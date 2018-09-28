Марий Эл — республика в составе Российской Федерации, находится в центральной части страны. На ее территории в основном проживает финно-угорский народ — марийцы, что привносит в республику важный национальный фактор.
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Женщина на окончании моления около деревни Тумьюмучаш
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Марий Эл – республика входящая в состав Приволжского федерального округа. Столица – Йошкар-Ола
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Молодой человек позирует в брошенном амбаре в деревне Шуарсола
В переводе на русский название республики Марий Эл звучит как «Земля народа Мари». С давних времен марийцы были тесно связаны с землей и природой, в частности с сельским хозяйством. По всей республике можно встретить автобусные остановки украшенные мозаикой, на которых часто присутствуют сельскохозяйственные мотивы.
Сергей Потеряев ИА REGNUM
По всей республике стоят автобусные остановки украшенные мозаикой. Обычно там присутствуют сельскохозяйственные мотивы
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Многие остановки с мозаикой сохранились не в первоначальном виде
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Одна из остановок по пути из Куженера в Сернур
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Остановка около села Илеть Параньгинского района
Из-за недостатка рабочих мест в деревнях, всё больше современных марийцев переезжают из маленьких деревень в большие города, в частности в столицу республики — Йошкар-Олу (в переводе на русский — Красный Город).
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Жители едут мимо брошенного дома в сторону села Арда
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Многие деревни находятся настолько рядом, что порой не понятны их границы. Например, деревня Ружбеляк соседствует с Шуарсолой, Средним Шургуял и Ляжвершиной
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Из-за малого количества рабочих мест в деревнях местным жителям приходится держать домашний скот
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Большинство жителей марийских деревень составляют люди старшего поколения, молодежь старается перебраться в большие города
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Консервированный компот, заготовленный за зиму
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Йошкар-Ола (в переводе на русский – Красный Город) – столица республики и крупнейший её город
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Дети играют на фоне йошкар-олинского Кремля, воссозданного на месте средневекового острога
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Студент из Шуарсолы в комнате общежития в Йошкар-Оле
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Жители села Арда ждут автобус до города Козьмодемьянск
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Мальчик на паромной переправе в сторону города Козьмодемьянск
Фотограф Сергей Потеряев совершил путешествие по Марий Эл и рассказывает о жизни марийцев в своих фотографиях.
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Последняя жительница деревни Каменная Гора, которая находится около места, которое называют Марийская Швейцария
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Мужчина со своей матерью. В деревнях все еще можно встретить людей старшего поколения плохо говорящих на русском языке
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Мальчик из деревни Тумьюмучаш
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Женщина из деревни Ружбеляк показывает вышивку, сделанную собственными руками
Путь фотографа лежал через такие города как Йошкар-Ола, Сернур, Шорсола, Куженер, Мари-Турек, Тумьюмучаш, Ружбеляк, Казанское, Арда, Козьмодемьянск, Волжск. В некоторых деревнях восстанавливаются Священные рощи — традиционные места для моления.
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Девочки на месте Священной рощи. Специальные места для моления обычно находятся около деревень. В советское время большинство таких рощ было вырублено
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Традиционные марийские блины, которые окунают в растопленное масло, и домашние наливки на столе
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Мёд с домашней пасеки в одной из деревень Куженерского района
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Марийское моление для вызова дождя во время засухи
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Традиции марийцев и христианство настолько переплелись, что крестик можно встретить и на ожерелье с царскими монетами. Такое надевали марийки, чтобы показать богатство семьи
Сергей Потеряев ИА REGNUM
Машина едет в сторону Шорсолы мимо необработанных полей