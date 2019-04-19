Инициированное демократами расследование российского вмешательства во внутренние демократические процессы США привело к неожиданным, хотя и закономерным, результатам. Этот кажущийся парадокс очень похож на сказку про выпущенного на свободу злого джина или на типичный сценарий американских блокбастеров про секретную лабораторию, тайно распылившую страшный вирус.

Magmens.com Маккартизм в США

Конечно же, ради всего хорошего и против всего плохого. Исключительно, чтобы конкретно здесь и сейчас остановить, предотвратить или уничтожить еще большее зло. Естественно в полной уверенности насчет абсолютной управляемости процесса. Но ожидания не оправдались, в расчеты закралась ошибка, и вот уже фатально трещит под ударами злых и голодных зомби последняя запертая дверь.

Нет, само по себе расследование Роберта Мюллера парашют Штирлица или папаху Чапаева в коридорах Белого дома не нашло. Наоборот, в процессе оказался доказанным факт отсутствия вмешательства Москвы. Хотя по ходу пьесы несколько лоббистов оказались осуждены, в основе обвинений там лежали лишь налоговые и ряд чисто процессуальных статей, и не по России, а по Украине.

Роберт Мюллер

Однако в стремлении буквально любой ценой, не считаясь с потерями, загарпунить ненавистного Трампа демократы не только критично понизили юридические и общественные стандарты, они фактически возродили в США приснопамятный маккартизм.

Только если в середине прошлого века джинн неразборчивого использования сомнительных методов расследования и целенаправленного создания всеобщей атмосферы страха и подозрительности был направлен для защиты демократии свободного мира от коммунистической угрозы, то в этот раз он вырвался и начал разрушать базовые демократические институты самой Америки.

Согласно канону, демократия есть власть народа. Разные его группы и сообщества, в том числе коммерческие и корпоративные, находят и поддерживают наиболее для себя близкие общественные движения и политические партии. С целью проведения в органы власти максимально большого числа правильных своих кандидатов. Как неофициальным влиянием, так и по-простому — деньгами. Считается, что лишь в форме официально установленных пожертвований. В реальности варианты возможны самые разнообразные. Как по форме, так и по объему. На этом зиждется механизм американского лоббизма.

Вообще, Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, где подобная деятельность официально разрешена. Точнее формально обставлена внешними правилами, соответствие которым десятилетиями успешно выполняло роль фигового листка. Время от времени отдельных, особенно сильно зарвавшихся неудачников ловили и сажали, демонстрируя строгость борьбы общества за чистоту рядов, но в целом механизм держался на соблюдении писаных и неписаных правил.

И не просто держался, он фактически формировал саму фундаментальную конструкцию американского государства. Но когда отцы-основатели ее концепцию придумывали, американское общество в базовых императивах оставалось достаточно тесно сплоченным. Так что даже яростные противники осознавали наличие границ, которые переходить нельзя.

Понимание вытекало из цинизма обычной жизни. Сегодня вы в чем-то противники, завтра можете оказаться выгодными нейтралами, а еще через день по третьему вопросу стать даже самыми тесными союзниками. Так что слишком сильно убивать друг друга именно сейчас нет никакого резона. В том числе по факту нечестной игры. В конце концов, «все мы люди, все мы человеки».

Сказанное наиболее наглядно демонстрирует инфографика издания Business Insider, проанализировавшего позиции республиканцев и демократов по различным вопросам в зависимости от принадлежности к определенному лагерю. Хорошо видно, что еще в середине прошлого века определяющим являлся конкретный вопрос, а потом уже изображение слона или осла на партийной эмблеме.

Но с 1991 года положение кардинально изменилось. Кризис элит начал вызывать расслоение правящей верхушки и попытки перетянуть всю власть только в чей-либо один лагерь уже в начале 70-х. Подковерная грызня с переменным успехом шла два десятка лет и закончилась, как это легко увидеть, явным ростом антагонизма между республиканцами и демократами. Стало неважно, о чем именно идет речь, в первую очередь определялась принадлежность «к нашим».

С соответствующим перекосом в балансе прав и обязанностей. Своему можно гораздо больше, чем всем прочим. Противник обязан быть святее папы Римского, потому что против него допускалось все больше различных вольностей. В том числе шельмование и даже прямой обман вплоть до публичного игнорирования объективных фактов, не исключая даже их прямой подтасовки.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Но все равно определенное, пусть даже остаточное, уважение к неписаным правилам сохранялось. Как метко выразился телеканал RT: в 1998—2001 годах специальный отдел ЦРУ «Алек» на протяжении нескольких лет дезинформировал и искажал реальные факты для Билла Клинтона и ФБР, в результате чего произошло 11.09.2001.

