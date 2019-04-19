Судя по последним данным, всё будет и далее продвигаться в сторону активизации антииранских мер со стороны США. Следовательно, Ближний Восток будет оставаться разбалансированным и взрывоопасным. Об этом свидетельствуют очень многие факты. Например, как известно, недавно президент США Дональд Трамп ветировал резолюцию американского Конгресса с рекомендацией прекратить поддержку арабской коалиции в Йемене. Антигуманное решение — ведь уже и на уровне ООН звучало, что агрессия этой коалиции против Йемена и война с йеменскими шиитами-хуситами уже довела страну до гуманитарной катастрофы. Впрочем, не нужно и мнения ООН, чтобы это понять — достаточно вспомнить, что только за один порт Ходейда бои продолжаются многие месяцы, и гражданское население — в крайне тяжёлом положении, гибнут не только военнослужащие противоборствующих сторон, но и гражданские лица, в том числе женщины и дети. И к тому же йеменская война привела к укреплению в стране боевиков из террористических групп «Исламское государство"* (ИГ*) и «Аль-Каеда"*.

(сс) Fars News Agency Корпус стражей Исламской Революции

Вице-президент американской неправительственной организации «Международное бюро мира» Джозеф Герсон выдвинул гипотезу, что преступное решение Трампа наложить вето на резолюцию Конгресса было мотивировано желанием поддержать Саудовскую Аравию и ограничить региональное влияние Ирана, сообщило 17 апреля РИА Новости. Хотя ранее этот документ получил поддержку в обеих палатах Конгресса. Законопроект был предложен сенатором-республиканцем Майком Ли и демократом Берни Сандерсом. Сандерс заявил, что США не могут и далее сотрудничать с «деспотичными властями» Саудовской Аравии. «Несмотря на то, что среди факторов могут быть личные финансовые интересы, основным фактором является стремление США сдержать Иран или добиться там смены режима. Поскольку правительство Тегерана бросает вызов региональной гегемонии США и влиянию Саудовской Аравии, США работают в союзе с Саудовской Аравией, Израилем и меньшими странами над сдерживанием Ирана и стремятся сменить режим», — заявил Герсон. Он отметил, что, учитывая нынешние идеологические разногласия между США и Ираном, обострённые Трампом, Конгресс США может быть готов поддержать любые военные действия в Ормузском проливе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Убийца

Итак, представитель именно США подтвердил — Вашингтон верен своему пагубному курсу на «цветные революции» не у себя в стране. Собственно, всё, что происходило и происходит, причём не только на Ближнем Востоке, но и в странах постсоветского пространства (достаточно вспомнить конец 2013-го — начало 2014 гг. на Украине или, к примеру, неспровоцированную агрессию Азербайджана против Нагорно-Карабахской республики в апреле 2016 г.) — это «цветочки» той самой «арабской весны», которую США запустили в арабоязычной части мусульманского мира в 2010−11 гг., начиная с Туниса и Ливии.

Но ведь одновременно с блокированием требования о прекращении агрессивной войны против Йемена, Трамп и его челядь активизируются также в Сирии, Ираке, в отношениях с Турцией. Обратим внимание — столько лет прекрасно зная о том, что даже центр суннитов Ирака — родной город Саддама Хусейна Тикрит отстояли в боях и затем отшвырнули террористов ИГ* на север именно шииты, ориентированные на Иран, и именно эти ориентированные на Иран иракские шииты затем составили костяк сил Национальной обороны (ополчения) «Аль-Хашд аш-Шааби», в то время как регулярная армия Ирака, «обученная» американцами, сдавала город за городом, дарила военную технику террористам и так далее, сейчас, и явно под диктат США, известный суннитский политик Ирака, о котором многие в Багдаде знают априори, что он — типичная марионетка Вашингтона, президент иракского «Национального альянса» Айяд Аллави выступил с антишиитскими призывами. Выступая 14 апреля на радио «Sawa», Аллави заявил, что «Аль-Хашд аш-Шааби» были сформированы в критической ситуации, чтобы противостоять ИГ*, и теперь, поскольку ИГ* побеждено, в их существовании больше нет необходимости. Он считает, что роспуск проиранских сил поможет прогрессу Ирака. Аллави также предложил усилить и укрепить иракскую армию, чтобы она могла в будущем противостоять любой угрозе без необходимости создания других военизированных организаций.

