Благодаря предвыборным дебатам Совхоз имени В. И. Ленина, чьи земли простираются направо от Каширского шоссе сразу после выезда за МКАД, стал если не лубочной картинкой, то чуть ли не ностальгической мечтой о так и не построенном коммунизме. Поехать специально, чтобы посмотреть на диво дивное, всё как-то недосуг, если бы не оказия. В полузабытый День космонавтики в местном ДК состоялся первый Московский международный социально-экономический форум памяти нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алферова.

«Грамота — путь к коммунизму». Советский плакат (фрагмент)

Что радует в первую очередь в зоне коммунизма — это бесплатные парковки и отсутствие штрафователей, которые здесь не паразитируют за счет трудящихся. Видимо, высокая сознательность и взаимная вежливость водителей позволяют обходиться без нарушений и дорожных происшествий. Можно ли при коммунизме заправиться бесплатным бензином, осталось невыясненным — автозаправка на небольшом пятачке коммунизма с высокой, практически московской плотностью застройки просто не поместилась.

Но все остальное из обещанного в предвыборных анонсах оказалось на месте — и школа счастливого детства, и детский городок с прилегающим контактным зоопарком, и собственный спортивный комплекс, музеи, скверы, гуси-лебеди в прудах и прочие объекты соцкультбыта. Дома для людей средневысотные, облицованы кирпичом с претензией на «элитность», на улицах чисто, приглажено и прилизано, как в Европах. Чуть дальше в область — лесопарковая зона для романтических прогулок.

Андрей Ильин Детская площадка во дворе жилого дома . Поселок совхоза им. Ленина

Кто бывал в ухоженных коммунах Франции, Испании, Швейцарии и других стран победившего социализма, может сравнить и не найти отличий. Или испытать гордость, что кое-где у нас может быть не хуже. А если кто не бывал, то можно в целях экономии посетить коммунистический совхоз. Хотя бы раз, чтобы посмотреть, как можно и нужно жить, или как могли бы жить, если бы не — и далее многоточие.

Злые языки, правда, говорят, что всё это благолепие не за счет сельского хозяйства, которое во всем мире убыточное и дотационное, а за счёт сдачи совхозных земель в аренду под торговые центры, которые выстроились вдоль МКАД. Если так, то, по крайней мере, понятно, что деньги эти ушли не в офшоры, а в конкретные социальные объекты. Но это не единственный «рыночный грех» левого кандидата.

Ещё совхоз не только обеспечивал жильем сотрудников, но и продавал квартиры в построенных домах всем тем, у кого есть деньги. Эти деньги вкладывал в девелопмент, то есть в развитие. Вполне себе реальный рыночный коммунизм, хоть руководство КПРФ и запрещает использовать это термин. Но лучше уж коммунизм рыночный, чем военный, мобилизационный или экономный, с тотальной экономией на людях.

Цены здесь тоже вполне рыночные. Например, в контактный зоопарк взрослый билет обойдется в 375 рублей, а детский в 1000 рублей. Но льготный билет стоит всего 1 рубль, то есть, кто может заплатить — платит рыночную цену, а кто не может или живет при коммунизме — тот платит 1 рубль.

А ещё злые языки утверждают, что проект «Грудинин», который мог объединить избирателей всего спектра — от левых, патриотов и «почвенников» до «западников», либерал-романтиков и рыночных прагматиков, столкнулся с неготовностью «ядерного» электората КПРФ к такому объединению. В итоге избирательная кампания свелась к борьбе за сохранение «ядерного» электората, а остальная часть избирательного спектра разбрелась, кто куда. Плюс невнимание и неготовность противостоять политтехнологиям, а в современный век без технологий не только в президенты, но и в народные избранники пробраться можно разве что по партизанским тропам.

