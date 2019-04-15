Мормоны, контролирующие слишком многое в штате Юта, нетерпимо реагируют на любую критику. Их религия безгрешна, считают «святые», чьи единоверцы культивируют семейное насилие и инцест. Мормоны — это не только многоженство и редкостное даже по меркам американских фундаменталистов невежество, включающее в себя запрет на чтение написанных не мормонами книг, но ритуальные убийства женщин и детей. «Под знаменем рая» — книга не всегда объективного журналиста Джона Кракауэра; она погружает в тошнотворный и мрачный мир фанатиков, безнаказанно бросающих вызов американским ценностям и законам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Их сравнивают с исламскими ортодоксами. «Святые» подчинены безоговорочной иерархии, презирают «неверных», отказывают женщинам в равноправии и оправдывают ложь вне своей секты; а ряд их церквей практикуют полигамию. Для ФБР Юта — центр финансовых афер, а на содержание семьи мормона-многоженца уходят сотни тысяч долларов социальных пособий. От расизма многие мормоны отказались, но их старейшины не собираются признавать организацию религиозной резни в Маунтин-Мэдоу — убийство в 1857 году 120 американцев старше 5 лет. Как и то, что их пророки, как Джозеф Смит и Бригам Янг строили тоталитарное государство в государстве, ради неограниченного доступа к юному женскому телу.

В США порядка 15 миллионов мормонов, и их численность стремительно растет. Крупнейшая мормонская Церковь Святых последних дней — это бизнес-империя с ежегодным оборотом в 6 миллиардов долларов, своим вузом, политиками и мэрами. Порядка ста тысяч «святых» относятся к радикалам, обосабливающимся в поселениях и городах, как Колорадо-Сити, под властью разворовывающих бюджетные средства лидеров. «Я знаю отцов семейств, которые спали со своими дочерьми», — говорит автору о жизни в общине ныне атеист ДеЛой. Аресты ортодоксов за изнасилования несовершеннолетних, за похищение и пытки женщин — редкость. Судьи и полицейские там «святые» — педофилы и многоженцы, а свидетельские показания редко кто даёт.

В центре исследования Джона Кракауэра «Под знаменем рая» убийство, совершенное братьями Роном и Денни Лафферти в 1984 году. Они задушили «безбожную» жену собственного брата и перерезали горло его 15-месячной дочке. Эти мормоны, которые любили марихуану, слышали голоса своего бога, а их мать знала, что они планируют. Изначально мужчины были обычными мормонами из отказавшейся от полигамии реформистской Церкви СПД, но затем они решили вернуться к заветам отцов-основателей. Убитая ими Бренда была против многоженства… Преступления на почве ненависти регулярно инициируются фундаменталистами, но далеко не все из них раскрываются полицией.

Мормонизм можно было нивелировать на его заре, когда церковь объявила мятеж против Америки, пообещав залить её кровью. Но тогда всё решил отстрел мормонами чиновников и взятки, а также долгое бездействие Вашингтона. Когда на исходе XIX века власти принудили мормонов отречься от полигамии, было уже поздно — они укоренились на Западе США. И когда большинство «святых» завязали с полигамией, то количество отпочковавшихся от церкви сектантов превысило критическую массу. Единичный рейд полиции и гвардии в 1953 году в город многоженцев Шорт-Крик раскритиковали журналисты, а тиранию женщин фундаменталистами ныне оберегает Американский союз защиты гражданских свобод.

Что же касается убийцы матери и её ребенка, то мормона Рона Лафферти даже спустя три десятилетия после приговора не расстреляли благодаря манипуляциям адвокатов. Его брат Денни отбывает пожизненный срок и ни в чём не раскаивается.