Заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы начинают до боли напоминать те заявления, которые западные правительства делали в отношении Сирии в течение последних семи лет, пишет Дэниел Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Jennifer Parr Флаг США

По словам высокопоставленных чиновников США, Соединённые Штаты не могут назвать точный срок, когда произойдёт смещение правительства в Венесуэле, но они уверены в том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не сможет сохранить свой пост.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

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Почти три месяца прошло с тех пор, как США поддержали так называемого «временного» президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. За эти три месяца оппозиции не удалось добиться заметного прогресса в процессе захвата власти. Венесуэльские военные твёрдо стоят на стороне Мадуро. Американская администрация не может назвать точный срок свержения Мадуро, потому что ни венесуэльская оппозиция, ни Вашингтон не знают, как свергнуть режим Мадуро, но это не мешает им продолжать свои попытки. В 2010 году Запад также заявил о том, что сирийский президент Башар Асад«должен уйти». Американская администрация, похоже, до сих пор «уверена» в том, что Асад уйдёт, хотя с каждым днём это становится всё менее вероятным.

Вполне возможно, что высшее военное руководство в конечном итоге решит, что для них лучше избавиться от непопулярного правителя и взять власть в свои руки, как это недавно сделали военные Алжира с бывшим президентом Абдельазизом Бутефликой. Но нет никаких гарантий того, что подобный сценарий приведёт к «восстановлению демократии». Напротив, свержение режима Мадуро, успех которого зависит от поддержки военных, скорее всего, приведёт к диктатуре. Даже если военные сместят Мадуро с поста президента, из этого не следует, что освободившийся президентский пост займёт Гуайдо или любой другой оппозиционный политик. Что в этом случае сделают США? Они признают венесуэльский военный режим, которым будет управлять кто-то другой, а не Мадуро? Как долго США и дальше будут пытаться сформировать нужное им правительство в Венесуэле, пока не поймут, что ничего у них из этого не выйдет?

Абсурдность политики нынешней американской администрации в отношении Венесуэлы весьма примечательна. США настаивают на том, что Мадуро больше не является президентом Венесуэлы, но «временный» президент, которого они признают, вообще ничего не контролирует. Успех непродуманного вашингтонского «плана» по смене режима в Венесуэле почти полностью зависел от того, поддержат ли военные оппозиционеров или нет. Однако в Вашингтоне так и не додумались, как сделать так, чтобы военные перешли на сторону оппозиции. Поскольку военные не поддержали свержение венесуэльского правительства, то единственное, что осталось США, заключается в том, чтобы «задушить» венесуэльскую экономику с помощью санкций. Американская администрация продолжает утверждать, что Гуайдо — это истинный президент Венесуэлы, однако его президентский срок до сих пор так и не начался. Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил об этом в прошлом месяце. Он сказал, что 30-дневный «промежуточный» период «президентства» Гуайдо не начнётся до тех пор, пока Мадуро не покинет свой пост. Согласно точке зрения Вашингтона, Гуайдо является «законным» президентом Венесуэлы, который до сих пор не вступил в должность.

«Проблема в том, что он пока не пришёл к власти, Мадуро всё еще занимает свой пост. Поэтому было принято решение, что его президентство начнётся с того момента, когда он действительно окажется у власти, а Мадуро уйдет. Я думаю, что логично», — заявил Абрамс.

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После этого заявления Абрамсу указали на то, можно ли тогда, учитывая нынешние обстоятельства, считать Гуайдо временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы? На это Абрамс ответил, что Гуайдо уже является временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы, но на данный момент «он не способен осуществлять свои полномочия, потому что Мадуро все ещё там».

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Заявления Абрамса указывают на шаткую правовую основу всего того, что Гуайдо натворил в этом году. Эксперты указывают на то, что все отсылки Гуайдо, претендующего на пост «временно исполняющего обязанности президента», к конституции Венесуэлы были бы хоть в какой-то мере справедливы в случае смерти или недееспособности действующего президента Венесуэлы. Президентский пост всё еще занят. Осознав этот факт, американская администрация говорит о том, что срок «временно исполняющего обязанности президента» всё еще не начался. Судя по тому «прогрессу», которого венесуэльской оппозиции удалось добиться в плане свержения нынешнего правительства, вероятно, «президентский» срок Гуайдо так никогда и не начнётся.