Пресс-служба Президента Российской Федерации Павел Грудинин

Чуть позже удалось позадавать и каверзные вопросы, но интриги не получилось. Нет, зарубежные счета для «красного директора» совхоза понадобились не для защиты «народного предприятия» от рейдерских захватов, а для банального импорта всего, что народное хозяйство давно не производит. Закупать через посредников дорого и рискованно, а открывать счета на руководителя без регистрации зарубежной фирмы — обычная на Западе практика.

Все счета своевременно закрыты, но банковская бюрократия сработала подозрительно медленно. О девяти транзитных счетах, которые банк сам открыл и сам же должен был закрыть, просто не знали. Если бы знали, с этим банком не работали бы. В общем, версия прежняя, развития не получила и для дальнейшего обсуждения неинтересная.

Миссия-лозунг упомянутого форума обозначена как «России созидательный курс», но до созидательного курса дело так и не дошло, обсуждение ограничилось критикой курса нынешнего. Организаторы обещали выложить трансляцию мероприятия на телеканале «Спец», поэтому дотошные и любознательные сограждане могут извлечь видеозапись оттуда. Похожие мероприятия проистекают в разных формах в разных уголках необъятного Отечества, идейное брожение вызвано общим пониманием, что многое идет не так. Но объединить слишком разные точки зрения пока у подобных форумов не получается, идейные «разброд и шатания» продолжаются.

Выступавшие, лично знавшие Жореса Алферова, подчеркнули, что нобелевский лауреат призывал развивать новые отрасли, основанные на новых научных знаниях, а не тратить ресурсы на восстановление того, что устарело, утрачено или будет утрачено в ближайшем будущем. Масштаб задач требует и людей, и управленческих кадров соответствующего масштаба.

В рядах выступавших по социальной тематике в качестве относительно свежей идеи прозвучало требование заменить ипотечный кредит беспроцентной государственной ссудой. Нечто подобное ранее уже предлагалось для финансирования капитального ремонта жилья (https://regnum.ru/news/polit/2121297.html) и даже выдвигалось московскими «желтыми жилетами» под требованием номер 4. Принципиальным отличием этого финансового инструмента от дотирования государством кредитной ставки является то, что выделенные средства со временем полностью возвращаются в бюджет, а не перекачиваются в карманы «банковских котов» в виде доплат до «рыночной» кредитной ставки.

Selfcreation.ru Кредит

Пока идея беспроцентной ссуды прозвучала робко, но если форум продолжит движение, то, возможно, предложит универсальный инструмент для новой социально-экономической модели. Будут дешевые кредиты и высокий потребительский спрос, уверяют производители, будет и развитая экономика. Все остальное в стране есть, в крайнем случае купим, причем за рубли, а не за доллары.

Озвучены также причины, почему этого не происходит. Если совсем коротко, то это внешнее финансовое управление. Руководство Центробанка и Минфина свято блюдет рекомендации МВФ в рамках «Вашингтонского консенсуса», не имея самостоятельной финансовой политики и оставаясь в зависимости от глобальных эмиссионных центров, таких как Федеральная резервная система США. Если в других областях наблюдается имитация «вставания с колен», то в сфере финансов тишина и жесткая «финансовая дисциплина», если не считать внешних санкций со стороны финансовой метрополии.

Глобальная финансовая олигархия чтит и помнит негативный опыт советской державы и успешно рекомендует его остальному миру. Пока советская экономика экономила на всем, Федеральный резерв печатал деньги под инвестиционные и потребительские кредиты в соответствии с теоретическими обоснованиями постмарксистов Джона Мейнарда Кейнса и Милтона Фридмана. Ограничений в кредитных ресурсах не было, поэтому западная экономика росла быстрее советской, которой всегда не хватало денег.

В итоге перекошенная советская экономика, с высокой долей накопления и непропорционально низким конечным потреблением, рухнула под собственной тяжестью, не выдержав сравнения с «обществом потребления», ушедшим далеко вперед к «потребительскому коммунизму». И теперь финансовые глобализаторы рекомендуют недоразвитым странам бороться за финансовую стабильность сжатием денежной массы, в то время как сами продолжают печатать дешевые кредиты, за которыми финансовые папуасы стоят в очередь, стойко перенося финансовые санкции.