Tasnimnews.com Иракская армия и «Аль-Хашд аш-Шааби»

Странная точка зрения у суннитской марионетки Америки. А может — вовсе и не странная, а закономерная? Ослабление любой силы в Ираке, которая настаивает на уходе войск США из этой страны и на сохранении шиитских ополчений, ну и, разумеется, на продолжении и углублении сотрудничества с Ираном — на наш взгляд, вряд ли кто благоразумный сможет объяснить, как это «поможет прогрессу Ирака». О том, что — а побеждено ли ИГ* в Ираке? — мы уже писали, причём приводили свидетельства как курдов Ирака, так и военных США. В связи с тем, что суннит Аллави повторил давным-давно известную пропагандистскую ложь Вашингтона, хотим напомнить: ещё 23 марта в беседе с влиятельной британской газетой The Guardian глава Совета безопасности Курдского регионального правительства (KRG) в Ираке Масрур Барзани предупредил об угрозе возрождения ИГ* в новой форме «после физического поражения террористической группировки в Ираке и Сирии». «Освобождение территории от ИГ* было центральным моментом войны. Несмотря на высокую цену и ощутимые последствия в районах по всему Ираку и Сирии, основные политические и экономические условия существования терроризма остаются такими же нерешенными, — сказал высокопоставленный курд-чиновник KRG, родственник экс-президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. — Если региональные правительства не рассмотрят эти проблемы, ИГ* останется одним из многих симптомов, которые неизбежно появятся в новой форме». Далее Масрур Барзани разъяснил, что имеет в виду: «ИГ* — это идеология, а не бойцы или территория. Группа уже приспособилась к территориальному поражению, вернувшись к мятежу в районах с существовавшими ранее сектантскими линиями разломов. В последние месяцы она получила новый импульс в северных провинциях Ирака, используя тактику, с которой ей всегда было удобнее, чем удерживать территорию». Масрур Барзани подчеркнул также, что сейчас необходимы конкретные меры, так как уже появились «спящие ячейки» ИГ*, распространяющие панику и страх. А если иракский суннит Аллави, как и администрация Белого дома США, не склонен верить курду Масруру Барзани, то — пожалуйста, напомним и о предупреждениях от 24 марта пресс-службы «американской» международной коалиции в Сирии — командующий силами коалиции в Сирии, генерал-лейтенант США Пол Лакамера заявил: «Не заблуждайтесь, ИГ* сохраняет свою силу». Он пояснил, что террористы настроены сохранить то, что осталось от их состава и возможностей, и они либо уходят в отдалённые районы, либо отправляются в лагеря для беженцев в ожидании подходящего момента для возвращения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Отметим, что некоторые последние сообщения из Ирака полностью подтвердили правоту и Масрура Барзани, и американского генерала Лакамеры. Вот данные от 15 апреля — по сообщениям ресурса Baghdad Today, боевики ИГ* похитили двух братьев в иракской провинции Ниневия, преступление было совершено в районе Аль-Баадж. А это, напомним, провинция в основном с христианским населением — ассирийцами и халдами. 16 апреля террористы ИГ* распространили новый видеоролик, демонстрирующий казнь группы иракцев. По сообщению ливанского ресурса Аl-Masdar News, жертвы были членами иракских военизированных формирований и руководителями деревень, обвиненными ИГ* в сотрудничестве с властями Ирака. Казни были совершены в провинции Дияла на востоке Ирака. В тот же день, 16 апреля, в западной части провинции Анбар взорвалось самодельное взрывное устройств, в результате чего ранения получили не менее 17 солдат. По данным капитана иракской армии Ахмеда аль-Дулайми, инцидент произошел в Наимии, к югу от города Эль-Фаллуджа. Некоторые из раненых солдат находятся в критическом состоянии. Иракские истребители 16 апреля провели бомбардировку местности в провинции Киркук, где скрывались боевики ИГ*. «Иракские самолёты, поддерживаемые возглавляемой США коалицией, бомбили ИГ* в Дохуке, к востоку от Киркука, в результате чего погибли 20 джихадистов», — цитировал ресурс Аl-Ghad Press источник в силах безопасности Ирака. Предполагается, что эти боевики были причастными к террористическим нападениям на гражданских лиц и силы безопасности в Киркуке. И ещё одно напоминание — как известно, США и иракское правительство объявляли банды ИГ* в стране побеждёнными… ещё в конце 2017 г. Но сайт Kurdistan.ru обоснованно писал 16 апреля, — увы, «её [т.е. группировки ИГ* — прим.] остатки всё ещё действуют в большинстве освобождённых районов».

И вот, оказывается, что достаточно быть проамериканским марионеткой-суннитом Ирака, чтобы делать вид, что якобы иракским суннитам не известно, что утверждают курды Ирака, о чём предупреждал американский генерал Лакамера, не знать, в каких иракских провинциях в апрельские дни активизировались боевики ИГ*, где предпринимали воздушные операции против террористов самолёты ВВС Ирака, и т.д., и т.п. Это интересно и занимательно, но — факт: достаточно быть проамерикански настроенным, или же — креатурой спецслужб США, и уже неважно, какой страны ты гражданин или какой ты национальности и вероисповедания, такой человек — это олицетворение лжи и лицемерия. Надеемся, что проамериканский суннит Аллави, требовавший роспуска шиитской народной милиции «Аль-Хашд аш-Шааби», сейчас подробно объясняет семье похищенных братьев (в Ниневии) и семьям казнённых иракцев (в Дияле), семьям раненных солдат (в Анбаре), что банд ИГ* на самом деле в Ираке больше нет, и при этом подробно объясняет пострадавшим сторонам, кто же несёт ответственность за несчастия, произошедшими с вышеуказанными гражданами Ирака…

