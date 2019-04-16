Вчера случился большой пожар в соборе Парижской Богоматери. Это событие, вне всякого сомнения, и знаковое, и символическое. Оно объяснимо вызвало скорбь и глубокую тревогу в Западной Европе, в России, во всем мире.

Елена Черенкова ИА REGNUM Собор Парижской Богоматери. Его больше нет

Если говорить о знаках, то размах возможных объяснений широк. Собор ведь дом Бога на земле, и это надо принять даже людям неверующим. Под этим углом зрения, попустив это пожар, Бог может «зеркалить» действия варваров, сопровождающих сегодня в Париже справедливое протестное движение пожарами и разрушениями. Вы жжёте ваш дом, я сожгу свой. Это, как знают люди верующие, самое страшное: когда Бог решает поступить в отношении людей, отразив их помыслы. Так было, когда он принял решение о Потопе.

Возможно и другое объяснение: католики, будете дальше идти по пути, в конце которого, литературно говоря, «собору суждено стать мечетью», предам свои храмы огню…

Если же задуматься о символической стороне произошедшего, то мне эта трагедия видится как символ исчезновения европейской культуры. В этом смысле можно сказать, что зашкаливающий выплеск скорби по поводу трагедии собора явно контрастирует с безразличием к современной трагедии европейского человека. Ему-то ведь тоже «крышу» целенаправленно сжигают, его-то тоже уничтожают… Между тем великие произведения европейской архитектуры, живописи, литературы, культуры — в широком смысле слова — создавались под определенный тип человека. Им, человеком, и для него. Этот человек, как я уже сказал, в настоящее время уничтожается, исчезает — вот и творения той культуры становятся не нужны. Не может же культура рассматриваться сама по себе, безотносительно человека? Так что, как говорится, «снявши голову…»

Невольно задаешься и другим вопросом: какова цена культуре, если в ней не заложен код, препятствующий её саморазрушению?

Всё это, естественно, вопросы, прежде всего, к нам самим. Для меня ответ очевиден: код культуры — в человеке, как он был задуман Создателем. Соответственно, беречь и хранить надо в первую очередь именно человека. Остальное или приложится или пропадёт.