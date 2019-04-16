Как ранее заявлял официальный Вашингтон, якобы именно с 15 апреля 2019 г. должно было вступить в силу «решение» президента США Дональда Трампа о внесении иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в список «иностранных террористических организаций». Напомним — ответные решения Ирана о признании со стороны Ирана войск Центрального командовании Вооружённых сил США (CENTCOM, в зону ответственности входит весь Ближний Восток) «террористическими организациями» типа «Исламского государства"* (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ* и т.д.) вступили в силу сразу же, с 8 апреля, немедленно, поскольку решение принято по согласованию с высшим руководством страны на уровне Высшего совета нацбезопасности (ВСНБ) Ирана. Причём в решении Ирана есть и такие строки — Тегеран квалифицировал США именно как государство, являющееся «государственным спонсором терроризма» в мире, уточняло 13 апреля агентство Fars News. Сейчас уже известно больше подробностей об ответном решении Ирана. Так, подчёркивается, что ВСНБ Ирана в своём решении объявил Соединённые Штаты «террористическим правительством», а в графе о CENTCOM говорится дословно так: «CENTCOM и все его филиалы». То есть мы были правы в наших предыдущих освещениях ситуации на Ближнем Востоке — Иран имеет в виду не только Сирию и Ирак, но и базы в Катаре, на Бахрейне и т.д.

Mil.ru Россия и Иран

Но время же не стоит на месте. И Ближний Восток с каждым днём неотвратимо движется в сторону оправдания самых худших прогнозов. Пока всё зациклено на Сирии. Хотя вот предпринятый на днях госсекретарём США Майклом Помпео экивок в сторону Тегерана и его «рассказ» о том, что, мол, «Иран имеет финансовое присутствие в Южной Америке», с обвинением в том, что Тегеран осуществляет вмешательство в этот регион, по нашему мнению, означает то, что начал оправдываться наш прогноз о том, что мир вскоре увидит новые «прокси-войны», и в качестве «полей войны» избраны не только Сирия, но и Венесуэла. В заявлении, опубликованном поздно вечером 14 апреля на официальном сайте министерства иностранных дел Ирана, новый официальный представитель МИД ИРИ Сейед Аббас Мусави заявил, что США под руководством Трампа стремятся превратить Латинскую Америку в свой двор, как в XIX веке, сообщает агентство Mehr News. Мусави резко осудил заявления Помпео, добавив, что народы мира, особенно жители Латинской Америки, «пробудились, и колесо времени не сдвинуть с места». «В то время как иранские специалисты пытаются улучшить системы водоснабжения и электроснабжения в Венесуэле по просьбе правительства Каракаса, США разграбили валютные резервы Венесуэлы на 30 миллиардов долларов. Правительство США нацелилось на венесуэльскую нацию с помощью экономического терроризма, прося, чтобы она либо восстала против своего законного правительства, либо столкнулись с голодом, — отметил Мусави. — Этот шаг США является вопиющим и высокомерным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и решительно осуждается». Итак, мы и в этом были правы — помимо российских и китайских, сейчас в Венесуэле трудятся и иранские специалисты над тем, чтобы преодолеть последствия кибертерроризма США против венесуэльской энергосистемы.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

Тем не менее, судя по поведению Израиля и Турции, пока основная часть общепланетарной драмы по-прежнему будет развиться в Сирии и вокруг Сирии. Начнём с анализа израильской подрывной и провокационной деятельности. Основанием для этого служит заявление от 13 апреля докладчик Комиссии по нацбезопасности и внешней политике мажлеса (парламента) Ирана Сейеда Хоссейна Накави Хоссейни, в котором он констатировал, что недавнее решение Белого дома признать КСИР террористической организацией показало, что сионистские лобби осуществляют полный контроль над всеми ключевыми секторами в США: «Сионистское лобби явно стоит за решением Вашингтона признать КСИР террористической организацией». Депутат заявил, что признание КСИР со стороны США в качестве террористической организации не нанесёт никакого вреда этим элитным силам, но укрепит их мощь, объединив иранскую нацию и Вооружённые силы. «Сионистское лобби всегда оказывало свое влияние на американских президентов, но их влияние во время пребывания Дональда Трампа оказалось яснее, чем в любое другое время», — отметил он. Накави Хоссейни также рассказал, что Трамп ищет пути реализации стремления сионистского режима разрушить решимость народов региона с помощью различных действий, таких как признание суверенитета Израиля над оккупированными у Сирии Голанскими высотами и признание Иерусалима (Аль-Кодса) столицей Израиля.