Иван Шилов ИА REGNUM Ничего не вижу

Чтобы закончить «иракскую страницу», сообщим, что 15 апреля Турция всё-таки дожала правительство в Багдаде. Багдад и Анкара договорились о вытеснении партизан турецкой Курдской рабочей партии (PKK) из Ирака, заявил иракский депутат Фазиль Фатлауи. По его словам, федеральное правительство призвало глав своей службы безопасности помочь Турции в решении вопроса присутствия PKK в Ираке. Депутат рассказал, что Анкара призвала Багдад изгнать партизан PKK из страны, указав, что Турция хочет сотрудничать со своими соседями в обеспечении безопасности границ Турции. Фатлауи также сообщил, что турецкие войска, наряду с другими иностранными войсками, должны будут уйти из Ирака после того, как парламент одобрит предложение, призывающее к выводу иностранных войск. Это интереснейшее добавление от иракского депутата Фатлауи — оно означает, что шииты Ирака всерьёз настроены, в свою очередь, «дожать» Турцию и вынудить её безоговорочно вывести свои армейские подразделения из Северного Ирака. А только там есть турецкое военное присутствие — т. е. в основном в регионах, населённых курдскими племенами и езидами. И поскольку Фатлауи сделал существенную оговорку — «наряду с другими иностранными войсками», то следует понимать, что изгнание ждёт не только турок, но и американских военных. Ведь в Ираке из иностранных войск присутствуют только военнослужащие Турции и США — это не касается военных и иных представителей Ирана, России и Сирии, которые работают, согласно четырехстороннему договору, вместе с иракцами в багдадском Военно-информационнном центре по борьбе с терроризмом. Потому что эти представители Ирана, России и Сирии — не военные, а… как говорится, «сами понимаете — кто»…

Кстати, о езидах Ирака. Впервые иракские курды публично признали, что вообще есть езиды, и у них есть свои, езидские права. Известный курдский лидер, бывший президент Иракского Курдистана и глава клана Барзани Масуд Барзани заявил 16 апреля, что езидам должна быть предоставлена возможность самостоятельно решить свою судьбу. Барзани сделал официальное заявление, чтобы поздравить езидов с их религиозным праздником — Новым годом, известным как Красная среда. Дело в том, что 17 апреля езиды Северного Ирака и всего мира праздновали наступление своего Нового года, и Региональное правительство Курдистана (KRG) даже объявило этот день выходным. Масуд Барзани, как это ни удивительно (потому что сами езиды-то обвиняли в причастности к преступлениям против езидского населения и курдов, и барзаниевцев в частности — прим.), также вспомнил трагические события последних нескольких лет, когда ИГ* совершало бесчисленные акты геноцида против езидов Ирака. Он заявив, что преступления, совершённые террористами против «курдского религиозного меньшинства» (опасаемся, что сами езиды категорически против такого определения — прим.), были беспрецедентными в истории человечества. «Я поддерживаю просьбу моих езидских братьев и сестёр. Мы должны помочь им самим определиться с судьбой и будущим, — говорится в заявлении Барзани. — В этом случае я гарантирую езидским братьям и сёстрам, и всем остальным компонентам, что Курдистан — это страна для сосуществования, и этот дух мира и братства должен расти».

UK Department for International Development Беженцы езиды

В связи с заявлениями Масуда Барзани напомним также, что ранее в апреле мы освещали нюансы езидской проблемы Ирака. И подробно останавливались на том, что после войны с ИГ* езиды больше не склонны доверять курдам. Так, координатор Движения по защите прав народов Екатерина Амеян писала в 2014 г.: «Глава езидов всего мира, эмир Шейхана и всех езидов Мир Тахсин-Бег заявил арабскому телеканалу «Аль-Арабия», что для езидов, христиан и шабаков в Ираке должен быть создан особый регион под покровительством ООН. Также он сообщил, что езиды — не только религиозная принадлежность, но и национальность, так как это этноконфессиональный народ. Ранее под давлением курдской власти он заявлял, что езиды являются курдами. Но действия террористов ИГ* оказались своего рода лакмусовой бумагой в отношениях национальных и религиозных меньшинств в Ираке. После очередного геноцида езиды готовы сохранить свои военные формирования в будущем, самоопределиться и сами защищать себя». В декабре 2018 г. езиды Ирака ещё раз напомнили о том, что они — не курды. Лидер Езидской демократической партии Хайдер Шашо обратился к новым правительствам в Багдаде и Арбеле (т.е. Эрбиле) с призывом создать провинцию в езидонаселённом регионе Синджар (Шангал). По его мнению, создание езидской провинции в составе Ниневийских равнин [т.е., по сути, в христианской среде — прим.] аналогично мухафазе Халабджа на востоке Иракского Курдистана способствовало бы выживанию езидского меньшинства. «Это очень сложно, но мы хотели бы, чтобы у нас была своя провинция», — заявил Шашо. По словам езидского деятеля, для того чтобы Шангал смог стать такой провинцией, как Халабджа, необходимо давление со стороны Евросоюза на правительство Ирака и региональное правительство Курдистана. «Мы надеемся, что новый президент, правительство и парламент Ирака помогут езидам и услышат их голоса, — добавил Шашо. — Новое курдское правительство также может помочь езидам спастись, чтобы Шангал мог защитить себя от любых врагов».

