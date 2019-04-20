США направили 1 тыс. 700 морских пехотинцев за тысячи километров от дома для выполнения новой миссии. Однако пунктом их назначения стал не Афганистан, Ирак или базы в ЕС и Японии, а тропический город Дарвин, расположенный в северном районе Австралии. Американские военные постепенно прибывают на территорию Австралии, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

Солдат армии США

В 2011 году Вашингтон и Канберра договорились о размещении на территории Австралии до 2 тыс. 500 американских военнослужащих. Оперативная группа «Морские ротационные силы — Дарвин» будут находиться на севере Австралии до октября 2019 года. Эти силы примут участие в крупных военных учениях, в которых также будут участвовать и другие региональные партнёры. С июня по август будут проходить масштабные военные учения Talisman Saber («Талисман Сабля») с участием австралийских сил.

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Несмотря на то, что первоначальное соглашение о размещении американских военнослужащих в Австралии было частично обусловлено азиатской стратегией администрации бывшего президента США Барака Обамы, теперь сама возможность укрепления связей между американскими и австралийскими военными является основной движущей силой нынешнего развёртывания, считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта (Brent Scowcroft Center on International Security) при Атлантическом совете Джон Уоттс.

«Речь не обязательно идёт о противодействии Китаю. Просто в Австралии есть много выгодных с тактической точки зрения мест для расположения баз», — считает Уоттс.

На сегодняшний день США направили в Австралию один из самых крупных военных контингентов. Однако постепенное увеличение численности американского контингента в Австралии предполагалось заранее. Не стоит рассматривать это увеличение как угрозу. «Это просто следующий шаг», — пояснил Уоттс.

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По словам Уоттса, долгосрочное присутствие американских войск в Австралии имеет важное значение с точки зрения обучения и наращивания взаимодействия между вооружёнными силами обеих стран. «Австралия и Соединённые Штаты сражались плечом к плечу во всех крупных конфликтах со времен Первой мировой», — добавил Уоттс. Австралия по-прежнему остаётся важным партнёром США в Афганистане, Ираке, в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в рамках морского патрулирования в Тихом океане.

Эксперт Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта также подчеркнул, что присутствие американских войск в Австралии окажет множественное влияние на весь регион в целом, а не только в сфере безопасности. «Речь идёт не только о потенциальной конфронтации или горячих точках. Войска играют важную роль с точки зрения наращивания потенциала партнёров, особенно в Юго-Восточной Азии», — считает Уоттс.

Например, в 2017 году официальные лица и военные из Японии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и других региональных государств прибыли в Австралию для участия или наблюдения за американо-австралийскими военными учениями. Помимо подготовки собственных военнослужащих, и австралийские, и американские военные также осуществляют «подготовку военнослужащих по всему региону», укрепляя безопасность других стран, добавил представитель Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта.

Размещение значительного контингента морских пехотинцев на территории Австралии также позволит Соединённым Штатам проводить спасательные операции в регионе, который нередко сталкивается с разрушительными цунами, циклонами, землетрясениями и извержениями вулканов. «Действительно важно то, что американский контингент способен прийти на помощь региональным партнёрам в случае стихийных бедствий. Это обстоятельство не следует недооценивать», — считает Уоттс.

Развертывание американских войск в Австралии в течение последних семи лет стало важным шагом с точки зрения укрепления американо-австралийского альянса, который имеет большое значение для всего региона. Для Уоттса это является свидетельством того, что обе «страны твёрдо верят в основанный на правилах международный порядок», для поддержания которого стороны продолжают вкладывать средства в региональную безопасность.