Китай уже давно рассматривают в качестве поставщика вооружений, который исторически поставлял оружие «проблемным» странам, таким как КНДР или Иран. В частности, Китай поставлял оружие Ирану и Ираку в период ирано-иракской войны 1980−88 годов. Пекин продолжил вести бизнес с Пакистаном, несмотря на санкции ООН, которые были введены против Пакистана после ядерных испытаний, пишет Ричард Бицингер в статье для издания Asia Times.

U.S. Air Force Китайские военные

Читайте также: Global Times: Австралии придется поплатиться за свою антикитайскую политику

В настоящий момент китайский экспорт вооружений всё чаще используется в качестве инструмента в сфере международных отношений. Китай использует свой военный экспорт в качестве оружия в условиях растущей стратегической конкуренции с Соединёнными Штатами.

Можно выделить четыре главные причины, которыми руководствовался Китай, осуществляя военные поставки. В 1950-е и 1960-е годы Китай руководствовался идеологическими причинами, с 1970-х до начала 1980-х годов — геополитическими, в период с 1980-х до 2000-х — коммерческими, а в настоящий момент Китай осуществляет свои военные поставки в рамках конкуренции с Западом.

Max Smith Китайская бронетехника

В прошлом Китай поставлял оружие коммунистическим странам и другим союзным государствам, предоставляя крупные скидки. Однако в начале 1980-х годов Пекин начал осознавать, что продажа оружия может стать прибыльным источником твердой валюты. Китай сделал миллионы на продажах оружия Ирану и Ираку, а также поставках Саудовской Аравии устаревших баллистических ракет средней дальности. В результате этого Китай быстро превратился в серьёзного игрока в мировом оружейном бизнесе. В течение последних 20 лет Китай уверенно входит в пятёрку или шестёрку крупнейших стран-экспортёров оружия. Китай соперничает с такими крупными западными экспортерами оружия, как Великобритания, Франция и Германия.

Согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2009—2013 годах поставки вооружений из КНР выросли на целых 195%. В период с 2014 по 2018 год на долю стран Азии и Океании приходилось 70% китайского экспорта вооружений, стран Африки — 20%, стран Ближнего Востока — 6,1%. Данные SIPRI за 2014−2018 годы показывают, что Китай стал четвёртым по величине экспортёром вооружений в мире, заняв 5,2% мирового рынка. Однако за последние годы Китай несколько раз занимал третье место среди стран-экспортёров оружия после США и России.

Retxham Истребитель ВВС Китая

Как правило, Пакистан всегда выступал в качестве крупнейшего заказчика вооружений из Китая, за ним следуют Бангладеш и Алжир. Однако список стран, покупающих китайское оружие, продолжает постепенно расширяться. Например в период между 2004 и 2008 годом Китай поставлял оружие в 32 страны, а в период между 2014 и 2018 годом — уже в 53. В течение последних нескольких лет Китай сохранял позиции крупнейшего поставщика оружия в страны Африки, захватив почти треть всего рынка вооружений на континенте.

С начала XXI века оборонную промышленность Китая модернизировали настолько, что теперь она может предложить своим клиентам впечатляющий спектр вооружений, включая истребители четвёртого поколения, учебно-тренировочные самолеты, крылатые противотанковые ракеты, современные артиллерийские установки, бронетехнику, крупные военные корабли и подводные лодки. Многие из этих систем вооружений могут составить конкуренцию западным образцам.

Однако на фоне США, которые занимают 35−40% рынка вооружений, Китай по-прежнему остаётся небольшим экспортёром вооружений. Более того, китайский военный экспорт в подавляющем большинстве зависит от поставок всего в несколько стран, таких как Пакистан и Бангладеш. Китай по-прежнему сотрудничает со странами, которые являются слишком бедными, чтобы купить западное оружие, либо в отношении которых было установлено эмбарго на поставки оружия. Богатые страны Персидского залива никогда особо не интересовались китайским оружием (кроме боевых беспилотников). Раньше Иран осуществлял крупные закупки китайского оружия, но в последние годы Тегеран не подписывал новых соглашений на поставку оружия из КНР.

U.S. Department of Defense Китайские военные

Читайте также: American Conservative: Абсурдность политики США просто зашкаливает

Тем не менее растущее политическое, экономическое и военное влияние Китая меняет глобальную, а также региональную геополитику. Это оказывает своё влияние на стратегические альянсы и расстановку сил, а экспорт оружия является критически важной составляющей этого процесса. Продажи китайского оружия за рубеж всё чаще используются в качестве инструмента для продвижения стратегических интересов Пекина. Китай готов продавать странам Африки и Латинской Америки свои самые совершенные системы вооружений без каких-либо политических ограничений и, как правило, по более низким ценам, чем у западных конкурентов.

Экспорт вооружений будет всё больше фигурировать в усиливающейся стратегической конкуренции с Соединёнными Штатами. Конкуренция в области вооружений между этими двумя странами — как в странах Восточной Азии, так и во всём мире — является отражением соперничества великих держав. В этом отношении у Китая появляется всё больше возможностей для того, чтобы определять направление и характер конкуренции в области вооружений. Это позволяет Китаю влиять на формирование военных альянсов в разных географических зонах.