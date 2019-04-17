Американский учёный и специалист по КНР и Японии Эзра Фогель опубликовал свою знаменитую книгу «Япония как номер один» 40 лет назад. В то время он утверждал, что США должны повнимательнее присмотреться к превосходящей экономической системе Японии, если они хотят конкурировать с восточноазиатским экономическим локомотивом. Политики в Вашингтоне тогда поступили разумно, не обратив внимания на утверждения Фогеля. Затем Япония столкнулась с финансовым кризисом, а её экономике пришлось пройти сложный период длиной в 30 лет, в то время как экономика США продолжала процветать, пишет Майкл Шуман в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

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На этой неделе официальные лица США и Японии должны провести переговоры по двустороннему пакту о свободной торговле. Президент США Дональд Трамп, похоже, намерен последовать совету Фогеля. Политика Трампа, по сути, копирует подход, который лежал не только в основе экономического подъёма Японии, но и в основе её последующего падения. Если Трамп и дальше будет упорствовать, то США может постигнуть та же участь.

Например, с точки зрения антимиграционного подхода, конкуренцию Трампу могла бы составить только Япония. С точки зрения президента США, страна не нуждается в новых мигрантах, однако именно благодаря своей предыдущей поддержке миграции США смогли избежать катастрофического старения своего населения, с которым столкнулась Япония. Если лишить США притока новых рабочих, это приведёт к сдерживанию экономического роста. То же самое произошло в Японии.

Moyan Brenn Токио

Протекционистская направленность Трампа созвучна присущей Японии замкнутости, последствия которой были просто ужасными. Протекционистские меры японского правительства, предпринятые в прошлом, ослабили рост производительности, а домашние хозяйства столкнулись с ростом цен.

Политики Японии и бизнес-лидеры также слишком долго были привержены стратегии «сделай сам и экспортируй», они не смогли приспособиться к изменяющимся условиям мировой экономики. Конечно, некоторые японские компании добились успеха в высокотехнологичном производстве. Однако Токио по-прежнему сохраняет слишком много промышленных компаний-зомби, и практически ничего не делает для того, чтобы стимулировать предпринимательскую деятельность в новых секторах. Поэтому корпоративная Япония может оказаться уязвимой на фоне растущей конкуренции со стороны Китая.

Склонность Трампа к протекционистским мерам в отношении таких отраслей, как производство стали и стиральных машин, нанесла ущерб не только американским потребителям, но и предприятиям США. Трамп намеревается продвигать отрасли прошлого, такие как сборка электроники и автозаводы, а не отрасли будущего.

Даже недавнее нападение Трампа на Федеральную резервную систему США имеет много общего с денежно-кредитной политикой Японии. Глава Белого дома разочаровался в руководстве ФРС, которое, с точки зрения Трампа, представляет угрозу для экономического роста США в случае, если будет принято решение о повышении базовых процентных ставок.

Япония делала то же самое. Основная ставка по кредитам Банка Японии находилась на нуле 20 лет назад. Но даже этого было недостаточно, чтобы порадовать премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в 2013 году назначил своего единомышленника Харухико Куроду на пост главы Банка Японии. После этого в экономику Японии хлынул новый приток наличности. Япония использовала неординарные стратегии, включая отрицательные процентные ставки.

White House Визит Дональда Трампа в Японию

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Результаты были в лучшем случае сомнительными. Баланс Банка Японии значительно расширился по сравнению с балансом ФРС или Европейского центрального банка по отношению к размеру экономики. Тем не менее ВВП Японии практически не изменился с тех пор (учитывая текущие цены), когда центральный банк Японии впервые установил нулевые ставки. За аналогичный период ВВП США почти удвоился.

По иронии судьбы, даже медленно меняющаяся Япония осознала опасность своей устаревшей политики. Теперь Абэ готов открыть страну для притока новых рабочих. Японское правительство подписало ряд крупных соглашений о свободной торговле, включая соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, от которого отказался Трамп. В ходе предстоящий переговоров Трамп, вероятно, попытается сократить импорт японских автомобилей в США, что в очередной раз ударит по американскому потребителю, позволив получить лишь минимальный прирост в реальной торговле. Если Трамп хочет скопировать экономическую модель Японии, в первую очередь он должен ориентироваться на её недавние реформы, а не на ошибки прошлого.