Khamenei.ir Стражи Исламской революции

И вот израильские политики и военные, в особенности после победы блока «Ликуд» на израильских парламентских выборах, видимо, подумали, что «под зонтиком» США им всё и всегда будет сходить с рук, что они всегда будут оставаться безнаказанными. Как сообщало сирийское госинформагентство SANA, в ночь на 13 апреля израильская военная авиация совершила очередное преступление, предприняв авианалёт и ракетные удары в сторону сирийского городка Масьяф на севере провинции Хама. Сообщения сирийского источника были ретранслированы практически всеми крупнейшими мировыми СМИ. SANA сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную агрессию Израиля на военный объект вблизи Масьяфа. «Как заявил военный источник, сегодня около 02:30 ночи военные самолёты израильского агрессора из воздушного пространства Ливана нанесли удар по одной из военных позиций в направлении Масьяфа, — передавало SANA. — Источник подчеркнул, что сирийские средства ПВО немедленно отреагировали, сбив несколько ракет, прежде чем те достигли своих целей. По словам источника, в результате израильского нападения были разрушены несколько зданий и ранены трое бойцов».

Как можно заключить из данного официального сообщения, сирийским силам ПВО удалось перехватить и сбить не все израильские ракеты. Но в данном случае привлекает внимание два факта: 1) мир стал свидетелем второго авианалёта Израиля после скандального решения президента США Дональда Трампа о «признании израильскими» оккупированных Голанских высот Сирии и первого — после решения от 8 апреля о внесении иранского КСИР в список «иностранных террористических организаций»; 2) Дамаск сам признаёт, что объектом ракетных ударов Израиля стали позиции и военный объект именно Сирийской армии, и ранения получили именно сирийские военнослужащие. Это важно с той точки зрения, что именно на севере провинции Хама сейчас идёт спецоперация сирийской армии и шиитских ополченцев против террористов из группировок «Джебхат ан-Нусра"*, «Хизб-ат-Туркестани"* («Исламской партии Туркестана"*), «Хайят Тахрир аш-Шам"* и «Катаиб аль-Изза"*. Во время ракетного обстрела Алеппо в ночь с 26 на 27 марта, израильтяне утверждали, что якобы их авиация «уничтожила все намеченные цели» и «погибли десятки иранцев», хотя всё оказалось не настолько однозначно. Во всяком случае, тогда не было ни раненых, ни погибших со стороны иранских военных советников. Зато был видно, что Израиль просто пытался обеспечить воздушную поддержку террористам, чтобы замедлить продвижение сирийской армии и шиитских ополченцев. В ночь с 26 на 27 марта террористы пытались контратаковать именно в сторону Алеппо, но были отброшены. Сейчас же ракетные удары были нацелены на север провинции Хама, и вероятно, что истинная цель у Израиля была той же самой, что и в ночь с 26 на 27 марта — то есть оказание воздушной поддержки террористам.

Не случайно все мировые СМИ отмечали, что 13 апреля «в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировали» ракетный обстрел сирийского Масьяфа. Молчит Тель-Авив и в ответ на сообщение агентства SANA. Ранее израильская армия не раз наносила удары по объектам в Сирии. В Москве неоднократно призывали Израиль прекратить практику произвольного нанесения авиаударов и уважать суверенитет Сирии. А в Тегеране всегда называли действия Израиля нарушением международного права и агрессией. Аналогичны были и заявления руководства Сирии, не раз обращавшегося в Совет Безопасности ООН с требованием созвать специальное заседание для рассмотрения агрессии Израиля. Однако США постоянно срывали рассмотрение преступлений Израиля на Совете Безопасности ООН.

