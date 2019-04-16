Информационные агентства ранее сообщили, что в пятницу, 12 апреля, Китай заявил во Всемирной торговой организации, что ограничения, введённые Австралией в отношении китайского оборудования 5G, являются «очевидно дискриминационными», поэтому нарушают правила глобальной торговли. Тем не менее министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем заявил в воскресенье, 14 апреля, что австралийское правительство «поддерживает своё решение в отношении 5G, которое не было направлено против какой-либо конкретной страны или телекоммуникационной компании», пишет Ли Цинцин в статье для издания The Global Times.

Phoenix500 Китай и Австралия

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Заявление Китая против Австралии, сделанное в ВТО, можно рассматривать в качестве нового способа по противодействию решению Австралии об исключении оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies из национальной сети 5G. Китай занял разумную позицию, действуя в строгом соответствии с международными правилами.

Чайнатаун. Мельбурн

Однако является ли позиция Австралия столь же разумной, как о том заявляют в Канберре? Согласно информации, размещённой на официальном сайте ВТО, недопущение дискриминации в торговле является одним из важнейших принципов действующей многосторонней торговой системы. Однако ранее в ВТО заявили, что «национальную безопасность» можно рассматривать в качестве исключения из правил, это означает, что для обеспечения собственной национальной безопасности страны могут блокировать импорт тех или иных товаров. Позднее в ВТО пояснили, что угроза для национальной безопасности может быть связана с «латентным вооружённым конфликтом, повышенной напряжённостью в отношениях, кризисом или общей нестабильностью», с которыми может столкнуться государство.

Однако, очевидно, что даже расширенное пояснение ВТО в отношении национальной безопасности не может быть использовано для ограничения деятельности компании Huawei. До сих пор ни одна страна мира не может предоставить убедительных доказательств того, что оборудование Huawei представляет угрозу для национальной безопасности. Австралия — это первая страна, входящая в альянс разведывательных служб Five Eyes («Пять глаз»), которая последовала примеру США, отказавшись от оборудования Huawei.

Многие западные страны поддержали сотрудничество с Huawei в рамках создания инфраструктуры связи нового поколения 5G. Однако они также предупредили о том, что задействуют собственные возможности в сфере безопасности для изучения технологий Huawei.

Например, Германия ранее заявила, что не станет запрещать использование оборудования Huawei, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Великобритания объявила о том, что потенциальные угрозы, связанные с Huawei, можно взять под контроль. Кажется, что Австралия — это единственная страна, которая повинуется США.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Китай стремится поддержать нынешний международный порядок. Пекин уважает правила ВТО, которые указывают на возможность исключений в виде национальной безопасности. Развязанная США технологическая война против китайской компании Huawei представляет собой подрыв правил ВТО. Действия США также негативно сказываются на развитии международной торговли, основанной на правилах ВТО, правилах, которые когда-то пользовались широкой поддержкой со стороны западных стран.

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Ни одна страна не должна допускать того, чтобы её политические предпочтения или идеология мешали нормальному международному сотрудничеству в сфере торговли. Однако, к сожалению, повинуясь указке Соединённых Штатов, Австралия стала одной из первых стран, которая стала работать на уничтожение существующих правил.

Заявление Китая в ВТО в отношении Австралии указывает на то, что Пекин не собирается закрывать глаза, когда кто-то хочет нарушить принципы многосторонней торговли. Китай должен взять на себя ответственность за поддержание международных правил, а также призвать ВТО оказать противодействие развязанной технологической войне. Таким образом, Китаю необходимо создать свои профессиональные группы для борьбы с торговой дискриминацией в соответствии с действующими правилами и процедурами. Австралия должна заплатить высокую цену за свои неразумные решения.