Несмотря на то, что Франция в состоянии сама профинансировать восстановление собора Парижской Богоматери, США должны взять на себя крупную часть этих расходов — 17,83%. Почему эта политическая мера необходима, пишет Том Роган в издании The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Многие в США не согласны с тем, что выделение Франции крупного гранта на реконструкцию собора было бы хорошо для укрепления отношений, и не считают, что Франция заслуживает такой помощи, будучи для США «плохим союзником». Однако есть ряд причин, по которым Вашингтону всё же следует это сделать, и дело не только в демонстрации солидарности, но и в том, что Франция на самом деле является отличным союзником.

1) Общие ценности и история: прочные союзы требуют большего, чем общие политические интересы. Они требуют общих ценностей демократии, верховенства права и истории. В XVIII веке французы сыграли важную роль в содействии американским революционерам в создании американской нации; в следующем веке Алексис де Токвиль помог Америке понять и принять свое уникальное «я», а Франция подарила Америке ее знаменитую Статую Свободы. В ХХ веке обе страны участвовали во Второй мировой войне, а в XXI веке у них более $89 млрд ежегодного товарооборота.

Огюст Кудер — «Осада Йорктауна в 1781 году»

2) Военные операции в Афганистане и Сирии, борьба с терроризмом. С сентября 2001 года 86 французских военнослужащих отдали свои жизни в Афганистане наравне с американцами, а сотни других французских воинов были ранены в бою. Франция также поддержала США и Великобританию в позиции по Сирии. Сегодня в таких местах, как Сирия, Мали и Сомали, французские вооруженные силы продолжают бороться против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

3) НАТО. В отличие от своих соседей, Франция тратит полные 2% ВВП на оборону. Она, пишет издание, «поддерживает США и Великобританию в укреплении потенциала против российского вторжения». Президент Эммануэль Макрон также подтолкнул европейские правительства ответить на призыв президента Трампа и сделать больше для поддержки альянса.

4) Разведывательная поддержка. Противодействуя угрозам со стороны Ирана, Китая и целого ряда других проблем в Северной Африке и в целом на Ближнем Востоке, Франция является важным союзником.

«Да, как и израильский «Моссад», французская разведка также шпионит за промышленными и политическими интересами США, но, как и Израиль, Франция является очень ценным разведывательным партнером. Французские спецслужбы не бездельничают».

Gov.cn Переговоры президента Китая Си Цзиньпина со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Франция. 25 марта 2019

5) Китай. Наблюдая за попытками Китая «подкупить их, чтобы унизить структуру западного альянса», Макрон искал торговых связей с Пекином, но твердо стоял на защите интересов безопасности США. Этот выбор представляет из себя более широкую тему французской военной деятельности в поддержку возглавляемого США международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Макрон — это не канцлер Ангела Меркель, лидер, которая, как показывает ее поддержка российского энергетического шантажа, предаёт основанные на союзе действия».

Приведенные примеры автор считает многочисленными доказательствами того, что Франция для США является важным историческим и нынешним союзником, поэтому заслуживает широкого жеста солидарности.