Агентство SANA опубликовало видеозапись, сделанную в ночное время, о перехвате израильских ракет сирийской ПВО. Желающие могут и сами увидеть и услышать комментарий на арабском языке. А сирийский блогер Sohayb Masri говорит на своей странице в Twitter о шести раненых гражданских лицах. Так или иначе, есть только раненые — никто с сирийской стороны не погиб. И в любом случае инцидент в ночь на 13 апреля также является фактом агрессии Израиля против Сирии. Правда, трудно определить, какие именно системы ПВО в этот раз перехватывали израильские ракеты, да и сами сирийские источники и наблюдатели об этом не пишут.

Учитывая текущий уровень резкого обострения ирано-американских отношений, мир, вероятно, сейчас должен ожидать того, что Дамаск и Тегеран консолидированно начнут убеждать Москву вступить в отдельные переговоры с США и Израилем и убедить Вашингтон и Тель-Авив прекратить авианалёты и ракетные удары по сирийской армии и союзным с ней ополченческим силам. Или же России придётся резко ускорить развёртывание ЗРК С-300, поставленных Сирии, и подготовку военных кадров для этих ракетных комплексов, с тем, чтобы сирийцы уже могли самостоятельно сбивать не только ракеты, но и военные самолёты Израиля. В любом случае Израиль демонстрирует, что очень хочет новой войны на Ближнем Востоке, раз уж США настолько сильно потакают Тель-Авиву, что Трамп вознамерился «закрыть» проект создания независимого Палестинского государства.

А теперь — доказательства того, что израильские ракетные удары по Масьяфу это открытая помощь террористическим группировкам. Дело в том, что российские ВКС и ВМФ 7−8 апреля нанесли мощные удары по северо-западным районам Сирии. Под огонь попали районы, контролируемые террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам"*, а также протурецкими боевиками из группировки «Хизб-ат-Туркестани"* и из числа так называемой «умеренной сирийской оппозиции» — а по сути, тоже террористами. Об этом писал новостной ресурс Al-Masdar News. Издание ссылалось на свои источники среди сирийских военных в провинции Хама. ВКС РФ провели авиаудары по районам на севере провинции Хама и на юге Идиба. Целями были объекты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам"* и группировки «Джейш аль-Изза"*. Среди городов, на которые нацелились российские ВКС, был оплот «Джейш аль-Изза"* в городе Кафр-Зита, расположенном к югу от границы с провинцией Идлиб. Российская авиация также нанесла удары по огневым позициям артиллерии и ракет боевиков, с которых недавно была обстреляна правительственная больница в городе Масьяф на западе провинции Хама. В результате этого обстрела исламистов погибли 7 человек, в том числе две медсестры. С 8 апреля в интернете появилось видео о нанесении кораблями ВМФ России удара крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе провинции Идлиб. По имеющимся данным, целью удара были объекты инфраструктуры «Хайят Тахрир аш-Шам"*. Дело в том, что террористы явно пытались приступить к атакующим действиям на всех направлениях, ведущих с севера провинции Хама и из Идлибской «зоны деэскалации» в направлении Алеппо — так, из Идлибской «зоны» боевики вели обстрелы в сторону Алеппо даже из ракетных систем залпового огня (РСЗО). А 9 апреля террористы всё-таки попытались атаковать, напав на один из КПП сирийской армии, а также пытались выйти вглубь провинции Хама.

С 9 апреля уже сирийская армия перешла к активному подавлению террористов. Под удар попали позиции группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хизб-ат-Туркестани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Использовались артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Сирийские военные источники указывали, что контрнаступление на террористов развивалось успешно. И вдруг — ракетные удары Израиля, да ещё именно по Масьяфу, который ранее был целью для обстрелов и атак со стороны террористов. Что ещё надо доказать или показать, чтобы уличить Израиль в оказании самой настоящей военной помощи террористам? На наш взгляд, ракетный обстрел Масьяфа — вполне достаточное доказательство прямого участия Израиля в сирийской войне. Итак, Тель-Авив — на стороне салафитских (ваххабитских) суннитских террористов и террористов-пантюркистов! Ведь под ударами российских ВКС, российского ВМФ и сирийской армии были именно террористы этих категорий.