Но, судя по словам Масуда Барзани, его клан, расшаркиваясь сейчас перед езидами Синджара (Шангала), не собираются считаться с тем, что после 2014 г. езиды уверены — они «не только религиозная принадлежность, но и национальность, так как это этноконфессиональный народ». Клан Барзани намекает, что гарантировать что-либо, в том числе и учёт интересов и права «им самим определиться с судьбой и будущим», руководство KRG сможет лишь в том случае, если езиды откажутся от своих требований последних 5 лет и вновь согласятся считать себя «курдским религиозным меньшинством». Различия в подходах к идентификации езидов со стороны Масуда Барзани и его езидских оппонентов (Мир Тахсин-Бега и Хайдера Шашо) бросаются в глаза. А мы добавим — а вообще-то в регионах Ирака, населённых езидами, езидское население отнюдь не меньшинство. Думается, что пора бы клану Барзани и лично экс-президенту Иракского Курдистана стать скромней и поумерить территориальные и политические амбиции, согласиться с правами не только езидов, но и христиан Северного Ирака совершенно самостоятельно определять свою судьбу и будущее, и не обязательно, чтобы это было внутри территории, отведённой иракской конституцией под власть Курдского регионального правительства. Иными словами, пересмотр конституции Ирака — неизбежен, тем более что и население шиитской Басры требует от Багдада для себя такой же автономии, какая есть сейчас у населения KRG…

(сс) Bestoun94 Езиды

Попытаемся перебросить «мостик» из Ирака в Сирию — и, соответственно, к вопросам о сирийских курдах, о турецко-курдских и турецко-американских отношениях, и т.д. Итак, иракский советник по вопросам безопасности Фалих Файяд 14 апреля посетил Дамаск, где он встретился с президентом Сирии Башаром аль-Асадом для обсуждения совместных усилий по борьбе с терроризмом, сообщило агентство Sputnik. В ходе встречи аль-Асад подчеркнул, что и Багдад, и Дамаск должны оставаться независимыми в принятии решений на фоне нынешнего кризиса. «События на региональном и международном уровнях требуют, чтобы Сирия и Ирак продвинулись вперёд в деле защиты своего суверенитета и независимости своих решений, учитывая планы, сплетенные внешними врагами в деле разделения и разрушения», — заявил сирийский президент. Он отметил, что, независимо от проблем и их сложности, в конечном итоге именно народы Ирака и Сирии должны принять решение о судьбе своих стран. Сведём-ка информацию о переговорах аль-Асада с Файядом с двумя другими заявлениями.

Выступая на еженедельной пресс-конференции 17 апреля, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди отверг как ложь утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о том, что «около 20% экономики Ирака контролируется КСИР», сообщил иранский англоязычный телеканал Press-TV. Премьер-министр Ирака выразил удивление заявлением американского дипломата и заявил, что эти элитные иранские силы обороны не занимаются какой-либо экономической деятельностью в Ираке. «Американцы говорят о «20 процентах, 10 процентах, пяти процентах» или любой другой пропорции … Я не знаю, как они рассчитали эти цифры, — заявил Абдул-Махди журналистам. — Мы поддерживаем передовые экономические связи и деловые операции с Ираном, но это отличается от поддержания экономических отношений с Корпусом». Далее Абдул-Махди напомнил, что присутствие иранских военных советников, в том числе и из КСИР, в Ираке является абсолютно законным — «По просьбе Багдада КСИР начал оказывать военную консультативную поддержку иракской армии и союзным ополченцам-добровольцам в их битве против ИГ* в 2014 году, когда эта структура начала свою террористическую кампанию».

(сс) LaGrandeOurs Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди

Отповедь иракского премьер-министра на «порывы» Помпео, конечно, не означают, что Багдад готовится к освобождению от американского военного присутствия. Тот же Абдул-Махди уже пару раз признавал, что американское военное присутствие в Ираке — это «результат согласования». Но очевидно, что Ирак решительно опроверг недавнее заявление США о том, что КСИР Ирана играет определённую роль в экономических делах этой арабской страны, заявив, что Вашингтон лжёт о роли военной силы элитной структуры, которая фактически помогла правительству Багдада победить террористическую группировку ИГ*. И слова Абдул-Махди очень гармонично сочетаются с тем, что 16 апреля крупный парламентский (шиитский) блок Ирака «Альянс за реформы и строительство», который возглавляет старший клерик Аммар аль-Хаким, выступил с заявлением, предупреждающим, что США хотят разжечь напряжённость в регионе, в том числе о внесении КСИР в «чёрный список». Этот блок потребовал, чтобы президент, премьер-министр и спикер парламента Ирака, а также другие политические лидеры провели срочную встречу, чтобы обсудить акт Вашингтона и принять решения по защите страны от таких мер. Блок также призвал Багдад сохранить свою политику нейтралитета и помнить о защите целостности страны.