Потребление

Между тем оружие победы в холодной войне у советской экономики всегда было под рукой, но догматизм советского руководства не позволил им воспользоваться. Эмиссионные беспроцентные займы для предприятий и для населения (именно займы, а не «неуклонный рост благосостояния» в виде необеспеченных товарами зарплат) позволяют, не откладывая, запускать в реализацию востребованные экономические проекты. Причем пирамида беспроцентных долгов предприятий и граждан государству может существовать неограниченно долго, прощая ошибки в управлении, которых было немало как у советского руководства, так и у нынешнего российского правительства.

В отличие, например, от долларовой пирамиды, отягощенной процентами, которые нужно обслуживать. Такая пирамида все время должна расти, и в этом её уязвимость. Конечно, сама она не рухнет, пока Федеральный резерв имеет возможность эмитировать новые займы для обслуживания долга и раздавать их американскому правительству и другим должникам. Но вот если кто-то нечаянно толкнет…

Неожиданно современно прозвучало также предложение монархистов восстановить «русскую соборность», сформулированное в современной интерпретации. По сути, это восстановление прямой демократии на уровне местной власти, которая существовала в Российской империи и была трансформирована в местные советы и другие органы «низовой демократии» в советский период. Постепенно органы прямой демократии были отчуждены от власти, и теперь они существуют в виде декоративных и бесправных местных советов муниципальных депутатов, а месткомы, профкомы и прочие «ячейки коллективизма» упразднены за ненадобностью.

На основе восстановления прямой демократии предлагаются непрямые ступенчатые выборы представительной власти снизу доверху по принципу «голосуем за того, кого лично знаем» вместо принципа представительной демократии «голосуем за того, кого видели только на картинке». То есть граждане выбирают из своих рядов делегатов в местный орган представительной власти, те через какое-то время из своих рядов выбирают лучших в региональный орган, из которого лучшие из лучших делегируются в высший орган представительной власти.

Если передать местным советам функции общественного контроля органов исполнительной власти на местах и украсить конструкцию лозунгом «Власть Советам!», то такая идея вполне может объединить весь спектр борцов за права и свободы граждан и народа в целом. Тем более что сейчас общественный контроль делегирован непонятно как сформированным общественным органам, по большей части декоративным и неэффективным. Контролируя материальные ресурсы, исполнительная власть де-факто подчинила себе другие ветви власти, что, по сути, означает «узурпацию власти».

Буржуазный парламент (1954 год)

В оценке текущей политической ситуации разногласий практически не было. Современное российское государство сложилось как государство олигархическое, обслуживает интересы олигархата, регулярно воспроизводит новых олигархов, в том числе из числа чиновников, и растущее социальное расслоение по принципу «богатые богатеют, бедные беднеют».

Кремль все меньше контролирует ситуацию и рискует утратить контроль. «Третьей революции» Россия не переживет, но если для сохранения власти вышедшим из-под контроля кланам потребуется новая смута, они эту смуту могут устроить, и к этому нужно быть готовым. Мы помним, как все начиналось перед распадом Союза — с национальных конфликтов на окраинах. Тем большую тревогу вызывает ситуация в Ингушетии и неадекватные действия властей.

На этот раз «чиркнул спичкой» безобидный Росреестр, оформивший передачу Чечне 7% спорной территории Ингушетии. Сколько ещё таких «безобидных» ведомств, укомплектованных автоматизированными технократами, не знакомыми с социальными и национальными проблемами регионов, готовы «чиркнуть спичкой»? Тревогу вызывает ставка власти на силу в подавлении стихийного протеста, ввод Росгвардии и аресты митингующих.

Чтобы уберечь страну от распада, власть должна научиться разговаривать с народом, особенно в конфликтных ситуациях. Если она к этому еще способна.