Вступившая в решающую стадию мусорная реформа с ее грабительскими тарифами, противостояние в архангельском Шиесе заслонили собой подмосковные скандалы в сфере обращения с коммунальными отходами (ТКО). ИА REGNUM разобралось, на какой стадии находится заявленная властями реформа мусороперерабатывающей отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Заявленная губернатором Андреем Воробьёвым реформа отрасли обращения с ТКО как-то выпала из поля зрения СМИ, из-за этого может сложится представление, будто конфликт исчерпан, власть услышала граждан и изменила подходы к реализации мусорной реформы. Осталось только дождаться, когда будут построены прекрасные мусороперерабатывающие комплексы, рекультивированы запущенные свалки и жители региона вздохнут в прямом и переносном смысле полной грудью. События последних месяцев показывают, что власти не отказались от своего намерения продавить реформу в её самом антисоциальном варианте.

Волоколамцам накинули еще год

Злополучную свалку «Ядрово» ждет очередная рекультивация, в этот раз еще и с элементами реконструкции. Процесс растянется на четыре года, но уже в 2020 году обещают избавить местных жителей от последствий столь неприятного соседства. Отметим, что реконструировать свалку взялись не просто так, без казуистики никак не получается объяснить местным жителям, почему нужно открывать на полигоне новые карты и завозить новый мусор.

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Добавим также, что фильтры для системы дегазации так до «Ядрово» и не доехали, нет их и в новом проекте рекультивации и реконструкции. Власти продолжают настаивать на том, что диоксины уничтожаются на факельной установке. Только проблема в том, что морфология мусора не позволяет достигать нужных температур. Для того, чтобы соблюсти проектные значения, на факел нужно подавать природный газ. Однако соответствующих сооружений для хранения газа на полигоне не наблюдается, а если они всё же есть, возникает другой вопрос. Нигде не упоминается о закупках природного газа и их коммерческой составляющей в проекте. Из сказанного можно сделать вывод о том, что власти в очередной раз делают голословные утверждения, только бы успокоить местных жителей.

Жители Клинского городского округа продолжают борьбу за закрытие и скорейшую рекультивацию полигона ТКО «Алексинский карьер». Поскольку региональными властями выработан единый подход к решению данной проблемы, то за исключением некоторых несущественных деталей, здесь повторяется всё то же, что и на полигонах «Ядрово», «Кучино», «Тимохово». То есть устанавливается система активной дегазации, и в окружающую среду выбрасываются диоксины, фураны и меркаптаны, а с ними и ужасное зловоние, регулярно накрывающее окрестности свалки.

На слушаниях по рекультивации полигона Парфёново, расположенного в Сергиево-Посадском районе, разработчик проекта всё тот же, что и в Волоколамске, — ООО «ГеоТехПроект», не мудрствуя лукаво скопировал кусок из своего проекта по рекультивации свалки «Ядрово». А кроме того, вновь не предоставил анализ свалочных газов, которые намерены жечь на факельной установке.

Подмосковные власти ни на йоту не отступают от своих планов

По всему Подмосковью продолжаются протесты и акции за закрытие и рекультивацию действующих полигонов, а также против размещения новых свалок, иначе мусороперерабатывающих комплексов (МПК). Претензии к новым мусорным объектам не сводятся лишь к экологической составляющей. Так, побывавшая на экскурсии на построенном за бюджетные деньги сортировочном заводе в городе Зарайск, а также на сортировочной линии в селе Рахманово, построенной частным инвестором, муниципальный депутат Богородского городского округа Светлана Жилина смогла убедится в неэффективности построенного за бюджетные деньги предприятия.

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Жители Сергиево-Посадского района продолжают борьбу против МПК, строительство которого началось вблизи деревни Сахарово. Мало им было ФГУП «Радон», которое принимает и размещает в своих хранилищах 80% радиоактивных отходов со всей территории России, а также так и не ликвидированного захоронения 350 тонн ядовитых высокотоксичных химикатов. Теперь к ним добавится МПК, который будет перерабатывать лишь 15% от завозимых 1 млн 50 тысяч тонн отходов.

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Мусорная реформа в области забуксовала

Наряду с вышеперечисленными проблемами, накопилось много нареканий к работе регоператоров. Как сообщает телеграм-канал «Зеленый змий», надзорные мероприятия выявили ряд системных нарушений.

«У ООО «Каширский региональный оператор», ООО «Рузский региональный оператор», ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». Они несвоевременно вывозят отходы, не используют собственный специализированный транспорт, не устанавливают современные контейнеры, попирают природоохранное законодательство.

При этом каширский и рузский операторы грубо нарушают лицензионные требования, ибо у них вообще отсутствуют объекты обработки отходов. По случайному совпадению, все три нарушителя подконтрольны АО «РТ-Инвест». Поэтому мелочные придирки надзорных органов вряд ли смогут отвлечь Андрея Шипелова от глобального проекта по строительству мусоросжигательных заводов. Этим можно объяснить и самые высокие тарифы регоператоров «РТ-Инвеста»: возведение МСЗ требует больших расходов.

Кстати, на днях по результатам общественного обсуждения была возвращена на доработку новая территориальная схема обращения с отходами Московской области. Но это уже другая история», — заключил телеграм-канал.

МСЗ превратят Подмосковье в новый Вьетнам?

Подмосковные власти и их партнеры из дочки «Ростеха» компании «РТ-Инвест» невзирая ни на что продолжают строить мусоросжигательные заводы. Такое упорство можно объяснить только тем, что ставки настолько высоки, что бенефициары проекта готовы смести на своем пути любые препоны. Гибельность данного пути, о которой говорят специалисты, в частности заслуженный эколог, директор ВНИИ «Охраны природы» Андрей Пешков, остаются «гласом вопиющего в пустыне».

Как, собственно, и экспертная оценка, данная проектам МСЗ другим специалистом с многолетним стажем, членом совета REGNUM-РАЕН, доктором технических наук Игорем Мазуриным. Окружившие себя сонмом ангажированных экспертов, засекретившие все касающиеся МСЗ документы, господа из «РТ-Инвест» и подмосковные чиновники продолжают убаюкивать общественность небылицами о безвредности морально и технических устаревших заводов.

Даже беглого взгляда на ситуацию в Подмосковье достаточно для того, чтобы понять, что власти, не считаясь ни с чем, последовательно идут по пути реализации своих целей. Ни одна варварская рекультивация не отменена, власти также не отказались от размещения в самых неподходящих местах МПК, полным ходом идет подготовка к строительству МСЗ.

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Протестные выступления граждан активно подавляются, не согласовываются митинги, забалтываются на публичных слушаниях истинные проблемы. Нужно добавить, что и сами граждане в массе своей не проявляют достаточной активности, чему в немалой степени способствуют климатические особенности нашей страны. Однако не за горами лето, вновь загорятся переполненные свалки, смрад окутает всё Подмосковье, и это почувствуют не только местные жители, но и миллионы московских дачников. Удастся ли в этом случае областным властям удержать ситуацию под контролем, или протесты в Подмосковье вновь займут главные страницы центральных СМИ?