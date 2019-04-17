



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы относительно новых критериев, по которым в Грузии должны отбирать кандидатов в судьи Верховного суда, ждали упорно и с нетерпением. Каждая из противоборствующих в этом вопросе сторон была уверена, что заключение авторитетной западной международной организации подтвердит ее позицию. Когда комиссия, наконец, опубликовала свое заявление, стало ясно, что ожиданий и надежд авторов законопроекта она не оправдала.

Прежде всего, грузинским законодателям посоветовали не торопиться и на данном этапе назначить лишь такое число судей Верховного суда, которое обеспечит нормальную работу этого органа правосудия. (Согласно законодательству, этот орган должен состоять из 28 судей, но в настоящее время 18 мест в нем вакантны.) А вопрос заполнения остальных вакансий перенести на период после очередных парламентских выборов, которые должны состояться в Грузии в 2020 году. До этого же правительству Грузии рекомендуют пересмотреть положение действующего законодательства, предусматривающее бессрочное назначение судей, и заменить его определенным фиксированным сроком.

Венецианская комиссия, после изучения создавшейся в Грузии ситуации вокруг назначения судей Верховного суда, сделала неутешительный для страны вывод: Верховный совет юстиции полным доверием общества не пользуется, а попытки политического большинства бессрочно назначить на должности судей могут лишь нанести этому институту очередной ущерб и еще больше понизить доверие в глазах общественности.

По мнению экспертов комиссии, если правительство Грузии учтет эти рекомендации и отложит принятие окончательного решения и полную комплектацию Верховного суда до периода после парламентских выборов 2020 года, это «может облегчить то бремя, которое в настоящее время лежит на Верховном суде, и обеспечить, чтобы Верховный суд пользовался доверием и уважением общества».

Среди остальных рекомендаций Венецианской комиссии грузинские эксперты и политики обращают особое внимание на возраст и опыт кандидатов в судьи Верховного суда. Эксперты комиссии считают, что минимальный возраст кандидата, который в Грузии составляет 30 лет, следует увеличить, а также учитывать опыт работы каждого кандидата, степень его независимости и разнообразие вынесенных им решений.

Voe.int Венецианская комиссия

Так как кандидатов в судьи Верховный совет юстиции отбирает тайным голосованием, комиссия рекомендует отменить тайное голосование, что сделает процесс отбора более прозрачным. Вся информация о каждом кандидате должна стать «публичной и широко доступной», а процедура оценки кандидатов — объективной. По мнению «авторитетного международного органа», такой подход позволит создать тот список кандидатов, который будет удовлетворять всем критериям.

Правящему парламентскому большинству Грузии эти и другие рекомендации пришлись «не по душе», хотя в открытую протеста никто не заявлял. Делались и делаются лишь общие комментарии относительно приемлемости или неприемлемости отдельных положений заключения зарубежных экспертов и обещания обсудить их в команде, с общественностью и зарубежными дипломатами. Более того, лидеры правящей партии выразили подозрение, что некоторые вызвавшие недоумения заключения Венецианской комиссии были вынесены «благодаря» неточному или неправильному переводу направленного ей на «экспертизу» спорного законопроекта. Но перевод — это уже внутреннее дело парламентского большинства, и претензии ему следует адресовать заказчикам и исполнителям.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе при оценке опубликованных на сайте Венецианской комиссии заключения и рекомендаций был категоричен: в этом документе есть политическая и правовая части. Причем первая, по его мнению, была продиктована теми требованиями и обвинениями, которые в адрес авторов законопроекта выдвигали оппоненты нынешней власти. Тем не менее он выразил готовность обсудить заключение комиссии вместе с правящей командой и вынести соответствующее решение. А чтобы больше определиться с рекомендациями Венецианской комиссии, назначил встречу с представителями аккредитованного в Грузии дипкорпуса. В целом же Ираклий Кобахидзе считает, что Венецианская комиссия положительно оценила представленный ей на «экспертизу» законопроект.

«Мы с самого начала заявляли, что готовы учесть те рекомендации, которые будут соответствовать нашей Конституции и правовой логике. Моя позиция — мы можем разделить значительную часть представленных рекомендаций, в том числе тех, которые основаны на требованиях наших политических оппонентов. Например, можно учесть рекомендацию об изъятии из критериев отбора квалификационных экзаменов (Венецианская комиссия предлагает отменить эти экзамены для членов Верховного суда, не являющихся судьями). По этому вопросу были серьезные разногласия. Мне и моим коллегам неясно, почему этот критерий должен был пугать тех, кто заинтересован в комплектовании Верховного суда высококвалифицированными людьми, но я считаю, что мы можем учесть эту рекомендацию», — отметил Ираклий Кобахидзе на брифинге в парламенте, специально посвященном заключению Венецианской комиссии.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

По мнению спикера парламента, правящее большинство может учесть и ту рекомендацию, которая касается «конфликта интересов». В частности, Венецианская комиссия советует не допускать ко всем этапам и процедурам отбора кандидатов в судьи Верховного суда тех членов Верховного совета юстиции, которые сами выступают в качестве кандидатов.

