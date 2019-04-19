



Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Эльмар Мамедъяров (слева) прислушивается к Яцеку Чапутовичу

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил с визитом Варшаву. Он встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским и другими чиновниками. Помимо деловой программы гость принял участие в историческо-сентиментальном действии — вместе с Чапутовичем открыл мемориальную доску, посвященную признанию Польшей в 1920 году независимости Азербайджанской Демократической Республики. При этом Мамедъяров добавил, что в 1918 году польский дипломат Вацлав Островский был назначен дипломатическим представителем Польши в Азербайджане. Однако лишь 13 февраля 1920 года Варшава направила азербайджанскому правительству сообщение о признании АДР, да и то, только де-факто. Почему сейчас Баку решил вспомнить об этом? Неужели до сих пор сомневается в том, что в Европе его признают по-настоящему?

Однако это лирика. Рабочих вопросов было несколько, и вот как стороны расставили акценты в соответствующих пресс-релизах своих МИД. Польское дипломатическое ведомство первым делом отметило, что одной из главных тем переговоров было экономическое сотрудничество, министры затронули темы расширения торговли и необходимости ускорения сотрудничества в области транспорта и энергетики. «В экономических отношениях мы видим растущий интерес азербайджанских партнеров к польской продукции, прежде всего, машинам и приборам, — сказал Чапутович. — Мы также отмечаем значительный спрос на лекарства и косметику, экспорт сыров, на молочные и хлебобулочные изделия спрос также растет». Также был обсужден вопрос «необходимости развития сотрудничества» в рамках транспортных коридоров: Транскаспийского (Китай — Казахстан — Кавказ — Украина — Польша) и Юго-Западного (Иран — Кавказ — Украина — Польша). Прозвучала тема «Восточного партнерства».

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Открытие мемориальной доски, посвященной признанию Польшей в 1920 году независимости Азербайджанской Демократической Республики

Азербайджанское дипломатическое ведомство поставило во главу угла урегулирование «армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта». Мамедъяров «отметил важность урегулирования его на основе принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Подчеркивая необходимость вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, министр поблагодарил Польшу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана». Второе место — транспортные коридоры, третье — «Восточное партнерство». Причем, Polskie Radio 24 поделилось занятными подробностями. Как передала радиостанция, «Мамедъяров рассказал о выводах, которые извлек из сотрудничества с Брюсселем: «Мы получили один важный урок. Мы научились лучше понимать Европейский союз, но я также надеюсь, что Европейский союз научился лучше понимать Азербайджан и другие страны «Восточного партнерства». Я считаю, что этот институт важен и очень полезен».

Учитывая, насколько непростыми складываются отношения у Баку с ЕС, нам показалось, что в этих словах высокопоставленного азербайджанского дипломата проскользнула тонкая восточная ирония. Впрочем, может ее и не было. Внимание хотелось бы обратить на другое. Переговоры Мамедъярова в Варшаве, как заявляет польская пресса, «также являются подготовкой к визиту президента Польши Анджея Дуды в Баку, который запланирован на май — июнь этого года». Напомним, что в июне 2017 года Варшаву посещал президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого, вероятно, можно будет увидеть в Польше в сентябре этого года в рамках мероприятий в память о начале Второй мировой войны. А вот что касается Армении, то последний, кто приезжал в Варшаву, это был президент Серж Саргсян, во время саммита НАТО, проходившего в 2016 году. Президентов Польши в Ереване не было со времен визита туда Бронислава Коморовского в 2011 году.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Переговоры Эльмара Мамедъярова в Варшаве

При этом армяне в Польше входят в число девяти официально признанных национальных меньшинств. Здесь они оказались в середине XIV века после того, как король Казимир Великий присоединил Галицкую Русь вместе со Львовом, где жила большая армянская община. В 1356 году король подтвердил религиозную особость армян, их самоуправление и судебную юрисдикцию, а в 1367 году дал согласие на строительство армянского собора в городе. Привилегии, данные Казимиром Великим и его преемниками, сформировали правовую и политическую основу существования армян в Польше. Однако сегодня симпатии Варшавы, похоже, не на стороне этого древнего народа, особенно когда дело касается Нагорного Карабаха. Так, стоило в марте сего года владельцу армянского ресторана «Маленькая Армения» в Познани поставить плакат с картой Армении, включающей Карабах, как с протестом вышло посольство Азербайджана в Польше, обратилось к польским властям, и рекламу пришлось снять.

Настороженное отношение Варшавы к Еревану, конечно, можно было бы объяснить тем, что, по мнению польских политиков и экспертов, уж слишком тесно эти армяне сблизились с Россией. Даже несмотря на то, что в Армении уже почти год как поменялось руководство, вместо «олигархического» Саргсяна пришел Никол Пашинян, который в ЕС имеет имидж прогрессивного демократа, борющегося с коррупцией. Тем более, что трудно понять, в чем заключается прогресс польско-азербайджанских отношений. Если вести речь об энергетике или транспортных коридорах, то они затрагивают сразу несколько стран. И тогда президент Польши или премьер-министр должны были бы посещать не только Баку, но и Астану, и Тегеран. Но этого нет. Впрочем, азербайджанцы славятся своей кухней, одной из лучших в регионе, а может быть и в мире. Попробовать на месте знаменитый бакинский люля-кебаб или шашлык из осетрины — это уже неплохо.