Марий Эл — республика в составе Российской Федерации, находится в центральной части страны. На ее территории в основном проживает финно-угорский народ — марийцы, что привносит в республику важный национальный фактор.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Женщина на окончании моления около деревни Тумьюмучаш

Сергей Потеряев ИА REGNUM Марий Эл – республика входящая в состав Приволжского федерального округа. Столица – Йошкар-Ола

Сергей Потеряев ИА REGNUM Молодой человек позирует в брошенном амбаре в деревне Шуарсола

В переводе на русский название республики Марий Эл звучит как «Земля народа Мари». С давних времен марийцы были тесно связаны с землей и природой, в частности с сельским хозяйством. По всей республике можно встретить автобусные остановки украшенные мозаикой, на которых часто присутствуют сельскохозяйственные мотивы.

Сергей Потеряев ИА REGNUM По всей республике стоят автобусные остановки украшенные мозаикой. Обычно там присутствуют сельскохозяйственные мотивы

Сергей Потеряев ИА REGNUM Многие остановки с мозаикой сохранились не в первоначальном виде

Сергей Потеряев ИА REGNUM Одна из остановок по пути из Куженера в Сернур

Сергей Потеряев ИА REGNUM Остановка около села Илеть Параньгинского района

Из-за недостатка рабочих мест в деревнях, всё больше современных марийцев переезжают из маленьких деревень в большие города, в частности в столицу республики — Йошкар-Олу (в переводе на русский — Красный Город).

Сергей Потеряев ИА REGNUM Жители едут мимо брошенного дома в сторону села Арда

Сергей Потеряев ИА REGNUM Многие деревни находятся настолько рядом, что порой не понятны их границы. Например, деревня Ружбеляк соседствует с Шуарсолой, Средним Шургуял и Ляжвершиной

Сергей Потеряев ИА REGNUM Из-за малого количества рабочих мест в деревнях местным жителям приходится держать домашний скот

Сергей Потеряев ИА REGNUM Большинство жителей марийских деревень составляют люди старшего поколения, молодежь старается перебраться в большие города

Сергей Потеряев ИА REGNUM Консервированный компот, заготовленный за зиму

Сергей Потеряев ИА REGNUM Йошкар-Ола (в переводе на русский – Красный Город) – столица республики и крупнейший её город

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дети играют на фоне йошкар-олинского Кремля, воссозданного на месте средневекового острога

Сергей Потеряев ИА REGNUM Студент из Шуарсолы в комнате общежития в Йошкар-Оле

Сергей Потеряев ИА REGNUM Жители села Арда ждут автобус до города Козьмодемьянск

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мальчик на паромной переправе в сторону города Козьмодемьянск

Фотограф Сергей Потеряев совершил путешествие по Марий Эл и рассказывает о жизни марийцев в своих фотографиях.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Последняя жительница деревни Каменная Гора, которая находится около места, которое называют Марийская Швейцария

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мужчина со своей матерью. В деревнях все еще можно встретить людей старшего поколения плохо говорящих на русском языке

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мальчик из деревни Тумьюмучаш

Сергей Потеряев ИА REGNUM Женщина из деревни Ружбеляк показывает вышивку, сделанную собственными руками

Путь фотографа лежал через такие города как Йошкар-Ола, Сернур, Шорсола, Куженер, Мари-Турек, Тумьюмучаш, Ружбеляк, Казанское, Арда, Козьмодемьянск, Волжск. В некоторых деревнях восстанавливаются Священные рощи — традиционные места для моления.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Девочки на месте Священной рощи. Специальные места для моления обычно находятся около деревень. В советское время большинство таких рощ было вырублено

Сергей Потеряев ИА REGNUM Традиционные марийские блины, которые окунают в растопленное масло, и домашние наливки на столе

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мёд с домашней пасеки в одной из деревень Куженерского района

Сергей Потеряев ИА REGNUM Марийское моление для вызова дождя во время засухи

Сергей Потеряев ИА REGNUM Традиции марийцев и христианство настолько переплелись, что крестик можно встретить и на ожерелье с царскими монетами. Такое надевали марийки, чтобы показать богатство семьи