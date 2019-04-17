Как с точки зрения экономического развития, так и с точки зрения национального престижа развитие космических технологий стало краеугольным камнем стратегий модернизации Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако в регионе, который охвачен многочисленными конфликтами, космические программы обеих стран также преследуют определенные военные цели, включая противодействие Ирану в области космических технологий, пишет Хасан аль-Хасан в статье для издания Syndication Bureau.

Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission Старт ракеты

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ОАЭ инвестировали $6 млрд в развитие космических технологий, согласно данным за 2018 год. ОАЭ создали Группу арабского космического сотрудничества (ASCG) во время Глобального космического конгресса, состоявшегося в Абу-Даби в марте 2019 года. В эту группу вошли 11 арабских стран, которые сделали решающий шаг для того, чтобы арабские государства заняли достойное место на международной сцене в области космической деятельности.

Космос

В декабре 2018 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил своего старшего сына и саудовского принца Султана — первого арабского и мусульманского астронавта, который отправился в космос в 1985 году — на пост президента нового главного управление по космосу. С момента этого назначения Саудовская Аравия запустила в космос три спутника.

На первый взгляд, эти инвестиции представляют собой крупные инициативы, которые должны поднять престиж страны, которая ориентируется на технологии будущего. Например, ОАЭ планируют направить зонд на орбиту Марса к 2021 году. Эта миссия будет приурочена к 50-летию со дня основания ОАЭ, которые также планируют к 2117 году построить на Марсе город. В рамках проекта, получившего название «Марс-2117», предполагается в условиях международного сотрудничества создать на Марсе обитаемый мини-город.

Однако помимо национального престижа Саудовская Аравия и ОАЭ также ожидают экономической отдачи от своих космических программ. Например, после запуска спутника Arabsat в 1985 году Саудовская Аравия превратилась в ключевого поставщика услуг спутникового телевидения на Ближнем Востоке. Эр-Рияд активно продвигает космический сектор, который должен стать технологической базой для экономики, основанной на научных знаниях и инновациях, в рамках программы Vision 2030. Однако способности Саудовской Аравии и ОАЭ по коммерциализации местных космических технологий все ещё находятся на начальной стадии.

Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission Ракета-носитель Falcon выводит на орбиту спутник Саудовской Аравии Arabsat 6A

Также космические программы обеих стран могут преследовать определённые военные цели. Достижения в области спутниковых технологий позволяют создать более безопасные платформы связи и расширить возможности в области наблюдения. Например, Саудовская Аравия запустила спутники Sat 5a и Sat 5b, которые способны осуществлять дистанционное зондирование и, возможно, вести наблюдение.

Недавно Иран провел испытания своей ракеты-носителя, которая позволила бы ему выводить на орбиту больше полезных грузов. Несмотря на то, что испытания оказались неудачными, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что эти испытания являются прикрытием для иранской программы по созданию баллистических ракет. Ряд экспертов готовы оспорить точку зрения Помпео, однако государства Персидского залива придерживаются аналогичного мнения в отношении космической программы Ирана.

Также определенную опасность представляют иранские беспилотные летательные аппараты, которые Тегеран всё чаще начинает задействовать в региональных опосредованных войнах. Ранее представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что Иран обладает самым большим парком беспилотников в регионе. В марте 2019 года Иран провёл крупные военные игры с участием беспилотников вблизи Ормузского пролива.

Саудовская Аравия и ОАЭ хотят свести на нет те преимущества, которыми пользуется Иран благодаря своим спутникам. Саудовская Аравия и ОАЭ всё чаще приобретают технологии, которые позволяют заблокировать спутниковую навигацию беспилотников, после чего беспилотники либо приземляются, либо возвращаются к точке запуска.

Tasnim News Agency Запуск космической ракеты с иранского космодрома

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В Международной оборонной выставке IDEX-2019, проходившей в ОАЭ, приняли участие различные компании, включая американскую компанию Raytheon и итальянскую компанию Leonardo, которые представили свои разработки в сфере борьбы с беспилотниками. Правительственные делегации ОАЭ также посетили Францию и Финляндию, чтобы ознакомиться с инновационными технологиями в сфере борьбы с беспилотниками.

Инвестиции ОАЭ и Саудовской Аравии в космические технологии призваны решить широкий спектр задач, в том числе задачи в сфере безопасности. По своему масштабу комические программы обеих стран кажутся крайне амбициозными, однако в ближайшие несколько лет инвестиции будут направлены на реализацию тех космических проектов, которые позволят получить конкретные коммерческие выгоды и повысить оборонный потенциал.