15 апреля очень многие международные СМИ наперебой занимались обсуждением, как же мог происходить ракетный обстрел Израиля по городку Масьяф. Последний удар ВВС Израиля по территории Сирии мог быть произведён сверхзвуковыми ракетами класса «воздух-поверхность» Rampage, сообщал целый ряд мировых СМИ со ссылкой на неназванные источники. По их утверждению, применение этих ракет было обусловлено близостью атакованных целей к районам, прикрытым российскими ЗРК С-400 и сирийскими С-300ПМУ-2. Стоит отметить, что характеристики высокоточных сверхзвуковых ракет Rampage позволяют запускать их с дальности нескольких сот км, указывали СМИ. Напомним, излюбленной тактикой израильских пилотов являются удары из нейтрального воздушного пространства, что позволяет им избегать ответного воздействия как до, так и после атаки. Сверхзвуковые ракеты Rampage представляют из себя 4,7-метровый снаряд со 150-кг боевой частью. Их носителями могут быть истребители F-15I, F-16I и F-35I ВВС Израиля.

Фото из открытых источников Истребитель F-16 израильских ВВС

Авантюризм Тель-Авива и пресмыкательство США перед Израилем, конечно, дорого будут стоить всем странам и народам региона. В принципе, Иран не первый год полупрозрачно заявлял о том, что все военные базы США в регионе — это очаги терроризма, осуществляемого на государственном уровне. И Иран, как известно, всегда обвинял официальный Вашингтон в том, что именно благодаря просионистской политике США Израиль ведёт себя так, как ему вздумается. Действительно — давайте вдумаемся: провозглашавшийся «самым антиизраильским» президентом США экс-президент Барак Обама. Не он ли начал политику потворства «революциям арабской весны», что в итоге и привело к нынешней сирийской трагедии, как и к ещё более усугубившемуся развалу Ирака? Но ведь это и была мечта долгих десятилетий Израиля — уничтожить или фрагментировать как государства и Ирак, и Сирию! И вот — благодаря Обаме, и, разумеется, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон эта цель почти достигнута, Сирия и Ирак окончательно не разваливаются только благодаря тому, что им на выручку пришли — вначале Иран, а затем и Россия.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Этот политический курс, после объявления Ираном вооружённых сил США на Ближнем Востоке террористическими группами, вскоре всерьёз подвергнется жесточайшей ревизии. И достаточно будет американцам или израильтянами совершить всего лишь одну роковую ошибку — они получат горы трупов и сотни единиц попорченной военной техники. Хотим напомнить предупреждения из Тегерана, открыто звучавшие в прежние годы. Так, 5 июля 2012 г. командующий Аэрокосмических сил КСИР генерал Амир Али Хаджизода объявлял, что ближневосточные военные базы США будут уничтожены, если Вашингтон решит напасть на Иран. Всего в пределах досягаемости иранских баллистических ракет находятся 35 американских военных баз. Также Иран грозит нанести ракетный удар по Израилю, передавал тогда ресурс NEWSru Israel. Ответная атака произойдёт в считанные минуты после удара по Исламской Республике, пообещал генерал Хаджизода. Он сказал, что речь идёт об американских военных объектах, расположенных вокруг Исламской Республики, но не уточнил, на каком расстоянии. Между тем, по информации иранской стороны, самые продвинутые ракеты из находящихся в арсенале Ирана могут поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. «Все эти базы находятся в зоне досягаемости наших ракет, и оккупированные земли (т.е. Израиль — прим.) также являются лёгкими целями для нас, — сказал генерал Хаджизода. — Мы продумали меры для создания баз и размещения ракет, чтобы, в случае необходимости, нанести удар в первые минуты после нападения».