Но мы также напомним, что, по сути, Ирак поставлен США в глупое положение, которое усугубилось после того, как временный поверенный в делах посольства США в Багдаде Джои Худ после мероприятия в столице Арбеле, состоявшегося 10 апреля, заявил, что народ Ирака должен сделать выбор между силами США и Ирана, поскольку «иракцы не могут встать на сторону обоих государств одновременно». «Это обозначение [«занесение» Трампом сил КСИР в список «иностранных террористических организаций» — прим.] делает всё яснее и яснее то, что люди могут иметь отношения с проблемными частями иранского правительства, такими как КСИР, или они могут иметь отношения с Соединёнными Штатами и нашей финансовой системой, но они не могут делать то и другое одновременно, — заявил Худ сказал журналистам. — Для иракского правительства и иракского народа естественно иметь нормальные отношения с иранским правительством и иранским народом. Но это не нормально, когда КСИР прибывает в другую страну и действует без координации с этим правительством, и пытается дестабилизировать его и ослабить суверенитет этого правительства». Заявления Худа в Иракском Курдистане звучали всего лишь через 2 дня после того, как Вашингтон предпринял выше означенный антииранский шаг. И понятно, почему первым был повергнут откровенному давлению и шантажу именно Ирак — потому что эта страна, из-за курдской автономии KRG, в значительно большей степени подвержена угрозе дезинтеграции, чем даже соседняя Сирия. И не зря 16 апреля с визитом в Дамаск прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. На фоне переговоров Башара аль-Асада и иракца Фалиха Файяда понятно, что достигнутые сирийско-иракские договорённости о консолидации усилий во имя «защиты своего суверенитета и независимости своих решений», советы Джавад Зарифа будут весьма кстати.

Но сразу же после Сирии, и тоже 16 апреля, министр иностранных дел ИРИ был уже в Турции! По прибытии Зариф объявил, что отправился в Турцию, чтобы провести переговоры с турецкими официальными лицами о двусторонних связях, восстановлении мира в Сирии и последних событиях в Северной Африке. Выступая перед журналистами, высокопоставленный иранский дипломат заявил, что во время своего однодневного пребывания в Турции он «обсудит региональные проблемы, в частности Сирию и вопросы, связанные с Северной Африкой», в частности ситуацию в Ливии, где маршал Халифа Хафтар предпринял попытку переворота против международно признанного правительства. Зариф сказал также, что экономическое сотрудничество между Ираном и Турцией, а также контроль за выполнением ранее достигнутых между двумя сторонами договоренностей также будут включены в повестку дня его переговоров с высокопоставленными официальными лицами Турции. Он также встретился с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом. Обе стороны подчеркнули расширение двусторонних отношений и укрепление экономических связей, сообщало агентство Mehr News. В ходе встречи стороны выразили своё несогласие с санкциями США и признанием со стороны Вашингтона войск КСИР Ирана террористической организацией, а также подчеркнули расширение двусторонних отношений в рамках подписанных соглашений между двумя странами во всех областях и укрепление экономических связей. СМИ сообщили, что Эрдоган и Зариф обсудили также и положение в Йемене. То есть иранский министр не просто вёл переговоры с Турцией — он, на наш взгляд, продиктовал Анкаре точку зрения Тегерана практически на весь спектр вопросов ближневосточной политики.

Tccb.gov.tr Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Турции Реджеп Эрдоган

А теперь — внимание — апофеоз ирано-турецких переговоров в Анкаре. Министр Зариф на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре подчеркнул необходимость размещения сил сирийской армии на приграничных с Турцией территориях для обеспечения безопасности и предотвращения террористических действий. «Мы полностью осознаём обеспокоенность наших друзей в Турции в отношении угроз и всегда заявляли нашим друзьям в регионе, что лучший способ защитить безопасность всех государств региона — это размещение сирийской армии на границе с Турцией и обеспечение предотвращения любых террористических акций против правительства Турции и народа Сирии , — заявил Зариф, сообщало агентство Fars News. — Конечно, безопасность и спокойствие турецкого народа очень важны для нас, и мы тесно сотрудничаем в вопросах безопасности». Зариф также подчеркнул важность следующей встречи в Астане в Казахстане, выразив надежду, что Иран, Турция, Россия и Сирия в сотрудничестве с ООН могут добиться прогресса в сирийском мирном процессе. Чавушоглу, со своей стороны, подтвердил, что его страна выступает против санкций США в отношении Ирана, заявив: «Мы стоим на нашей позиции в этом отношении и поддерживаем иранских братьев. Нам необходимо расширять торговое взаимодействие и экономическое сотрудничество. Мы серьёзно заинтересованы в сотрудничестве в области безопасности и границ, а также в борьбе с терроризмом».

