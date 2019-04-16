Кинокритики, литературные обозреватели, гурманы… А как живут люди, которые разбираются в настольных играх? Востребовано ли это при условии, что настольщиков в России не так уж и много (35 000 пользователей на русскоязычной «Тесере» — главном настольном портале страны)? Удивительная арифметика: при таком количестве отечественные YouTube-каналы обгоняют своих зарубежных коллег — у канала международной платформы BoardGameGeek подписчиков на 20 тысяч меньше, чем у «Твоего Игрового» — 79 тысяч.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / vk.com/id85017562

Мы пообщались с тремя представителями русскоязычного настольного YouTube и узнали, сложно ли вести блоги о настольных играх и в какие игры любят играть те, кто занимается этим почти ежедневно.

Твой Игровой

Первый представитель (и наверное один из самых крупных) — это Денис Бураков с YouTube-каналом «Твой игровой». Сейчас у него 96,5 тысяч подписчиков и 15 млн просмотров за 7 лет существования. Денису 31 год, по основной специальности он звукорежиссер. Автор «Твоего Игрового» пообщался с нами и рассказал, как появился канал и что помогает ему работать.

«Идея создать канал родилась в связи с тем, что специфика моей основной работы давала мне доступ к видеооборудованию и позволяла использовать некоторое количество свободного времени в своих целях. Параллельно я начал увлекаться настольными играми и смотреть видео о них на YouTube. А тут ещё и компания Hobby World устроила конкурс на видеообзоры. Всё как-то сошлось само-собой, я снял первый обзор и решил продолжать снимать».

«По-разному. Кому-то очень интересен и настольный видеоблогинг и сами настольные игры, кто-то считает это детским садом. Близкие поддерживают меня и иногда даже помогают на съёмках».

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / vk.com/id789845 Денис Бураков

«За все СМИ я сказать не могу, опять же всё по-разному. Кому-то нравятся текстовые блоги, кому-то видео. Но и текстовых и видеоблогов тоже много, кому-то нравится один канал, кому-то другой.

Кредит доверия определённо есть. Люди постепенно понимают твой вкус, твою степень свободы в высказываниях, в рассуждениях о настолках. Чтобы доверие появилось, блогер должен быть независимым, полагаться только на свой опыт, чтобы быть честным перед зрителем. А рамки этого доверия проходят по тонкому краю взаимоотношений блогера и того, кто предлагает на обзор игру (это может быть издательство, автор или магазин) с одной стороны, и опытом зрителя, который положился на твоё мнение с другой. Есть люди, которые после обзоров и летсплеев покупают игры основываясь на нашем мнении и нам это приятно, конечно.

Иногда мы делаем какие-то разгромные обзоры, если нас что-то действительно цепляет в игре. Но все прекрасно понимают, что это просто наше мнение. Зрители могут быть не согласны с ним, они высказывают своё мнение в комментариях, иногда мы общаемся на эту тему и всё благополучно заканчивается. У нас тут нет таких страстей как в «большом» YouTube, скандалов в нашей сфере особо не бывает. Да и издатели все у нас тактичные и интеллигентные в этом плане».

«Я бы не сказал, что настольный блогинг прибыльный. В нашей нише не такие суммы гонораров как у топовых блогеров и даже не такие как у блогеров, которые имеют 300−400 тысяч подписчиков. Максимум на что можно рассчитывать — это на среднюю зарплату уровня Москвы или Петербурга, но при этом очень нестабильную».

«Чтобы раскручивать блог нужно знать хотя бы примерно какой в твоей нише «потолок» и до какого уровня можно дорасти. Затем, если всё-таки есть куда расти, нужно много работать и делать хороший контент. Потом уже можно давать рекламу на другие каналы напрямую, заказывать рекламу у YouTube и т.д. Все инструменты интернет-маркетинга тут хороши. Главное, чтобы игра стоила свеч, чтобы вложенные средства оправдали себя. В настольной сфере с этим всё сложно, слишком нишевый контент».

«Скажу так — в целом, времени уходит масса, ну очень много. У меня есть основная работа и когда я на ней не очень занят, то почти всё моё свободное время, когда я не отдыхаю, занято работой над каналом».

«Мои любимые настольные игры — это Древний Ужас, Цивилизация Сида Мейера и, наверное, Поселенцы. На самом деле назвать топ-3 игры для меня сложно, я много чего люблю».

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / vk.com/imurseev Илья Мурсеев

OMGames!

Илья Мурсеев, представитель канала OMGames, оказался самым лаконичным интервьюером. Однако его очень любят в индустрии: например, в ходе прошедшего Граникона оргкомитет разработал мини-настолку о фестивале, на карте которой был изображен этот блогер как неотъемлемая часть мероприятия. У канала Ильи 8,9 тысяч подписчиков, а количество просмотров приближается к первому миллиону. Канал существует 5 лет, но активно он ведется три года.