Он же в октябре 2015 г. ещё раз напомнил американцам и израильтянам, что все американские военные базы на Ближнем Востоке находятся в радиусе действия иранских ракет. «Большая часть этих ракет составляют иранский расширенный арсенал (IRGC's), и их количество остается тайной», — сказал генерал Хаджизода, отклонив угрозы военных действий со стороны Соединённых Штатов и предупредив, что все американские базы и их союзники находятся в радиусе действия IRGC’s, сообщало тогда информагентство Fars News. «Некоторые угрозы со стороны США направлены на умиротворение сионистов, в то время как другие угрозы предназначены для умиротворения американцев, но важно то, что они осознают и признают наши возможности и силы сдерживания, — был процитирован генерал Хаджизода. — Мы не чувствуем необходимости увеличения дальности наших ракет, и цели нашего предполагаемого противника полностью находятся в пределах досягаемости наших ракет. Иран не будет снижать исследования и строительство современных ракет IRGC’s, несмотря на международные запреты на такие действия. Мы не видим каких-либо ограничений для наших ракет. IRGC’s находится в постоянной готовности, и ракетные учения проводятся без перерыва и согласно нашему годовому графику, но только некоторые из них широко освещаются в СМИ».

Наконец, 23 ноября 2018 г. тот же генерал Хаджизода заявил о том, что современное вооружение Ирана позволяет с лёгкостью уничтожить все американские военные базы на Ближнем Востоке всего лишь за пару-другую часов. По его данным, это обусловлено в первую очередь увеличившимися возможностями иранских баллистических ракет, а также появлением на вооружении Ирана крылатых ракет, обеспечивающих высокоточное нанесение ударов. По мнению иранского генерала, американские комплексы противоракетной обороны не способны защитить американские военные базы от удара несколькими десятками и даже сотнями ракет, что делает их лёгкой мишенью, в то время как находящиеся на вооружении страны средства противовоздушной обороны (иранские и китайские аналоги российских ЗРК С-300, сами батареи ЗРК С-300 ПМУ-2 — прим.) позволяют отбивать даже массированные удары со стороны американских ВВС. Более того, Амир Али Хаджизода сделал заявление о том, что с высокой точностью могут быть уничтожены и все американские военные корабли, находящиеся в этом регионе. «Американские авианосцы (в регионе — прим.) станут для нас безобидными мишенями, не способными себя защитить», — подчеркнул иранский генерал.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Так или иначе, именно Иран — единственный фактор, который может в той или иной мере сдерживать авантюризм Израиля и агрессивность США. Заметим — все предупреждения командующего Аэрокосмическими силами КСИР Ирана касаются прошлых лет. Но ведь и в течение истекших месяцев 2019-го в Иране зарегистрированы серьёзные достижения и в ракетной технике, и в производстве уникальных торпед, и так далее, и тому подобное. И в целом миру мало что ясно о подлинных возможностях ракетных войск и ракетной индустрии Ирана. Впрочем, не станем исключать, что израильтянам и американцам всё никак не терпится на своих шкурах испытать, на что же способны ракетные силы КСИР и вооружённых сил ИРИ. Как говорится, вольному — воля, хотят — пусть испробуют, но вряд ли гражданское население в Израиле и США сильно воодушевлённо будет приветствовать милитаристский зуд в официальных кабинетах Тель-Авива и Вашингтона.

Теперь — об авантюризме Турции в Сирии. Сразу после заявлений Трампа от 8 апреля насчёт КСИР, мы уже предлагали читателям версию о том, что один за другим поспешные произраильские шаги официального Вашингтона («подарить» Голанские высоты Израилю, обозвать главную силу, противостоящую терроризму — «иностранной террористической организацией») могут быть связаны с тем, что визиты в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказались в целом неуспешными как для Беньямина Нетаньяху, так и для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. И вот что заявлял российский лидер на совместной (с Эрдоганом) итоговой пресс-конференции 8 апреля: «Рассчитываю, что террористический очаг в сирийском Идлибе Москва и Анкара ликвидируют совместными усилиями. Рассчитываю, что совместные усилия помогут нормализовать ситуацию внутри и вокруг зоны деэскалации, а в конечном итоге приведут к нейтрализации террористического очага. Москва и Анкара согласны в необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Недопустимо разделение страны на зоны влияния. Условились с господином Эрдоганом в координации с сирийским правительством, оппозицией и ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы конституционного комитета».

