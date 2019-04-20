В ходе ожесточённой кампании по переизбранию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстоял свои позиции лидера, политика которого больше привержена господству, нежели миру. В течение последнего десятилетия Нетаньяху полностью саботировал любые инициативы по примирению Палестины и Израиля. Его политика разделила Израиль, пишет Фаваз А. Гергес в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Все те, кто стремится достигнуть мира на Ближнем Востоке, должны быть глубоко обеспокоены теми последствиями, к которым привела политика Нетаньяху. Эти последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий. Аннексия оккупированных территорий Палестины, бесправие арабских израильтян и политика жестокого подчинения палестинского народа — это рецепт нескончаемого конфликта между Израилем и его соседями. Более того, риторика Нетаньяху превратила столкновение из-за собственности на землю в «столкновение цивилизаций». Данные условия поощряют радикализм и экстремизм с обеих сторон.

В своей стране Нетаньяху систематически продвигал неолиберальную демократию. Манипулируя страхом и расизмом он стремился вбить клин между еврейским большинством страны и израильской арабской общиной, на долю которой приходится около 20% населения Израиля.

Например, в 2018 году Нетаньяху протолкнул «закон о национальном государстве», который предоставляет еврейскому населению «уникальное» право на самоопределение, что формально превратило арабское население страны в граждан второго сорта. Когда Нетаньяху столкнулся с критикой, он заявил, что Израиль является «национальным государством не для всех граждан, а только для еврейского народа». Учитывая это открытое проявление враждебности, неудивительно, что явка арабского населения страны на избирательные участки оказалась на 15% ниже, чем в 2015 году. Когда ваш собственный премьер-министр недвусмысленно заявляет, что вы не являетесь равноправным членом политического сообщества, участие в политической жизни страны может показаться бессмысленным.

Нетаньяху не только подорвал демократию у себя в стране, он также саботировал мирный процесс и поставил под угрозу долгосрочную безопасность Израиля. Его представление о безопасности Израиля является настолько узким и преходящим, что все его заявления о безопасности страны кажутся бессмысленными. Его заигрывание с арабскими силовиками не позволит Израилю достигнуть долгосрочной безопасности. Только мир с арабским миром, а не с диктаторами, которые правят им, может гарантировать Израилю долгосрочную безопасность.

Григорий Чернецов. Вид Иерусалима с Елеонской горы. 1863

О подлинной безопасности можно будет говорить только тогда, когда Палестина и Израиль найдут способ урегулировать свой вековой конфликт, либо благодаря концепции «двух государств», либо в рамках одного демократического государства. Третьего варианта просто нет. До тех пор, пока Израиль будет угнетать жителей Палестины, лишённых собственного государства, будет продолжаться конфликт.

Тем не менее в течение последних 13 лет Нетаньяху с энтузиазмом поддерживал расширение еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Нетаньяху отлично понимает, что эти поселения являются физическим препятствием на пути к независимому палестинскому государству.

Более того, во время своей предвыборной кампании Нетаньяху пообещал, что в случае его переизбрания он предотвратит создание палестинского государства на Западном берегу, взяв «под контроль всю территорию». Можно поверить ему на слово. Его обещание созвучно истории его длительного противостояния концепции «двух государств». Добившись переизбрания и пользуясь всесторонней поддержкой со стороны президента США Дональда Трампа, премьер-министр Израиля может предпринять более решительные меры, чтобы окончательно похоронить возможность израильско-палестинского мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Палестинский народ бросили на произвол судьбы. Палестинское руководство слишком слабо и разделено, чтобы противостоять израильской оккупации и расширению поселений. Саудовская Аравия и другие ведущие арабские государства, которые раньше внимательно следили за ситуацией вокруг Палестины, сейчас сосредоточили всё своё внимание на Иране, а не на палестинском вопросе.

Тем не менее нельзя сказать, что конфликт неизбежен. Даже израильско-палестинская проблема может быть в конечном итоге решена. Но это может произойти только в случае преодоления разногласий с обеих сторон. Для региона нормализация дипломатических отношений с Израилем и его ближневосточная интеграция всегда будут зависеть от примирения с Палестиной.

Не видно, чтобы Нетаньяху хотел вести переговоры с Палестиной. Его расистская политика и воинственность по отношению к Палестине и другим соседям лишь обострили разногласия. Путь, который выбрал Нетаньяху, может привести только к войне и страданиям.