Потом, в 2001—2003 годах, при Джордже Буше, ЦРУ и РУМО сфабриковали для Рамсфильда якобы факты наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Затем, в 2007—2013 годах, АНБ до последнего вводило в заблуждение Барака Обаму на тему «Призмы», пока не разгорелся грандиозный скандал, участниками которого стали Эдвард Сноуден, WikiLeaks, Челси Мэннинг и другие. Ну, и в довершении в 2018-м руководство ЦРУ устроило осознанный подлог, показав своему собственному президенту Трампу поддельные фото якобы отравленных «Новичком» британцев и уток.

Всё перечисленное объединялось простой максимой. «Так» можно было поступать только против внешних врагов Америки. В погоне за скальпом ненавистного им узурпатора Белого дома демократы все подобные ограничения окончательно отменили. «ТАК» стало можно делать против любого своего врага. Даже персонального. Даже внутри США. Даже если он является официальным лицом государства. Тем более если он является таким лицом.

И джинн из бутылки вырвался. Сначала даже на радость украинцам, быстро заменив российский скандал натуральным Украингейтом. В погоне за медведем охотники внезапно наловили приличный табун кроликов. Оказалось, что множество украинских олигархов на протяжении десятков лет своими деньгами влияли на принятие американских политических решений. И даже на президентские выборы 2016 года они влиять пытались тоже. В пользу Хиллари Клинтон. Мир действительно вертится вокруг Украины. Точнее, Украина вертит Америкой, это же круто!

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США-Украина

Но вскоре после ареста с перспективой десяти лет общего режима бывшего главного юриста администрации Обамы Грега Крейга по обвинению в незаконном лоббировании интересов неких украинских олигархов и правительства Виктора Януковича смеха как-то поубавилось. Выяснилось, что технология, изобретенная для трамповского политтехнолога Пола Манафорта, является прекрасным универсальным пистолетом для сведения личных счетов с кем угодно. Невзирая на лица буквально.

И дело даже не в том, что теперь оружие демократов генеральный прокурор США Уильям Барр в полный рост использует против них самих. Уже сейчас его наиболее вероятной целью называют одного из ключевых противников Трампа в демократическом стане на будущих выборах — бывшего вице-президента Джо Байдена.

И дело даже не в том, что уязвимостей у Байдена, как говорится, вагон и малая тележка. Более того, можно закрыть глаза даже на тот факт, что медиакомпания The Hill прямо собирает компромат «по украинской теме» на широкий круг политиков и чиновников, подбираясь непосредственно к самой Хиллари Клинтон и верхушке Демократической партии.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Главное куда важнее. Теперь валить можно абсолютно любых лоббистов, потому что пятна найдутся даже на Солнце, а уж на столь явных махинаторах — и подавно. А так как лоббизм с самого начала лежит в основе всей политической конструкции американского государства, то, кто бы кого и за что ни поймал, в конечном счете разрушаться станет именно оно. Все полностью.

Примерно как в перестройку под занавес СССР. Слишком много инициативных и в общем довольно беспринципных людей увидит в складывающихся обстоятельствах перспективу личного карьерного роста. И плевать, что чисто популистского. Карьерный взлет американского политика, общественной активистки и члена палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес — нагляднейшее тому подтверждение.

US House of Representatives Александрия Окасио-Кортес

Перспектив процесс имеет ровно две. Либо глубокая модернизация государственной конструкции под принципы максимального единоначалия, близкие к фашистским, а то и превосходящие их, в том числе с отменой Билля о правах, включая все поправки к нему. Либо неизбежный распад США на отдельные штаты или их объединения, позволяющие вернуться внутри них к большей схожести взглядов и подходов по большинству ключевых внешних и внутренних политических и/или экономических вопросов.

Приведенная выше инфографика Business Insider хорошо показывает, что для текущего уровня сложности взаимосвязанных задач американская элита необходимой степенью внутренней мировоззренческой сплоченности уже не обладает.

Чем все закончится, сейчас еще сказать невозможно, однако Рубикон уже пройден. Иных вариантов развития событий в США больше не осталось. Этого джинна назад в бутылку загнать невозможно. Кстати, вне зависимости от того, кто выиграет на президентских выборах 2020 года.