



Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин. 1 декабря 2018 года, Аргентина

Посол России в Китайской Народной Республике Андрей Денисов на пресс-конференции в Пекине, рассказывая о предстоящем визите российского президента Владимира Путина в Китай для участия в работе 2-го форума «Один пояс, один путь», сообщил, что фактически это будет и двусторонний рабочий визит, так как состоится встреча главы Российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Денисов отметил, что он провел вместе с китайскими коллегами специальный подсчет количества встреч между лидерами России и Китая. Выяснилось, что предстоящая станет уже 28-й по счету. Помимо того, по словам посла, «в этом году у Путина и Цзиньпина будет не менее четырех контактов только в одном июне». Как ожидается, оба лидера увидятся в начале июня в рамках официального визита председателя в Россию, после чего — на полях саммита стран ШОС, саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также на саммите G20.

Действительно, каждая встреча лидеров России и Китая уникальна по своему характеру и содержанию. Напомним, что в 2013 году после того, как Цзиньпин занял пост председателя КНР, президент России был первым главой зарубежного государства, который провел телефонный разговор с китайским лидером, а Россия — первой зарубежной страной, которую Цзиньпин посетил с государственным визитом, успешно открыв «новую страницу» в развитии двусторонних отношений. Если говорить общими словами, то неизменно на встречах лидеров рассматривается весь комплекс вопросов российско-китайского партнерства. Конечно, при этом стороны обмениваются и мнениями по ключевым международным проблемам. Но такое происходит с лидерами других стран, с которыми Москва имеет и развивает партнерские стратегические отношения. Пекин — случай особый, поскольку, как заявили автору высокопоставленные сотрудники МИД Китая, между Путиным и Цзиньпином сложились политические доверительные отношения особого типа. «Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны — и я знаю, что он со своей стороны, — всегда стремимся к исполнению взятых на себя обязательств», — говорил Путин.

В этой связи китайское агентство Синьхуа, которое в одном из своих материалов специально затронуло эту тему, отмечало, что «отношения двух государственных деятелей России и Китая являются «единственными в своем роде отношениями», подчеркивая намерения наших стран к закреплению и углублению стратегического и всеобъемлющего партнерства уже на долгосрочную перспективу. Это, по мнению агентства, «позволяет лидерам двух стран «непринужденно подробно обмениваться мнениями по важным вопросам, представляющим взаимный интерес, порой даже без привязки к конкретным конъюнктурным сюжетам, которые часто подбрасывает мировая политика». И часто бывает так, что иногда рассчитанная на полтора часа встреча растягивается все три или четыре часа, когда сторонам необходимо «сверять часы». Дипломатические очевидцы рассказывают, что дружеское отношение проявляется не только в обращениях лидеров между собой, но и в «особых приемах, которые оказывают друг другу оба руководителя».

Владимир Путин и Си Цзиньпин. 10 июня 2018 года, Тяньцзинь

Итог: отношения между двумя странами развиваются по формуле «дружественные страны — конструктивное партнерство — стратегическое взаимодействие и партнерство — всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства». Это при том, что две страны не имеют специального соглашения о стратегическом партнерстве. И тем не менее связи двух стран во всех областях, начиная от военного, торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных обменов и заканчивая важными международными делами, находятся на невиданном ранее подъеме. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных показателей в 107 млрд долларов, реализуются масштабные совместные энергетические и другие проекты. Все это, безусловно, сказывается на балансе сил в мировой политике, где Россия и Китай ведут себя как ответственные державы, несущие ответственность за глобальную безопасность. Но дело не только в этом. Синьхуа считает, что «двусторонние отношения и лидеров наших государств, и наших народов имеют не только политическое и торгово-экономическое, но высокое духовное измерение».

В эти дни посольство России в КНР живет напряженной жизнью. Дипломаты и лично посол Денисов проводят многочисленные встречи со своими китайскими коллегами, главами многих министерств и ведомств, утрясая вопросы и согласовывая встречи и контакты представителей России в Китае, которых на сей раз будет представлено достаточно много. «К сожалению, короткая программа пребывания нашего президента в Пекине не позволит ему совершить поездку в другие города КНР, но программа работы в Пекине будет весьма напряженной», — замечает российский дипломат. Ожидается, что на форуме «Один пояс, один путь» Путин выступит с докладом по вопросам международного экономического сотрудничества. Президента России в Китае будут приветствовать как самого почетного гостя.

Пекин — Нанкин