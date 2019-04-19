В правительстве Грузии совершена очередная кадровая перемена, на этот раз коснувшаяся лишь министра экономики и устойчивого развития. Информацию, которую в течение нескольких часов упорно распространяли СМИ — как оппозиционные, так и «лояльные» к нынешним властям, уже под вечер подтвердили в администрации правительства Грузии. Георгий Кобулия уволен приказом премьер-министра, а вместо него министерство экономики возглавила его заместитель Натия Турнава.

Иван Шилов ИА REGNUM

Интересно, что приказ об увольнении министра появился на сайте правительства вначале в «сыром», недоработанном виде, без номера и даты, позднее же был оформлен и представлен в официальной версии. Георгий Кобулия был отправлен в отставку приказом премьера Мамуки Бахтадзе за № 110 от 18 апреля 2019 года, на основании пункта 4-го статьи 55-ой конституции Грузии, которая гласит, что «премьер-министр Грузии назначает и увольняет министров».

Позднее на этом же сайте появился еще один приказ за № 111 о назначении на должность министра экономики и устойчивого развития Грузии Нателы Турнава, до последнего времени занимавшей должность заместителя министра экономики.

Gov.ge Натия Турнава

Натия Турнава работает в структурах правительства Грузии давно. В 1997—2000 годах была советником в канцелярии правительства Грузии по экономическим вопросам и исполняла обязанности парламентского секретаря президента, в 2000—2005 годах и в период с сентября 2005 года по ноябрь 2006 года — первый заместитель министра экономики, с небольшим перерывом, с мая по сентябрь 2005 года занимавшая пост заместителя секретаря Совета безопасности. В 2006—2013 годах — член совета директоров ООО «Грузинская индустриальная группа», а также генеральный директор и председатель совета директоров ООО «Международная энергетическая корпорация Грузии». С сентября 2018 года и до 18 апреля текущего года — замминистра экономики.

Экономическое образование получила в вузах как Грузии (Тбилисский госуниверситет), так и Великобритании (Камбрийский университет), и США (Гарвардский университет). Имеет степень кандидата экономических наук. Является автором около 40 научных трудов, статей и монографий и соавтором двух книг. Такая краткая биографическая справка уже появилась на официальном сайте министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Слухи о возможной отставке Кобулии появились в политических кулуарах давно, особенно усилились после ряда невнятных, непродуманных и вызвавших возмущение в грузинском обществе заявлений министра.

То он утверждал, что население Грузии живет хорошо, каждый год его благосостояние улучшается, но оно этого не видит. То обвинял граждан в том, что те необдуманно брали банковские кредиты и что «люди, попавшие в черный список должников из-за того, что купили холодильник и не смогли выплатить рассрочку, стране не нужны». Сам Георгий Кобулия до последнего был уверен, что отставка ему не грозит, и на все просьбы журналистов прокомментировать муссировавшиеся слухи отвечал, что уходить не собирается.

Gov.ge Георгий Кобулия

Информацией о готовящейся отставке министра экономики не владели и многие члены парламентского большинства, которые до последнего не подтверждали подобные сообщения и обвиняли журналистов чуть ли не в «подрывной деятельности».

Георгий Кобулия в должности министра экономики был в грузинском обществе непопулярен. И не только благодаря его странным высказываниям. Как выяснилось, он слишком часто пользовался «внеурочными» отпусками и за свою недолгую карьеру больше времени проводил в Москве, откуда, собственно, и был приглашен в состав правительства, чем в Тбилиси.

В том что министр экономики был уволен приказом и решением премьера, оппозиция сомневается и считает, что решение исходило не от Мамуки Бахтадзе, а от лидера правящей партии и «неформального правителя» Бидзины Иванишвили. В подтверждение приводит заявления самого Иванишвили, который косвенно намекал на недовольство деятельностью отдельных членов правительства, не уточняя личности.

Что касается причин увольнения Кобулии, оппозиция считает, что бывший министр, вероятно, не учел личные интересы «Иванишвили и его клана», за что и поплатился должностью и карьерой.

