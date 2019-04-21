Пасха для поляков (Wielkanoc) — великий праздник со своими устоявшими обычаями и кухней. Одной из традиций является отправление друг другу пасхальных поздравлений, в том числе коротких стихотворений. Многие польские издания и сайты выставляют для своих читателей уже готовые форматы. И в них находится место политике, как, например, в четверостишии, которое рекомендует белостокский портал Kurier Poranny, предлагающий пожелать «кролика в корзине, пасхальных яиц без счета, улыбки Миллера, настойчивости Леппера, власти Путина и денег Ривина». Поляки очень внимательно и придирчиво оценивают то, как с Пасхой их поздравляют польские политики. Но в этом году в центре всеобщего внимания оказалась посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, чей твит в честь Пасхи вызвал у проправительственного портала wPolityce такую реакцию: «Лучше поздно, чем никогда».

English.almanar.com.lb

«Дорогие польские друзья, по случаю Пасхи я желаю вам веселых и счастливых моментов за столом вместе с вашими близкими. Всего хорошего!» — написала американский дипломат в своем блоге в это пасхальное воскресенье, 21 апреля. Вроде бы и ничего особенного. Но великому празднику предшествовало два события. Во-первых, 19 апреля в столице отметили восстание в Варшавском гетто. Американская делегация во главе с Мосбахер приняла участие в церемонии. А, во-вторых, спустя день посол публично поздравила еврейскую общину с Песахом: «По случаю празднуемого сегодня вечером Песаха, в память об исходе израильтян из египетского рабства, я желаю вам мира и радостного праздника! Хаг Песах Самеах, счастливого Песаха!». Этот ее твит вызвал бурную реакцию, причем, не только у обычных польских блогеров, но и политиков.

(сс) Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Пасхальные яйца

Так, известный борец против абортов, член новосозданного движения «Конфедерация» (Konfederacjа) Кая Годек тут же отреагировала: «Непревзойденная смелость, уважаемая пани, пани не в филиале Израиля… В Польше мы празднуем пасхальное триденствие, завершающееся днем воскресения Господня — воспоминанием о страстях, смерти и воскресении Иисуса Христа, которого евреи не признают Спасителем». Публичное освещение получила перепалка между фотографом правительственного Института национальной памяти Мартой Смоляньской и преподавателем Варшавского университета Михалом Билевичем. Первая отметила, что 90% все-таки празднуют Пасху (а не Песах — С.С.). Второй заявил, что этой репликой «обвинили посла США в Польше, которая приветствовала польских евреев», а автор высказывания «испытывает симпатии» ко временам «государственной дискриминации» и «погромов» евреев, хотя «история не изменится — в течение тысячелетий на польской земле были христиане и иудеи».

Но самыми громкими стали два твита скандально знаменитого депутата сейма Польши, тесно связанной с правящей партией «Право и Справедливость» (PiS), Кристины Павлович. Вначале она сообщила, что «это, вероятно, фейковый профиль американского посольства и пани посла Мосбахер. Кто-то хочет нас спровоцировать и убедить, чтобы мы думали в эти дни, что американские базы в Польше не должны появиться, что президент Трамп этой осенью не приедет. Пани посол, Христос воскрес! Аллилуйя!». Но уже спустя несколько часов депутат Павлович изменила свое мнение, опубликовав в блоге другую запись: «Сегодня в тот же самый день, когда мы, католики, празднуем Страстную субботу в пасхальном триденствие, отмечается также и еврейский праздник Песах, и пани посол Мосбахер передала евреям соответствующие пожелания. Всего наилучшего и от нас! А мы, католики, восклицаем — Христос воскрес! Спасибо за поздравления».

Мы обращаем внимание на это только потому, что сия буря в стакане воды социальных сетей получила широкое освещение в польских средствах массовой информации и на интернет-форумах. Хотя, думаем, что большинство поляков на данный «обмен мнениями» не обратили внимания, готовясь к ночной службе в костеле. Нет оснований считать, что и сама пани Мосбахер желала спровоцировать полемику своими двумя твитами. Будучи человеком вежливым и соблюдающим дипломатический протокол, она сделала то, что сделал бы на ее месте любой американский посол. Однако Мосбахер невольно запустила реакцию, которая показывает, какие глубокие и болезненные комплексы испытывает политизированная часть польского общества в отношении «главного союзника». Получается, что вопреки всей правительственной пропаганде и в целом сформированному консенсусу варшавского салона, в глубине души не верят поляки до конца Вашингтону.

США и Польша

Проблема усугубляется тем, что при активной общественной поддержке членства Польши в НАТО и Европейском союзе, что демонстрируют социологические опросы, одновременно есть страх распада альянса и недовольство тем, как в перспективе может быть реформирован ЕС. Оттого для Варшавы ключевым становится заключение двухсторонних соглашений с теми, кто сможет ей дать гарантии в жизненно важных вопросах. От США ждут того, что они будут реально обеспечивать достойный уровень польской безопасности. Но полной уверенности нет, о чём инстинктивно проговаривается депутат Павлович. Отсюда такое пристальное внимание ко всему, что говорят американские чиновники и дипломаты, попытки расшифровать каждое их слово и уловить намеки, даже если их там нет. Жаль, что очередным поводом для сего стала Пасха. Всё-таки хочется пожелать полякам хорошо и мирно ее провести. А нас она ждет через неделю, в следующее воскресенье, 28 апреля.