Из этого следовало: Кремль категорически против сохранения «статуса-кво» Идлиба как зоны под управлением террористов, которых опекает, в свою очередь, Турция. Москва настаивает на том, что коль скоро турки самостоятельно, как обязовывался Эрдоган осенью прошлого года, не разоружили террористов и не способствуют восстановлению суверенитета и контроля Сирии над провинцией, чтобы «в присутствии» турецкой армии в Идлибе, а то и — при её посильном участии, ликвидацией террористического очага в этой провинции занялись бы российские специалисты. И когда 12 апреля газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах сообщила, что группировкой российских войск в Сирии теперь будет руководить командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков, сменив на этом посту главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС), генерал-полковника Сергея Суровикина, то можно было предположить, что начался процесс реализации требования Владимира Путина, поставленного перед президентом Турции. Отмечалось, что назначение произошло 10 апреля. Основной задачей генерал-полковника Сердюкова станет организация совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих в демилитаризованной зоне в провинции Идлиб, где сосредоточены свыше 35 тыс. боевиков и расположены более 30 объектов с химическими веществами. Генерал Суровикин, который руководил группировкой российских войск в Сирии более года (дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост), вернётся к своим непосредственным обязанностям, связанным с командованием ВКС. В то же время «КоммерсантЪ» писал, что «пока от комментариев в Минобороны РФ воздержались».

За 2 дня до публикации этих сведений, в Сирии, и примерно в том же районе, происходили странные события, если верить ряду арабских источников, российские военные выведены из района города Телль-Рифъаат на севере сирийской провинции Алеппо, сообщал 10 апреля ресурс Al-Masdar News. Не приводя официальных подтверждений вывода российских военных, этот источник указывал, что Россия убирает своих военных из этого района через неделю после начала совместного патрулирования с турецкими вооружёнными силами. По мнению Al-Masdar News, это могло быть связано с последним визитом президента Турции Эрдогана в Москву. Тем не менее сирийские военные остаются на своих позициях и усиливают оборону, писал источник, и эту информацию подтверждали в Дамаске: армия никуда не уйдёт, армия готова к любому повороту событий.

А теперь вспомним, что говорил Эрдоган перед тем, как появиться в Москве у Путина. Турция готова к проведению «новой военной операции в Сирии» и будет обсуждать этот вопрос с президентом России, заявил 8 апреля в эфире турецкого телеканала NTV Эрдоган. «Мы подготовили всё, что необходимо (для операции — прим.), вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи мы это будем обсуждать», — заявил президент Турции перед вылетом в Москву. По возвращении в Анкару 10 апреля Эрдоган предупредил о неизбежности новой военной операции против сирийских курдских сил. «Мы показали тем, кто хотел заставить нас остановиться, используя террористический коридор, что это невозможно. В скором времени мы отправим новые сообщения тем, кто всё ещё настаивает на том же сценарии», — сказал он, писала газета Daily Sabah. Эрдоган также подчеркнул решимость своей страны проводить кампанию против «террора»: «Те, кто хочет противопоставить нашу страну другим, сделали всё, что могли. Несмотря на то, что они планировали попытку переворота, они не смогли получить результат». И уже 11 апреля ресурс Al-Masdar News сообщил, что Анкара всё-таки начала новую войну в Сирии, «подвергла массированным обстрелам из тяжёлой артиллерии позиции курдских отрядов Народных защитников [т.е. отрядов Народной самообороны, YPG — прим.] у города Телль-Рифъаат в северной части провинции Алеппо. Сирийские курды открыли ответный артиллерийский огонь». Далее вышеуказанный ресурс сообщал: «Это нападение турецкой армии произошло всего через 48 часов после того, как российские военные вывели свою военную полицию из Телль-Рифъаата и прилегающих к нему деревень в северной части провинции Алеппо. Сирийская арабская армия всё ещё действует в районе Телль-Рифъаата, и она уже предупредила турецкую армию о продвижении в удерживаемые правительством части северного Алеппо. В частности, Сирийская арабская армия и её союзники в Нубле и Аз-Захрае отказались уйти из этих городов, несмотря на предупреждения турецких военных. Ранее, 9 апреля, сирийские военные подняли флаг республики над курдским городом Телль-Рифъаат».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Первый вывод напрашивается — не во всём у Эрдогана было фиаско в Москве, он «выторговал» у Путина согласие на «декурдизацию» Телль-Рифъаата, раз уж российская военная полиция ушла. С другой стороны, фиаско Турции в том, что Путин явно отказался «выводить» Сирийскую арабскую армию и… шиитские ополчения (см. «её союзники в Нубле и Аз-Захрае»…) из возлелеянного Эрдоганом Телль-Рифъаата. Ещё один вывод связан уже с событиями 15 апреля. Достаточно было террористам, «базирующимся в районе Ар-Рашидин» провинции Идлиб, подвергнуть «ракетному обстрелу квартал Аль-Джамилия города Алеппо», как почти тут же части и подразделения армии Сирии нанесли контрудары: «…на юго-востоке провинции Идлеб в окрестностях посёлка Ат-Таманаа подразделения сирийской армии уничтожили укрытия вооружённых террористических группировок. Накануне военнослужащие нанесли мощные артиллерийские удары по скоплениям террористов «Джебхат Ан-Нусра"* в окрестностях посёлка Аль-Мансура на севере провинции Хама», сообщало сирийское агентство SANA.