Однако иранские условия расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом более чем откровенно продиктованы — сирийская армия контролирует границу с Турцией. Что означает — Анкара восстанавливает отношения с правительством Башара аль-Асада и, что ещё важней, полностью и безоговорочно убирается из Северной Сирии. Именно это сказал министр Зариф и, судя по всему, его турецкий визави Чавушоглу не нашёл, чем отпарировать требование Ирана. Но турецкая сторона в очередной раз убедилась — Иран от неё требует то же самое, что годами (!) требует и Россия: турецкие войска — вон из Сирии. Как, впрочем, и все иные иностранные войска, находящиеся в Сирии без согласия официального Дамаска.

Тем не менее параллельно поступавшие сведения об очередном всплеске американо-турецких переговоров, в том числе и по Сирии, убеждают в том, что расшаркиваясь перед Ираном и Россией, на самом деле Турция все свои будущие «ожидания» по Сирии связывает исключительно с США и их союзниками. Осмысливаем всё самостоятельно — турецкое агентство Anadolu 15 апреля сообщало, что специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что его страна будет координировать свои действия с Анкарой, чтобы убедиться, что сирийские курдские силы не будут представлять угрозы для Турции в процессе создания зоны безопасности . Ещё раз напоминаем — Турция рассматривает курдские сирийские силы — «Отряды народной самообороны» (YPG) как якобы сирийское ответвление турецкой PKK, которую Анкара считает террористической организацией. Поэтому президент Турции Эрдоган неоднократно угрожал атаковать сирийских курдских бойцов, а в прошлом году армия Турции захватила район Африн и ряд других местностей, вытеснив оттуда формирования YPG. Но фишка в том, что одна, некая часть YPG при этом составляет основу проамериканской структуры «Сирийских демократических сил» (SDF), которые официально провозглашены Вашингтоном главным наземным союзником США в борьбе против банд ИГ* в Сирии. Согласно сообщению агентства Anadolu, Джеффри сделал аналогичный комментарий в прошлом месяце, отметив, что YPG будут находиться вне зоны безопасности, создаваемой в Сирии. «И мы будем работать с Турцией, чтобы гарантировать, что зона остаётся свободной от любой угрозы для Турции и создаст стабильность», — заявлял в марте 2019-го Джеймс Джеффри.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Как сообщало то же самое Anadolu, уже 16 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар встретился со своим американским коллегой Патриком Шэнахэном, чтобы «обсудить сотрудничество в Сирии». Как было сказано в заявлении министерства национальной обороны Турции, Акар «подтвердил взгляды и ожидания Турции в отношении предлагаемой безопасной зоны в Сирии, закупок С-400, самолётов F-35 и последних событий в Восточном Средиземноморье». Агентство Anadolu также сообщало, что пресс-секретарь Пентагона заявил, что «министры обсудили важность сотрудничества США и Турции на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО для достижения взаимной безопасности и экономического процветания обеих стран и региона». Ещё раз подчёркнуто отметим — согласие Джеймса Джеффри с тем, что в турецко-американской «зоне безопасности в Сирии» не будет отрядов курдских YPG, означает, что, как и в случае с Африном, США «сливают» сирийский курдов «на расправу» в руки вооружённых сил Турции. А упоминание турецким министром Акаром того обстоятельства, что в переговорах с Шэнахэном официальная Анкара «скооперировала» и соединила вопрос об американо-турецком военном патрулировании Северной Сирии с вопросом об изгнании сирийских курдов с их нынешних позиций и контролируемых территорий с вопросом о поставках российских ЗРК С-400 и вопросом о поставках американских самолётов F-35, означает, что начат серьёзнейший «торг», а сирийские курды — очень мелкая разменная монетка.

Обратим внимание — турки всячески «успокаивают» США заверениями в том, что покупка Турцией ЗРК С-400 не отменяет обязательств Анкары в рамках Североатлантического блока, так заявил турецкий министр Акар, сообщало РИА Новости. «Вопреки высказанным мнениям, эта покупка не символизирует изменения нашей политической позиции. Никаких изменений обязательств Турции в НАТО нет», — сказал турецкий министр на конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне. И после этого в НАТО поддержали Турцию в ситуации с С-400. И вообще, приобретаемые Турцией российские С-400 «будут обеспечивать безопасность крупнейших турецких городов — Анкары и Стамбула», сказал, как сообщал турецкий телеканал NTV, министр обороны Турции Акар. «Возможно, С-400 будут обеспечивать безопасность Анкары и Стамбула», — предположил он, напомнив, что закупаемые американские истребители пятого поколения F-35 будут дислоцированы на авиабазе в Малатье, которая находится в 600 км от турецкой столицы. Глава минобороны Турции напомнил о предложении Анкары Вашингтону о создании технической рабочей группы для разрешения разногласий по поставкам С-400. «Если есть какие-то меры с технической точки зрения, то давайте их предпримем <…> Наше предложение для США всё ещё в силе», — сказал Акар. Он также сообщил новую информацию о возможной дате поставок систем ПВО в республику: «В ходе наших последних контактов с Россией с их стороны прозвучала фраза об июне». Ранее Эрдоган заявлял, что С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля этого года.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Между тем официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон заявил агентству ТАСС, что его ведомство не рассматривает возможность создания подобной группы с Турцией. И вот 17 апреля выше уже упоминавшееся агентство Anadolu сообщило, со ссылками на того же министра Акара — оказывается, американская сторона сделала Турции новые предложения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО). «Эти предложения всесторонне прорабатываются. Мы пообещали проинформировать американскую сторону о своей позиции по данному вопросу», — сказал министр. Он также отметил, что Турция ожидает выполнения обязательств в вопросах с истребителями пятого поколения F-35. Ну, вот и калейдоскоп сложился — «сдача» сирийских курдов означает, что в вопросе вооружений Анкара может и кое-что пересмотреть. И понятно, что в случае такого «пересмотра» возникнут уже вопросы у России. Ну — или же пойдут новые взаимные турецко-американские «торги» в регионе. И где они остановятся, мы пока не в состоянии предугадать. Хотя отсюда-оттуда звучащие, совершенно порой неадекватные и неоднозначные заявления и оценки, например, относительно «серьёзности угрозы» признания Соединёнными Штатами Геноцида армян в Турции в 1915−23 гг., говорят нам о том, что истинные пределы «торгов» между Вашингтоном и Анкарой воистину неичерпаемы.