«Мы уже изъяли из органического закона все нормы, которые подразумевали конфликт интересов. В частности, мы оставили члену Верховного совета юстиции, являющемуся кандидатом (в судьи Верховного суда), возможность участия в голосовании только по другим кандидатурам. И здесь полностью исключен конфликт интересов. Но есть инициатива, чтобы этому члену вообще не давать права участия в голосовании. И я лично считаю, что мы можем принять эту рекомендацию. Но это лишь моя позиция», — пояснил Ираклий Кобахидзе.

Среди чисто политических и продиктованных требованиями политической оппозиции рекомендаций спикер парламента выделил рекомендацию отложить назначение всех вакансий в Верховном суде Грузии до следующих парламентских выборов и доверить решение вопроса парламенту следующего созыва.

«Верховный суд Грузии должен быть укомплектован 28 членами, и, исходя из соответствующих процедур, это может произойти не сразу и будет зависеть от соответствующих конституционных органов, может, совет представит кандидата, может, парламент утвердит кандидата, но указание на то, что этот вопрос должен решить парламент не нынешнего, а следующего созыва, — это политическая рекомендация. Парламент обсудит правовые рекомендации, которые могут найти отражение в органическом законе, а что касается политических рекомендаций, мы, конечно, обсудим и их, но такие рекомендации отражению в законе не подлежат», — подчеркнул Кобахидзе.

Какое решение окончательно примет правящая партия Грузии и парламентское большинство, станет ясно по итогам встреч, которые уже анонсировал спикер парламента. Но оппоненты считают, что «Грузинская мечта» будет действовать традиционно, в духе интересов и наставлений своего лидера, сделает общие заявления о приемлемости-неприемлемости того или иного подхода, попытается убедить местную и зарубежную общественность в правильности собственной позиции, а когда все это «не получится», просто махнет рукой и вынесет «нужное решение».

Supremecourt.ge Верховный суд Грузии

В принципе, оппоненты недалеки от истины, потому что точно так же правящая партия принимала до сих пор все остальные спорные законы и законодательные акты. И лишь в некоторых случаях, учитывая конкретную политическую обстановку и реальность, «шла на уступки» и отзывала те или иные законопроекты либо откладывала их рассмотрение до лучших времен. В принципе, стиль действий нынешней власти мало чем отличается от линии их предшественников, ныне перешедших в ряды оппозиции и умело исполняющих эту роль. Отличие заключается, наверное, лишь в умении убеждать мировое сообщество и лоббировать собственные интересы и позиции в различных международных организациях. У Михаила Саакашвили и его соратников, надо отдать им должное, подобное убеждение и лоббирование получалось гораздо лучше.

Что касается судебной системы Грузии, судьба которой находится на чаше весов, можно сказать, что до независимости от политической власти ей еще очень далеко. Возможно, на низком уровне, где-то на уровне решений по политически незначительным уголовным или гражданским делам, при рассмотрении вопросов, за фигурантами которых никто из видных политических деятелей не стоит, конкретный судья и выносит конкретное самостоятельное решение. Но абстрагировать эти решения на всю судебную систему и на политически значимые дела смысла не имеет.

Именно поэтому на желание Грузии идти путем евроинтеграции Запад и ответил неуклонным требованием навести порядок в судебной системе и обеспечить ее полную независимость. Это одно из условий заключенного между Грузией и ЕС соглашения об ассоциации, это же требование продолжает оставаться в повестке дня всех отношений Грузии с ее западными партнерами.

Реформу судебной системы Грузия начала вскоре после обретения собственной независимости, но все, что было сделано в этом направлении до настоящего времени, в том числе всевозможные законодательные изменения, введение новой системы отбора и назначения судей, другие инициативы и нововведения западных партнеров пока так и не удовлетворили. И желанной двери на пути в ЕС или НАТО не приоткрыли. Судя по заключению Венецианской комиссии, доверие к судебной системе Грузии, особенно к ее верхушке — Верховному совету юстиции и Верховному суду — в грузинском обществе достаточно низкое. А посему, учитывая разногласия в обществе, рекомендуют не какие-то конкретные шаги по решению конкретного вопроса, а советуют лишь отложить его на какое-то время. Вероятно, в надежде, что после очередных выборов в стране произойдет очередная смена власти и бразды правления возьмет та политическая сила, которая колебаться в принятии решений не будет…