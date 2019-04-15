



Иван Шилов ИА REGNUM

В Москве прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, в которой принимал участие глава МИД России Сергей Лавров. Потом к ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США). Сам факт, что эти переговоры прошли именно в Москве, и в них принял участие Лавров, наводил на многие размышления экспертов. Было очевидно, что конфликтующие стороны в очередной раз не просто подошли к острым проблемам нагорно-карабахского конфликта, а имели в своих домашних рюкзаках какие-то заготовки. Так оно и было, если оценивать, как никогда достаточное откровенное заявление Мамедъярова, сделанное по итогам переговоров:

«В первую очередь Сергей Лавров, я и Зограб Мнацаканян провели трехстороннюю встречу. Встреча была плодотворной. Мы конкретно обсудили вопросы, которые до сих пор препятствовали прогрессу. Я не могу сказать, что это полный прогресс. Но в целом армянская сторона и я смогли наиболее всесторонне и глубоко понять некоторые проблемные моменты. Мы провели обсуждение на основе плана, предложенного российской стороной в 2016 году. Разумеется, на этой встрече мы не смогли решить все вопросы. Польза сегодняшней встречи заключается в том, что мы ещё глубже осознали, какие существуют проблемы, и какие необходимо решить. К примеру, Армения поднимает вопрос в связи со статусом и безопасностью. Мы же в первую очередь поднимаем вопрос вывода армянских войск с оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев. Вокруг этих четырех вопросов мы провели разносторонние обсуждения. Думаю, что пришли к соглашению продолжать их. Потому что я должен проинформировать господина президента. Мой армянский коллега должен проинформировать своего премьер-министра. На встрече прозвучали различные мнения. Я не хочу говорить сейчас, что это были за предложения. Это предложения российской стороны, сопредседателей, Азербайджана и Армении. Мы продолжаем работу в этом направлении».

Mfa.am Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров, Зограб Мнацаканян

Напомним, что в 2016 году Москва предлагала сценарий, который называли потом «планом Лаврова», который имел в виду освобождение части «оккупированных» азербайджанских территорий вокруг Нагорного Карабаха при определении соответствующего статуса Нагорного Карабаха. С того момента, похоже, аналитическая мысль Смоленской площади ни на шаг не продвинулась, хотя, по Мамедъярову, на переговорах «звучали различные мнения и предложения». Тем не менее на этом фоне заключительное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ вносит определенные детали. Оказывается, конфликтующие стороны проявили «свою заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности в ходе сельскохозяйственной деятельности», они «также согласились принять меры на взаимной основе, чтобы позволить семьям встречаться со своими родственниками, содержащимся под стражей в соответствующих центрах содержания сторон» и «выразили готовность начать конкретную работу по установлению контактов между людьми, в том числе путем взаимных визитов представителей СМИ».

Заметим, что именно к этому всегда призывало ИА REGNUM. И, конечно, со ссылкой на глав МИД Азербайджана и Армении было заявлено о «приверженности посреднической миссии, направленной на достижение устойчивого мира в регионе». Что дальше? МГ ОБСЕ отмечает, что «участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшее время». Что же происходило в Москве? Судя по реакции Мамедъярова, на стол были выложены многие конкретные предложения, скорее всего, из ряда так называемых гуманитарных мер, которые предусматривают пошаговое сближение позиций Баку и Еревана. Только прогресс на том направлении гарантирует то, что может состояться встреча в треугольнике Москва — Баку — Ереван. Без ощутимых шагов на этом направлении и участия в карабахском диалоге президента России Владимира Путина не имеет смысла и «дипломатическое бултыхание», которое будет по-прежнему проходить в старых известных форматах.

Mfa.am Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров, Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ

Даже мало верится в то, что есть силы, которые могли бы стимулировать иной диалог, способный повлиять на государственную политику Азербайджана и Армении в отношении Нагорного Карабаха. Кстати, если оценивать ситуацию в историческом плане, то не случайно представители Запада, готовя свои проекты по обустройству в Закавказье для Версальской конференции, начавшей работу в начале 1919 года, которая должна была определить мировой порядок после Первой мировой войны, пришли к выводу, что «Закавказье избавит от всевозможных кризисов и конфликтов только федерация или конфедерация». Сегодня такой проект выглядит геополитической утопией, так как по всем принципиальным вопросам, в частности, Азербайджан и Армения, имеют диаметрально противоположные позиции.

Отсюда возникает шизофреническая ситуация — ни войны, ни мира. И как долго она будет продолжаться, никто не знает. Так что встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Москве прорыва сторонам не принесла, хотя возникли новые надежды.