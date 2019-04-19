Девочка с косичками

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

На этой неделе, 15−19 апреля, в Италии гастролирует Грета Тунберг, 16-летняя шведская школьница, известная широкой публике как «девочка, которая каждую пятницу, вместо того, чтобы ходить в школу, проводит пикеты против изменения климата, за что ей хотят вручить Нобелевскую премию».

Грета уже побывала в итальянском Сенате, где поделилась с депутатами глубокими мыслями по вопросу изменения климата («климат меняется, это очень плохо, его надо спасать»). Дала интервью основным СМИ. После общей аудиенции папы Римского удостоилась его личного приветствия. А в пятницу возглавит молодежную манифестацию в Риме.

Италия — лишь продолжение общеевропейского турне девочки в кроссовках с двумя косичками. Ранее она встречалась и со многими европейскими чиновниками во главе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который поцеловал ей руку. Давала интервью (столь же глубокие) изданиям из других стран.

В каждой из этих стран за Гретой ходит толпа чиновников и «общественных деятелей», в свою очередь окруженная толпой операторов. В первое время столь массового внимания девочка немного стеснялась. Потом стесняться перестала: говорит чиновникам, что те во всем виноваты, чиновники кивают, благодарят. На вопрос о Дональде Трампе Грета говорит, что времени на него у нее нет.

Коротко поиронизировав на тему, почему в Швеции не обязательно посещать школу по пятницам (как теперь выясняется, и не только по пятницам), мягко пошутив на тему глубочайших познаний Греты в области климата, европейские наблюдатели переключились на другой вопрос: почему евробюрократы и европейские СМИ в один момент по команде включились в эту историю?

И приходят к выводу, что «по команде» здесь, кажется, не фигура речи. Слишком уж вовремя для всех появилась на сцене эта девочка.

(сс) European Parliament Грета Тунберг

Реальные проблемы

Через пять недель пройдут выборы в Европарламент, на которых две ныне правящие в ЕС партии, «народники» и «социалисты», утратят совокупное большинство. Большого вреда от этого не будет, потому что к коалиции неотличимых друг от друга «народников» и «социалистов» просто прибавят неотличимых ни от тех, ни от других «либералов». Но факт остается фактом.

В Париже — протесты желтых жилетов. Великобритания не может понять, чего хочет, но точно не нынешнего ЕС. В Риме — правительство «евроскептиков», так называют в Брюсселе тех, которым не нравится власть тандема банкиров и евробюрократов. В ряде стран — мигрантские кризисы. Кресла Макрона и Меркель шатаются. Власть уплывает из рук, и скорость отплытия возрастает.

В таком контексте каждый день предвыборной кампании на счету. Потому что если ситуацию не переломить прямо сейчас, то движение в сторону национальных суверенитетов, государственных границ, традиционных ценностей, национальных культур наберет такой ход, что не допустить к власти широкую группу Сальвини/Ле Пен/Орбана/Качиньского etc будет затруднительно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Все эти грани оппозиции, от уличных желтых жилетов до правительств Италии и Венгрии — это протесты против реальных проблем ЕС: безработицы, слабости границ, ограниченности политического суверенитета, концентрации ресурсов в руках не граждан и не национальных правительств, а транснационального бизнеса.

Самой яркой проблемой не случайно стали мигранты. Их нашествие прямо спонсируется крупным бизнесом. Цели прозрачны: сбить цены на рынке труда, лишить национальные правительства чувства суверенитета и чувства власти. В конечном счете — сделать «мигрантами» всех, кто живет в ЕС. То есть незащищенными, неукорененными и очень скромно оплачиваемыми людьми.

Противопоставить этому недовольству евробюрократам нечего, иначе им пришлось бы идти против самих себя. Следовательно, нужно сделать то, что всегда в таких ситуациях и делают — радикально сменить повестку, выдумать врага. И вот в этот момент под руку подвернулась Грета. Девочка с лицом ребенка, двумя косичками и плакатом против ухудшения климата.

Подходящая проблема

Для современного ЕС борьба за климат — лишь еще одна форма борьбы за все хорошее против всего плохого. К тому же эта борьба ведется не под предводительством всем осточертевших и неотличимых друг от друга бюрократов, а под предводительством девочки, против которой ни у кого не может быть никаких аргументов. В такой ситуации и Нобелевской премии не жалко.

Школьная забастовка за климат — всемирное движение учащихся в защиту климата от глобального потепления, созданное по инициативе шведской школьницы Греты Тунберг. Сан-Pемо, Италия

Для примера можно взглянуть на Швецию. Ситуация с мигрантами, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Уровень изнасилований и домашнего насилия, как сообщают эксперты — один из высочайших в ЕС. Но что говорят шведские молодые люди в ответ на вопрос, какая проблема для них сейчас главная? Правильно: климат.

Другим примером может стать Италия — точка сегодняшних гастролей несчастной Греты. Приток мигрантов остановлен, но уже приехавшие никуда не делись. Молодежная безработица — 30%. Экономический рост — статистическая погрешность. Но митинги Греты соберут куда больше людей, чем митинги за рабочие места.

В таком контексте становится понятнее, почему немолодые евробюрократы с такими серьезными лицами слушают рассуждения девочки о том, что климат портится. Почему они кивают и благодарят. На первый-то взгляд может показаться, что брюссельские чиновники просто впали в маразм. Не стоит их недооценивать: маразм они лишь разыгрывают. И про себя, конечно, хохочут.

Еще бы, ведь так просто оказалось переключить внимание миллионов молодых людей с совершенно реальных проблем на вечные ценности. Европейские студенты требуют не работы, не безопасности и не социальной защиты. Они требуют борьбы за климат. Это же просто сказка.

(сс) ulricaloeb Грета Тунберг на забастовке по климату

Возраст Греты Тунберг сам по себе не является, конечно, аргументом против нее. В 16 лет некоторые командовали полками, некоторые писали гениальные стихи и симфонии. Но 16-летняя Грета, судя по тому, что она делает и что она говорит, и внутри, и снаружи выросла ровно на свой возраст. В лучшем случае.

И к чувствам немолодых евробюрократов, как иногда кажется, примешивается доля тех ощущений, что были некогда описаны Владимиром Набоковым.

Когда евробюрократы используют Грету до конца, они, конечно, выбросят ее за борт, как выбрасывали ранее другие очень «важные» проблемы. Получив несколько премий, она может даже написать книжку. Личный же долг брюссельских чиновников вырос еще на один пункт. В конце пути помимо всех прочих обвинений им предъявят еще одно — в растлении малолетних.