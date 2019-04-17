О неодолимой тяге японцев к экспериментам и изобретениям чего только не известно. Причем изобретательством занимаются не только профессиональные ученые и инженеры, но и, например, домохозяйки, придумывающие все новые приспособления для удобства на кухне.

Иван Шилов ИА REGNUM

Есть, конечно, и бесполезные, на первый взгляд, новшества. Тем не менее стремление японцев создать нечто новое, ранее никем не придуманное, безусловно, положительная черта жителей Страны восходящего солнца, которая в немалой степени способствовала выдвижению страны на передовые рубежи научно-технического прогресса. Конечно, в этом немалую роль играет и государство, которое выделяет на НИОКР большие средства и всячески поддерживает изобретательство и рационализаторство. Как не вспомнить в связи с этим, хотя и продолжающее существование, но ставшее менее заметным, чем в СССР, ВОИР — Всесоюзное (ныне Всероссийское) общество изобретателей и рационализаторов. Беда наших изобретателей нового в серьезном отставании от других стран, и конечно, от Японии в реализации оригинальных идей. Как и в Советском Союзе, все еще немало инноваций, которые то ли из-за нехватки средств, то ли в результате нерасторопности незаинтересованных чиновников остаются многие годы на бумаге, лишь в зарегистрированных патентах.

В Японии же смотрят вперед и уже не первый год экспериментируют в главной для человечества области — производстве искусственного питания, без которого при дальнейшем росте народонаселения на планете, видимо, трудно будет обойтись. Как это часто бывает, для начала создаются ненатуральные продукты для тех, кто работает в космосе или в других труднодоступных для регулярных поставок пропитания условиях.

Как сообщает центральная газета Японии «Асахи симбун», ученые этой страны заблаговременно начинают создавать еду для будущих поселенцев на Луне, а затем, возможно, и на Марсе. Меню для колонизаторов Луны и других планет планируется разработать к 2040 году. Считается, что к тому моменту на естественном спутнике Земли может появиться одна или несколько обитаемых станций. Как известно, об этом заявили уже несколько стран, включая Россию и Китай.

Газета сообщает: «Учёные предложили производить съестное для участников экспедиций непосредственно на лунных станциях. В меню, среди прочего, планируются стейки из искусственно выращенных клеток крупного рогатого скота и курицы, кремообразные супы из водорослей, а также блюда, имитирующие рыбу и рис. Специалисты хотят построить производство законченного цикла, в который будет включена также переработка отходов. Лишь часть припасов предполагается завозить с Земли».

Безотходная технология

Так вот об отходах. Экспериментируя с производством «нового питания», японцы подчас представляют поистине шокирующие образцы «продуктов». Напомним, как несколько лет назад мир облетела новость о том, что в Японии научились… «делать мясо из экскрементов». По сообщению СМИ, так называемые шитбургеры по вкусу действительно напоминают мясо, утверждают добровольцы, решившие попробовать эту «еду».

Изобретатель шитбургеров доктор Мицуюки Икэда утверждает, что в созданном им «мясе» содержится 63% белков, 25% углеводов, жиры и минералы. В «продукт», конечно, добавлены красители и усилители вкуса. И хотя изобретение Икэда воспринимается как курьез, сам экспериментатор уверен, что оно способно решить сразу три проблемы. Первая и основная — обеспечение пищей миллионов людей, что-де особенно важно в перенаселенных областях планеты. Решение второй проблемы большинства крупных городов — избавление столь необычным способом от миллионов кубометров нечистот из канализации. И, наконец, третья проблема, которая может быть решена — уменьшение забоя скота и, как следствие, — сокращение мясной промышленности, на долю которой приходится 18% выбросов, являющихся причиной парникового эффекта.

Однако пока себестоимость «продукта» не позволяет широко внедрить его в торговую сеть, ибо шитбургеры обойдутся потребителю в 10, а то и в 20 раз дороже обычных гамбургеров. И все же сомнительно, что «стейки и гамбургеры» Икэды найдут значительное число «гурманов», даже если цена будет резко снижена.

И все же смехом здесь не отделаешься. Вспомним английского демографа и экономиста Томаса Мальтуса, автора теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения приведет к массовому голоду на Земле. Вот тут-то западные последователи этой теории из числа «золотого миллиарда» и могут вспомнить об «изобретении» доктора Икэда. Нет, сами они есть шитбургеры не будут. Как не будут их есть и свыше 79 тысяч нынешних российских долларовых миллиардеров и миллионеров — это примерно 0,05% от 143 млн населения Российской Федерации — в руках которых, по данным корпорации Credit Suisse, сосредоточено 89% национального богатства страны. Шитбургеры будут предназначены для расплодившегося «плебса», разоренного отражающим интересы толстосумов правительством.

Ну, а японцев осуждать не будем. Ведь один из главных принципов японской экономики — принцип безотходного производства. Вот они им и руководствуются.