«В нынешнем правительстве Грузии назначение и увольнение должностных лиц зависит не от их заслуг или того, что они не сделали с точки зрения дела, а от внутренних интересов клана и группировки Бидзины Иванишвили, конфликтов внутри этой группировки. Так что отставка Кобулии скорее связана с внутренним противостоянием в окружении Бидзины Иванишвили, с борьбой за сферы влияния», — заявила журналистам член «Единого национального движения», депутат парламента Саломе Самадашвили.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

А председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе выразил недоумение, почему изменения коснулись лишь Кобулии и не затронули других, не менее навредивших стране министров — финансов и образования.

«Министры экономики, образования и финансов пришли одновременно. Одного уволили, а двое остались. Получается, что оставили тех, кто лучше поработал? Нет, наоборот. Министерство экономики — почти нефункционирующее учреждение. Если его аннулируют, никто ничего не заметит. А министерства образования и финансов играют действительно большую роль. И по обоим направлениям у нас серьезный провал. Так почему же только его (Кобулию)?» — написал депутат на своей странице в соцсети Facebook.

Он, как и другие оппозиционеры, предполагает, что Кобулия не выполнил какое-то указание свыше, не поддался оказанному на него давлению, и надеется, что бывший министр всё же раскроет реальную причину своего увольнения.

«Посмотрим, посмеет ли он сказать о том давлении, которое на него оказывали. Квирикашвили до ухода посмел и немного, но сказал. Посмотрим, что скажет Кобулия», — отметил Роман Гоциридзе.

Предположения о том, что Кобулия был уволен за «непослушание», высказала и бывшая соратница «Грузинской мечты» Эка Беселия, покинувшая ряды партии из-за разногласий по кандидатурам судей Верховного суда.

«В правящей партии в последнее время проявилась тенденция, когда собственное принципиальное мнение становится причиной «прощания с должностью». Правящая партия должна объяснить обществу причины такого решения. Были определенные вопросы, по которым, как говорят, у него было собственное, отличное от позиции правящей команды мнение, из-за которого и было принято это решение», — предположила Эка Беселия.

А еще один бывший член «Грузинской мечты» Леван Гогичаишвили собирается поставить вопрос о вызове на заседание комитета отраслевой экономики и экономической политики премьер-министра Мамуки Бахтадзе и потребовать от него конкретных разъяснений причин увольнения министра экономики.

Экономика — одна из слабых точек нынешнего (впрочем, не только нынешнего) правительства Грузии. А последние статистические данные дают неутешительную картину. Экономические показатели падают. Сократились перевозки транзитных грузов, уменьшились прямые иностранные инвестиции, резко сократились показатели банковского сектора, уменьшились объемы внешнеторгового оборота…

geralt Экономичесикй кризис

Спасет ли отставка одного министра грузинскую экономику, большей частью ориентированную не на долгосрочные цели и повышение благосостояния населения, а на конкретные интересы определенного круга лиц? Оппозиция уверена, что грузинской экономике уход Кобулии ничего нового не прибавит.

«Тяжелейшая ситуация в экономике Грузии обусловлена тем стилем правления, который напрямую связан с волей и желаниями Бидзины Иванишвили и проведением его интересов во всех сферах. Так что никаких существенных изменений не будет, и управление страной будет продолжено в соответствии с прихотями Иванишвили», — заявил журналистам, комментируя отставку министра экономики, член партии «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе.

В заключение приведем лишь сухую статистику госструктур об экономической ситуации в Грузии: внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте текущего года уменьшился на 0,1%, в основном за счет сокращения импорта на 4,7%. Правда, экспорт за этот период вырос на 12,8%. Совокупный внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2018 года составил $17,8 млрд, или 109,6% от ВВП. Только за четвертый квартал прошлого года совокупный внешний долг Грузии вырос на $533,3 млн. На 31 декабря 2018 года международная инвестиционная позиция Грузии составила $23,2 млрд, и в сравнении с предыдущим (3-м) кварталом прошлого года эта позиция ухудшилась на $110,7 млн. Спасет ли грузинскую экономику отставка одного конкретного министра? И за ухудшение ли экономических показателей он был уволен или по другой причине? Обществу остается лишь гадать…