«Сложнее. Потому что хочется постоянно расти и уже даже за своими мыслями не поспеваешь».

«Вообще созданием контента — да, но без поддержки друзей и особенно жены, канала бы вообще не было».

«Нет. Сейчас это мой единственный заработок, но он не сопоставим с тем, какой я мог бы получать на обычной работе».

«Я не считаю, что я как-то прокачался. Да, меня узнают, знают издатели, это невероятно приятно, но на YouTube я безбожно отстаю. В первую очередь — от своих целей. Хотя бы 50 000».

«Для изучения некоторых игр хватает одной партии, для понимания других нужно две-три».

«У меня почти нисколько, и это мой большой минус. Все время хочу этим заняться, но времени еле хватает на съёмку».

«…та, которая нравится тебе больше остальных».

«Интеллект».

«Сумерки Империи, Сквозь века и Пандемия: Наследие».

«Я хотел рассказывать о настолках через призму юмора».

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / vk.com/i_am_geek_now Всеслав Мокеев и Зевс Кравченко

I am GEEK now

«I am GEEK now» — канал, имеющий репутацию лампового и душевного среди настольщиков. Его ведут двое молодых людей из Симферополя — Всеслав Мокеев и Зевс Кравченко. Канал был создан в 2014 году, сейчас на него подписано 850 человек. Примерно столько же участников в группе команды во ВКонтакте. На наши вопросы отвечал Всеслав: его же можно было найти на прошедшем Граниконе в Петербурге. Соавтору канала 27 лет, он — педагог дополнительного образования в школе.

«Мы с Зевсом познакомились в далеком 2013 году. Тогда я впервые пришел играть в местный (на сегодняшний момент уже родной) клуб настольных игр «Настольный город». Играли за одним столом в разные настолочки и периодически общались за жизнь. Позже Зевс стал администратором в этом клубе. В 2015 году на свет появилась новая ККИ «Берсерк: Герои» и я понял, что это отличная возможность для того, чтобы раскрутиться на новой игре. Предложил идею Зевсу. Ему она понравилась, так как помогала привлекать в клуб новых игроков. Мы записали игру на релизе и выступили в роли комментаторов происходящего. Сейчас это видео смотреть невозможно, но в тот момент людям зашло. Вот так и начинали — два парня и чужая камера. Сегодня ролики выходят в разы качественнее, чем тогда. У нас и аппаратура своя и количество участников возросло. К нам присоединился Дмитрий Новохацкий, которого можно увидеть практически в каждом летсплее, а также Владислав Попков, который не только снимает «Есть мнение…» на разные игры, но и помогает эти игры раздобыть».

«В начале, да, так как мы делали уникальный контент. Спустя полгода случилось непредвиденное: меня забрали в армию и год канал простаивал. Поднимать канал заново было сложно, так как уникального контента, на котором можно было бы выехать, уже не было, но тут очень кстати помог Граникон».

«Нет. Вообще слово «конкуренция» немного некорректное по отношению к нашему каналу. Мы стараемся присматриваться к наработкам старших каналов и дружить с ними».

«Ничего. Так как мы из Крыма, YouTube планирует монетизировать наше видео… никогда. Остается только реклама и пожертвования. Они требуют большего профессионализма, чем у нас есть сейчас. Сперва мы выйдем на более стабильный уровень нашего контента. Тогда и видно будет».

«Не могу назвать точную сумму, но мы постоянно, что-то улучшаем. Последнее наше приобретение — студийный свет. Сейчас собираем на ноутбук для монтажа».

«Постоянно играем. Остановиться не можем».

«Был у нас период, когда мы могли снимать видео только по ночам. К тому же мы тогда только начинали и не знали, как делать так как нам надо и быстро. Слава богу, мы отошли от этой практики. Сейчас снимаем намного быстрее и, что важно, в дневное время. Проблемы остались только на стадии монтажа, но и они решатся, как только железо обновится. Если брать абстрактную часовую игру, с которой мы не знакомы, то в сумме потребуется 4−5 часов от момента попадания к нам в руки и до момента как она появится на канале. С постановочными видео (например, съемки Граникона) сложнее, тут уже нужен поиск материала, сценарий, несколько дублей и прочее. Зато это намного интереснее».

«Смотришь на выложенное видео, а там лайки и комментарии…»

«Когда нужно делать ее через силу. Хоть я и сказал ранее про 4−5 часов, но постоянно возникает что-то, что мешает процессу. Ощущение, что делаешь работу не в кайф. Просто потому что нужно сделать. Это самое ужасное, что может быть, когда ты не получаешь удовольствия от процесса. Остальное — пустяки».

«Разумеется. Мы планируем захватить всех подписчиков как на YouTube, так и за его пределами. Как мы это будем делать это уже военная тайна. Тссс…»

«Топ-3 любимых настольных игр: Android: Netrunner, Королевские хроники и Оранж Квест».