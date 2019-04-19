Женя приехал из Майкопа в адыгейский поселок Сахрай в 1990 году. В то время это место привлекало йогов, магов и эзотериков. Женя не помнит, как там оказался, но решил — это судьба. В Сахрае он понял, что надо жить в деревне, в глиняной хате и непременно близ воды.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя в своем доме среди найденных аммонитов

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя курит во дворе своего дома в Хаджохе

У него была обычная для девяностых судьба — наркоманская молодость, развод с женой, частая смена поденных работ. Хотелось уйти в глушь, изучать религии и философию.

Женя начал поиски подходящего жилья. Через некоторое время он узнал, что в поселке Хаджох продается дом у реки. Чтобы узнать, подходит ли ему это место, Женя привез туда своих друзей. Все вместе они развели костер, набрали в котелок речной воды и заварили чай. Он вышел необыкновенно вкусным. Так решили, что место хорошее. Женя продал квартиру и переехал в поселок.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя рассказывает, как на его дом напали грабители

В нём Женя впервые увидел аммониты, и это встреча изменила его.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Один из самых крупных аммонитов в коллекции Жени

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя в мастерской во дворе дома. Здесь он работает над очисткой и реставрацией аммонитов

Каждый день в новом доме он просыпался утром и шел гулять по руслу реки Аминовки. Во время прогулки ему под ногами попадались странные ребристые камешки. Поначалу он не замечал их, но однажды увидел в журнале «Наука и жизнь» статью с аммонитом на картинке. Женя заинтересовался и стал целенаправленно искать их. Так ребристые камни обрели имя, а Женя — коллекцию.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя ищет аммониты в русле реки

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя идет по руслу ручья в поисках аммонитов. Лучше всего, по его словам, аммониты искать после дождя, когда водный поток достает со дна новые камни

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя раскуривает две сигареты: для себя и для духов леса. Вторую он оставляет на камне у ручья

Аммониты — это вымершие головоногие моллюски, их панцирь покрывает древний ил со дна океана Тетис. Каждый аммонит имеет внутреннюю спиралевидную структуру, замещенную за миллионы лет разнообразными минералами: пиритом, кальцитовым ониксом, опалом.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Найдя в течении ручья камень, в котором может находиться аммонит, Женя раскалывает его, чтобы проверить догадку. Делает это очень аккуратно, чтобы не повредить сам аммонит

Ольга Скворцова ИА REGNUM Расколотая надвое каменная порода с аммонитом

Чтобы очистить их от наросшей породы, Женя взял в руки молоток и зубило. Тонкую работу он выполняет алмазными инструментами. Некоторые аммониты очистить невозможно. Тогда делаются распилы, в которых выявляется внутренняя структура аммонита. В распилах видны идеально сохранившиеся нервные окончания, рисунок и структура камер. Чем ближе к середине, тем лучше сохранность.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Аммонит, освобожденный вчерне от каменных пород

Женя говорит, распилить — проще всего, а процесс очистки более трудоемкий: иногда обработка одного аммонита растягивается до года.

— Поэтому моя работа и привлекает музеи — я могу вот эти спирали вычищать, — Женя сотрудничает с частными музеями и приводит в экспозиционный вид древние окаменелости.

— В процессе работы я теряюсь во времени — столько мыслей, — говорит он.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя очищает аммонит. Молотком и зубилом снимается окаменелый ил дна океана Тетис. Более тонкая очистка — алмазными инструментами. Выявить все ребра и спирали – тонкая работа. Женя говорит, что поэтому он и интересен музеям как реставратор

Знакомый владелец сувенирной лавки предложил Жене выставить аммониты на продажу. Они сразу стали пользоваться спросом у туристов. Вырученных денег хватает на жизнь. Женя любит повторять, что аммониты сами его нашли.

Дочери Жени относятся к увлечению аммонитами с пониманием, младшая иногда бегает с ним на поиски.

— У них выбора нет, и у меня тоже — всё идет само по себе. Дочек я всячески привлекаю, конечно. Но у них тоже своя жизнь, свои заботы.

Ольга Скворцова ИА REGNUM Женя курит у костра. На поиски аммонитов он обязательно берет с собой все для чая, который готовит на костре

Слой за слоем очищая аммониты, Женя нашел свою концепцию жизни.

— Познав учение — отбрось учение. Когда ты просто живешь — это и есть цель. Придя к цели, мы понимаем, что сам путь и был целью. Это бесконечное святое кольцо. Вот так философски закручено. Надо наслаждаться вот этим моментом, здесь и сегодня.