Время, впрочем, вернуться к Сирии и заявлениям иранского министра Зарифа по Сирии. Надеемся, что все обратили внимание — переговоры Акара с Шэнахэном и «дружеский совет» главы МИД Ирана туркам поскорей сдать контроль над сирийско-турецкой границей Вооружённым силам Сирии имели место в один и тот же день, 16 апреля. Первое — в Вашингтоне, второе — в Анкаре. Что важней, что перевесит? Это — тот самый вопрос, который тоже вброшен (как Турцией, так и Ираном) в горнило «большой игры» по Сирии. А в сущности — по всему спектру вопросов о будущем Ближнего Востока. И вот тут мы хотим предложить читателям не менее интересную информацию, связанную с Сирией. 12 апреля 2019 г. российский интернет-портал https://zen.yandex.ru/media/ сообщил очень интересные тонкости об ирано-израильском противостоянии в Сирии. В ходе боевых действий в южной Сирии летом 2018 г. против террористов из ИГ*, которые вели Сирийская армия и отряды шиитских добровольцев из разных стран мира, между Россией и Израилем было достигнуто соглашение о 80-км «буферной зоне» в районе Голанских высот, в которой исключалось иранское присутствие и связанных с Ираном группировок, в частности, отрядов ливанской партии «Хезболлах». Формально соглашение всё ещё действует, однако, как и в любом договоре, имеются в нём и свои лазейки, которыми, как утверждают неуказанные авторы публикации, воспользовались Сирия и Иран. «Как нам стало известно из местных СМИ, иранские представители, через подставных лиц скупают недвижимость и земли у коренного населения той самой 80-км зоны, где планируется развернуть крупное строительство объектов присутствия под различными предлогами: официальными, филантропическими, полувоенными, — писал российский интернет-портал. — Ведётся активная идеологическая и религиозная работа с местным суннитским населением, которому предлагается исповедовать другую, шиитскую ветвь ислама. Но особое внимание мы хотим обратить на другую сторону иранского присутствия в непосредственной близости от границ с Израилем… разведывательную деятельность Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана».

Khamenei.ir Корпус стражей Исламской Революции

Портал указывает, что в ходе одного из недавних обстрелов израильскими танками позиций КСИР и ливанской «Хезболлах» были уничтожены несколько наблюдательных постов (где располагались системы видеонаблюдения, в том числе тепловизорные) на Голанских высотах, что было вызвано желанием Израиля минимизировать разведывательную активность «Хезболлах» в непосредственной близости от своих границ. «Однако ответа со стороны Ирана не последовало, как и в случае прошлых инцидентов, когда в результате израильских авиаударов гибли высокопоставленные члены КСИР, — продолжал интернет-портал https://zen.yandex.ru/media/. — Главный военный представитель КСИР (и в целом Ирана) в Сирии командующий силами «Кодс» генерал-майор Кассем Солеймани — весьма дальновидный и хитрый противник, его план не столь однозначен, чтобы отвечать огнём на огонь, провоцируя новый огонь. Его план — более тонок. На первом этапе его реализации Иран (через подконтрольные ему организации) стремится создать вдоль сирийской границы систему сбора разведывательный информации, и только после этого Солеймани приступит к прямым действиям против Израиля. Более 200 000 шиитских боевиков со всей Азии могут встать под иранские знамена в Сирии и Ираке, чему есть реальные предпосылки».

