Еще одна дорога из Петербурга в Москву

Иван Шилов ИА REGNUM Таллинcкий порт

Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Петербург становится ближе к своей реализации. Как на минувшей неделе сообщила газета «Коммерсант», президент России Владимир Путин поддержал поддержал начало проектирования дороги и ряда инфраструктурных объектов Петербургского транспортного узла.

Предполагается, что время в пути от Петербурга до Москвы будет составлять 2 часа. При этом пассажиропоток между городами должен вырасти втрое, до отметки 33 млн человек в год. Кроме того, власти рассчитывают, что строительство дороги позволит динамичнее развиваться экономике как Петербурга, так и городов, находящихся между двух столиц.

При этом, несмотря на то, что президент поддержал проект и посчитал его более экономически оправданным, чем строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, некоторые эксперты, как пишет издание, сомневаются в эффективности ВСМ — никаких гарантий по росту пассажиропотока пока что нет.

При этом, как отмечает председателя совета директоров ООО «ДОРН» Андрей Карпов, новая дорога нужна не столько для сокращения времени в пути, сколько для того, чтобы вернуть грузовое железнодорожное движение на прямую ветку Санкт-Петербург — Москва.

«Это повысит конкурентоспособность экономики Петербурга и Ленинградской области, а также конкурентоспособность российский портов на Балтике. Транзитное время уменьшится, тариф снизится», — заявил эксперт.

Пока что проект получил одобрение только на словах. При этом не исключается, что что соглашение о строительстве дороги может быть подписано на экономическом форуме в Петербурге будущим летом.

Лавне быть

Акционерное соглашение по строительству терминала «Лавна», а также договоры купли-продажи долей в проектной компании ООО «Морской торговый порт «Лавна» были подписаны с пулом инвесторов концессии в Министерстве транспорта России на этой неделе.

Gov-murman.ru Строительство угольного терминала «Лавна»

В реализации проекта примут участие ПАО «ГТЛК», АО Компания «БизнесГлобус», АО «Центр развития портовой инфраструктуры», АО ХК «СДС-Уголь» и АО «РЖД-Инфраструктурные проекты».

Планируется, что глубоководный порт в Мурманске позволит переваливать 18 млн тонн угля в год. Также предусмотрено строительство подъездных путей необщего пользования протяженностью 2,3 километра.

«Мы долго шли к этому проекту, и сегодня он переструктурирован таким образом, что в состав акционеров вошли заинтересованные в работе этого порта участники. В целом это яркий пример государственно-частного партнерства», — заявил после подписания документа министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, проект создания порта Лавна может в будущем стать примером для развития портовой инфраструктуры в России.

Напомним, на западном берегу Кольского залива продолжается реализация проекта развития Мурманского транспортного узла, в рамках которого должны быть построены угольный порт «Лавна» с возможностью перевалки 18 млн тонн угля и автомобильные и железнодорожные подходы к порту. На развитие МТУ запланировано выделение в 2011—2021 годах около 140 млрд рублей, в том числе порядка 60 млрд рублей — из бюджета.

Читайте также: Мурманский транспортный узел: развязать нельзя разрубить

Грузы поедут из Азии в Европу

Транспортная группа FESCO и АО «РЖД Логистика» договорились организовать совместный мультимодальный сервис для доставки контейнерных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Соответствующий документ стороны подписали в рамках выставки «ТрансРоссия».

Речь идет о перевозке грузов из Японии и Республики Корея, которая будет осуществляться через «Владивостокский морской торговый порт» и дальше — по Транссибирской железнодорожной магистрали.

Как планируют партнеры, мультимодальный сервис позволит снизить сроки перевозки грузов в сравнении с транспортировкой по воде или транзитом через КНР. Уже на конец апреля запланирована тестовая доставка.

«Мы рассчитываем, что в партнерстве с «РЖД-Логистикой» сможем запустить конкурентоспособный транзитный сервис, что в конечном итоге будет способствовать развитию транзитных перевозок через РФ и позволит достичь стратегический цели в 2 млн TEUs к 2024 году», — заявил в ходе подписания соглашения президент FESCO Александр Исурин.

Dr. Leonid Kozlov Владивостокский морской торговый порт

Кроме этого, Транспортная группа FESCO намерена сотрудничать в области транспортировки контейнерных грузов из Китая в Россию с европейской компанией DB Cargo Russija Сo.Ltd. В рамках данного партнерства планируется развивать контейнерные перевозки скоропортящихся грузов (продуктов питания и сельскохозяйственных грузов) между Россией и Китаем также по мультимодальному маршруту через «Владивостоксий морской торговый порт» и прямыми сухопутными сервисами. Запуск данного мультимодального сервиса намечен на лето 2019 года.

Соседство и транзит

Одним из громких событий прошедшей недели стал визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию и ее встреча с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем беседы стало сотрудничество стран в области транспорта и транзита грузов.

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря — здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом», — отметил Владимир Путин.

При этом объем транзита российских грузов через Эстонию за последние годы существенно сократился и достиг своего исторического минимума с момента распада СССР.

Такая динамика связана с тем, что российское правительство в последние годы ведет последовательную политику по переводу российских грузов из портов Прибалтики. Это в том числе сказывается и на перевозке грузов по железной дороге в сторону портов.

Еще в 2017 году представители Минтранса РФ заявляли, что до 2020 года ожидается прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

При этом, несмотря на значительное снижение российского грузопотока в сторону прибалтийских стран, перевалка российских грузов в портах Прибалтики пока сохраняется. Большинство грузов, оставшихся в Прибалтике, переваливается в портах Латвии. Причиной этого является в том числе отсутствие достаточных мощностей в портах России.

Pjotr Mahhonin Таллинский порт

Латвия ждет российскую нефть

Вентспилсский порт заинтересован в возобновлении работы нефтепровода «Дружба» на участке Полоцк — Вентспилс. Об этом заявил управляющий Вентспилсским свободным портом Имантс Сармулис, сообщило издание «Sputnik.Латвия».

Предполагается, что возобновление работы нефтепровода позволит дополнительно загрузить порт российским сырьем.

«Технически нефтепровод может работать с мощностью 15 миллионов тонн в год», — отметил Сармулис. Но он подчеркнул, что Вентспилсский порт не может повлиять на судьбу нефтепровода.

Ранее было объявлено, что Белоруссия планирует провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», через который осуществляется транспортировка российской нефти на Запад.

В этом случае не исключается остановка транзита нефти по нефтепроводу — президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полтора года назад в республике проводили ремонт нефтепроводов, не перекрывая поставки, чтобы Россия не понесла убытков.

Однако, по его словам, в Москве «уже обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» белорусской стороне.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», — заявил Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Но Россия не заинтересована в переориентации грузов на порты Прибалтики. Более того, еще в 2017 году президент России Владимир Путин призвал белорусские НПЗ переориентировать собственные грузопотоки с портов Прибалтики на российские порты. Также в последние годы российское правительство ведет работу по переводу отечественных грузов из Прибалтики.

Напомним, что РФ приняла решение остановить эксплуатацию нефтепровода Полоцк — Вентспилс, и в 2004 году доставка нефти в порт Вентспилса была прекращена. С тех пор по участку нефтепровода «Дружба», располагающегося на территории Белоруссии, нефть следовала только до нефтеперерабатывающего предприятия ОАО «Нафтан».