Можно лишь предполагать, как шёл «торг» в Москве — ладно, вы разбирайтесь с курдами, тем паче что эти курды цепляются за США и Израиль, ну, а наши союзники начнут входить в Идлиб, мы — тоже, поэтому отныне командующим российской группировкой войск в Сирии будет не спец по ВКС, а командующий ВДВ России. И Турция, коль скоро не хочет помогать демилитаризации Идлиба, не имеет права мешать России и её союзникам.

Впрочем, ориентируясь на сообщение сайта Kurdistan.ru, мы также можем предположить, что дела у турок у Телль-Рифъаата пошли неважно, видимо, ответный артиллерийский огонь отрядов YPG был неожиданностью для турок, причём малоприятной неожиданностью. По сведениям указанного сайта, «13 апреля Турция направила дополнительную военную технику и войска, в том числе спецназ, в провинцию Хатай в рамках предыдущего развёртывания в этом пограничном районе. Ранее в среду [11 апреля — прим.] Турция направила подкрепление в свои южные провинции недалеко от приграничных районов. А уже 14 апреля ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов отметил следующее: «С учётом печального опыта Африна, Дамаск и Тегеран выступают категорически против такого развития событий и пытаются сами занять районы, которые ранее патрулировали российские или американские военные. Иран и ливанская «Хезболлах» заявляют о намерениях защищать от вторжений ВС Турции население преимущественно шиитских сирийских населённых пунктов Аз-Захраа и Нубл в провинции Алеппо. Очевидно, что Тегеран рассматривает эти районы в качестве своих опорных пунктов в Сирии и, возможно, уже разместил здесь свои военные объекты. Не случайно ВВС Израиля недавно нанесли по целям в этой провинции свои очередные ракетно-бомбовые удары. Таким образом, налицо всё нарастающий конфликт интересов между Анкарой с одной стороны и Дамаском и Тегераном — с другой. Под вопросом оказался и Астанинский формат мирного урегулирования сирийского конфликта (Турция, Иран, Россия)».