На наш взгляд, в данной публикации есть оттенок антииранскости, правда, неявной. Хотя любой беспристрастный наблюдатель обязан подчеркнуть, что, называя иранского генерала Солеймани «хитрый противник», авторы публикации чётко показали, что они — из числа проамериканских и произраильских кругов современной РФ. Согласимся — для России генерал Солеймани никогда не был и вряд ли будет противником, а сейчас — он союзник российской группы войск в Сирии. Российский портал, видимо, не слишком хорошо осведомлён — 200 тысяч шиитов в течение 2014−18 гг. записывалось для отправки на фронты Сирии и Ирака только в одной (!) Индии. А со всей Азии — ну, думается, что до полумиллиона добровольцев-шиитов точно наберётся, если учитывать военный потенциал формирований ливанской «Хезболлах», афганской организации «Фатимийон», пакистанской группы «Зайнабийюн», иракского шиитского ополчения «Харакат Хезболлах Ан-Нуджаба» (в которое входит и «Освободительная бригада Голан», а это раскрывает её намерения — освобождение сирийских Голанских высот от израильской оккупации) и многих других. Просто перечислим страны мира, в которых также проживает достаточно много шиитов: Турция, Йемен, Индонезия, Азербайджан, Нигерия, Саудовская Аравия, Танзания (арабы острова Занзибар), Россия, Оман, Кувейт, Бахрейн, Таджикистан, Германия, ОАЭ, США, Великобритания, Катар, Болгария и другие.

Ведущую роль в создании и развитии разведывательного аппарата Ирана против Израиля сейчас, без сомнения, играет ливанская «Хезболлах», которая уже сформировала аналогичную сеть на северной (ливанской) границе еврейского государства. «Хезболлах» работает на Голанских высотах тайно, не привлекая к себе внимания, чтобы не спровоцировать удар Израиля и не потерять то, что удалось создать после практически тотальной потери разведывательных позиций, что строились до 2018 г. Удаётся это не всегда, не так давно одна из ячеек сети была разоблачена израильскими спецслужбами. Но — зато ведь удалось создать сеть агентуры и внутри Израиля, вспоминаем про подпольно действующую «Хезболлах» в Палестине и относительно недавно разоблачённого и осужденного в Израиле экс-министра израильского правительства Гонена Сегева, бывшего агентом иранских спецслужб. Понятно, что КСИР и его войска спецназа «Кодс» — а значит, и генерал-майор Солеймани, непосредственно связаны и с ливанской «Хезболлах», и с другими шиитскими добровольческими движениями. Иран никогда и не скрывал данного факта.

(сс) sayyed shahab-o- din vajedi Касем Сулеймани

Значительную роль для ливанской «Хезболлах» в сборе развединформации играет работа с агентурой и местным населением. Инспектируют агентурную сеть и своих сирийских протеже ливано-иранские кураторы. Так, старший командир ливанской «Хезболлах» Алхадж Садж прибыл в город Аль-Хара, к северу от южного сирийского города Дъараа, примерно в 12 км к востоку от границы с Голанскими высотами, и более трёх часов проводил совещание с представителями сирийской разведки, чтобы избежать ненужных перерывов в сборе разведданных. В планы командования военных отрядов «Хезболлах» входит взятие под контроль, под руководством Ирана, всей территории в районе холма Телль аль-Хара в провинции Кунейтра, чтобы стабилизировать систему электронного сбора разведывательной информации в отношении Израиля. Данную территорию сейчас контролируют подразделения сирийской армии, а ранее на Телль аль-Хара располагался пункт радиотехнической разведки «Центр-С» Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил России (ВС РФ) и использовался совместно с сирийцами. В июле 2018 г. территория холма была возвращена под контроль сирийской армии и фактически сразу стала разведывательным пунктом ливанской «Хезболлах». С холма прекрасно просматривается территория Израиля. Помогает или нет ливанской «Хезболлах» и военным советникам из Ирана спецгруппа ГРУ Генштаба ВС РФ, занимавшаяся эксплуатацией пункта радиотехнической разведки «Центр-С», вряд ли кто сможет сказать. Но вполне можно предполагать, что где-то «рядом» с этим центром военнослужащие спецгруппы российского ГРУ точно могут находиться — российские военные редко когда «дарят» свои объекты и оборудование даже союзникам…

Мозаика ближневосточной политической и военно-политической палитры — почти законченная, но это не даёт дополнительных возможностей для того, чтобы даже приблизительно спрогнозировать — а когда же «пожар»?.. Иран, во всяком случае, спокойно и деловито в очередной раз отмечал День Национальной армии масштабными военными парадами по всей стране, демонстрируя свои последние достижения в оборонном секторе. А иранский мажлес (парламент) 16 апреля вечером утвердил общие положения законопроекта о мерах противодействия США по определению КСИР в качестве террористической группировки. Согласно ратифицированному законопроекту, американские силы в Западной Азии (CENTCOM) признаны террористической организацией, и любая информационная, финансовая, технологическая и т. д. помощь им будет определена как террористическая мера. Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и физических лиц, которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и морального вреда, причинённого США в отношении КСИР. Правительство также призвано нейтрализовать меры США путём переговоров по этому вопросу с международными организациями, помимо взаимных и трёхсторонних переговоров с другими странами, сообщало Mehr News. «Игра в разгаре»…

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