Индия, остающаяся крупнейшим импортёром вооружения в мире, а также ключевым покупателем российского оружия, продолжает рассматривать возможность приобретения 464 танков Т-90МС. Впервые информация об этом появилась ещё в ноябре 2016 года, когда речь шла об одобрении сделки советом по оборонным закупкам Индии. С тех пор между Москвой и Дели велись переговоры, результатом которых стало одобрение со стороны ещё одной инстанции — комитета кабинета министров Индии по безопасности, о котором сообщили 8 апреля 2019 года. Тем не менее пока контракта между сторонами не подписано. Есть ли помехи для реализации столько крупного экспортного соглашения?

Иван Шилов ИА REGNUM

Индия торгуется «до последнего»

Несмотря на огромные объёмы импортируемого Индией вооружения, подписание твёрдых контрактов с Дели — традиционно сложная задача. В большинстве случае, за редким исключением, когда какой-то конкретный тип вооружения находится в очень высоком приоритете (например, зенитные ракетные комплексы С-400), с момента начала переговоров и до оформления сделки проходит много лет. Всё это время уходит на бюрократическую волокиту и одобрение сделки разными инстанциями, что, ко всему прочему, сопровождается достаточно агрессивным торгом с поставщиком.

Ситуация с новым контрактом на 464 танка Т-90 последней модификации не стала исключением. Согласно информации издания Defense News, министерство обороны Индии не хочет подписывать контракт с «Рособоронэкспортом» и ожидает от России повышения уровня локализации лицензионного производства машин с сегодняшних 40% до 80%. Источник из министерства обороны Индии отмечает, что в его стране не производятся двигатели и трансмиссии танков, что составляет до 40% от стоимости машин, а также практически готовым импортируется основное орудие. Кроме того, другой источник отмечает, что увеличение локализации производства может серьёзно повысить издержки из-за отсутствия тщательно проработанного соглашения по передаче технологий и сервисного обслуживания всего жизненного цикла машин.

Что касается ситуации на сегодняшний день, то в Индии уже много лет налажено лицензионное производство танков Т-90С, суммарно законтрактовано 1657 единиц машин этого типа. Эта крупнейшая сделка позволила Т-90 стать самым экспортируемым новым танком мира, оставив конкурентов очень далеко позади.

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Armyman.info Танк Т-90МС

Относительно сложившейся ситуации с танками Т-90МС можно сказать, что Индия вполне способна уступить и подписать контракт даже при относительно небольших уступках — торг можно вести с позиции увеличения локализации производства на 10−15%, а не сразу на 40%. Также перспективными могут быть переговоры о пакетных сервисных контрактах, когда производитель («Уралвагонзавод») отвечает за ремонт и определённый зафиксированный процент боеготовности техники. Это направление в России только развивается, хотя оно уже нашло большое распространение у западных компаний. Без развития и внедрения подобных контрактов российская продукция будет серьёзно терять в конкурентоспособности с каждым годом.

В любом случае, подписание контракта на 464 Т-90МС является очень важной задачей для России, учитывая новизну этой машины и стоимость контракта в $1,92 млрд. Стоимость одной машины в $4,14 млн достаточно велика для российского танкостроения (тот же Т-90С в среднем обходится покупателям в $2−2,5 млн), однако при сравнении с западными конкурентами танк всё равно обходится намного дешевле (они стоят от $6 млн и больше). Такой крупный экспортный контракт сам по себе станет хорошей рекламой новому российскому танку и поспособствует его продажам другим странам.