С экспертом С. Ивановым невозможно не согласиться — с ним невозможно согласиться в другом: что якобы банды ИГ «были разгромлены в наземных операциях в основном силами сирийских курдов-ополченцев и ударами ВВС международных коалиций (РФ, США, других стран)». Сама Россия неоднократно отмечала, что авиация США и западных стран наносила удары в основном по позициям обороняющейся сирийской армии и гражданскому населению. Христиане, друзы, шииты, бедуины пустыни Сирии неоднократно обвиняли различные курдские группировки (в том числе в Восточном Алеппо) в том, что те вступали в сепаратные сговоры с террористами и открывали «коридоры» прохода к позициям обороняющихся боевикам и ИГ*, и «Джебхат ан-Нусры"*. Так что отнесём антииранскую и антишиитскую настроенность эксперта С. Иванова на счёт его явной прокурдскости и полузавуалированным симпатиям эксперта к подрывным действиям США и Израиля в Сирии. Но в главном исследователь прав: действительно, сейчас «Дамаск и Тегеран пытаются остановить новую агрессию Турции». И мы вполне обязаны ждать, что именно в эти дни уже идут интенсивнейшие консультации между военными как Сирии и Ирана, так и — Ирана и России, России и Сирии. Учитывая информацию о смене командира группировки российских войск в Сирии и назначении на этот пост командующего ВДВ России, генерал-полковника Сердюкова, можно допустить, что Сирия и Иран уже достигли соответствующего соглашения с российским генералитетом и высшим руководством РФ. Все должны согласиться с тем, что генерировать операции десанта «на земле» и командовать ими — это нужно тогда, когда предполагается, что не исключены столкновения с регулярной армией, или некую регулярную армию предстоит существенно устрашить. Но такая регулярная армия в Сирии — это только турки и американцы, но никак не банды террористов ИГ* или «Джебхат ан-Нусра"* или «Хайят Тахрир аш-Шам"*, и так далее.

В конце концов, все представители высшей власти и России, и Ирана, да и самой Сирии, начиная как минимум с 2015 г. постоянно повторяли и повторяют — только одно в состоянии кардинально изменить ситуацию в регионе: «Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов…» (например, сообщение РИА Новости о заявлении постпреда РФ в ООН Василия Небензи от 29 декабря 2018 г.). А мы ещё раз напомним, что данное требование относится как к войскам США, так и к войскам Турции, к спецгруппам войск Израиля, Франции, Великобритании и Германии, по-бандитски орудующим на разных территориях в Сирии. По-бандитски же — потому, что нет никакой разницы между оккупантом-террористом из ИГ* и американским (израильским, турецким и т.д.) воякой, если оба находятся в Сирии незаконно, без одобрения властей и народа этой страны.

Итак, небольшой промежуточный итог: после 8 апреля не только Израиль, но и Турция выказали желание начать новую войну. И обе эти страны в качестве «поля войны» видят Сирию. И Тель-Авив, и Анкара нацелены на Северную Сирию, пытаются удлинить «оперативную жизнь» сконцентрированных тут формирований террористов, цепляющихся за провинцию Идлиб, за части провинций Алеппо и Хама. Израиль пока «справляется» — налетели ударили и улетели, пока потерь нет. Турции придётся намного хуже, в отличие от Африна, как и ранее — от Эль-Баба и Джераблуса, курды в Телль-Рифъаате уже сдались сирийской армии, раз уж сирийские военные подняли над городком государственный флаг Сирийской Арабской Республики. Готов ли Эрдоган жёстко столкнуться с армией Сирии и шиитскими ополчениями, если они защищают то, что уже «их», не говоря о городах с шиитским населением (Аз-Захраа и Нубл), мы вскоре увидим. Но подчеркнём главное — как называют страны, если их военные планы и устремления насчёт какой-то одной страны совпадают или совпали во времени? Конечно — союзники, пусть и временные союзники, но — точно союзники. Израиль и Турция — союзники по Сирии, ибо их цель совпадает в главном: дезинтеграция Сирии вплоть до её стирания с карты планеты. Естественно, ту же цель преследуют и США — союзник турок и израильтян на Ближнем Востоке. Хотим напомнить — Тегеран про эти скрытые цели террористической агрессии против Сирии (и Ирака) официально заявлял ещё летом 2014 г., устами нынешнего специального помощника спикера иранского мажлеса по международных делам Хоссейна Амир-Абдоллахияна. И его же устами Иран 4 года назад предупреждал: американо-израильскому плану ликвидации Сирии (и Ирака) не бывать…

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