майор Виктор Рейс и начальник сухопутной обороны крепости генерал-майор Александр Фок. Этот точка зрения восходит к «Докладу коменданта крепости Порт-Артур» генерал-лейтенанта Константина Смирнова (он сменил Стесселя на этом посту), который публикуется в настоящем сборнике. Также представлены альтернативные версии событий, в частности «Заметки к докладу генерал-лейтенанта Смирнова» Рейса и «Объяснительная записка генерал-лейтенанта Фока по поводу обвинений в предательской деятельности, сделанных ему генерал-лейтенантом Смирновым». О степени взаимного неприятия недавних братьев по оружию могут свидетельствовать не только приводимые в разделе материалы, но и следующий факт: в ответ на обвинение в трусости Фок вызвал Смирнова на дуэль, которая окончилась ранением ответчика в живот.

Что это? Защита чести? Или тоже в какой-то степени свидетельство об уже завершившейся обороне? Или попытка ее переиграть задним числом?