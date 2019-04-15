Газета «Вашингтон пост» сообщила вчера первые подробности о плане мирного урегулирования президента Дональда Трампа израильско-арабского конфликта. Главным открытием было известие об отсутствии в нынешнем американском плане создания палестинского государства. Информация была подхвачена европейской прессой. Британская «Гардиан» сообщила об открытом письме, подписанном двадцатью пятью бывшими европейскими министрами иностранных дел, шестью бывшими премьер-министрами и двумя генсеками НАТО. Они настаивают на создании государства Палестина рядом с Израилем.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заметим сразу, что никто не заподозрил американскую газету в выдумке. Всем понятно, что издание с такой репутацией не «нарисует» такую новость. При том, что «Вашингтон пост» — газета необъективная, полностью настроенная на поддержку либеральной идеологии и Демократической партии. Но факты там не выдумывают.

Мы уже писали о том, что «план века» для Ближнего Востока, как нарек его американский президент, не будет включать создания еще одного арабского государства в гуще двадцати двух уже существующих. Предполагается укрепление нынешнего статуса автономии на заселенных палестинскими арабами территориях в Иудее и Самарии (Западный берег). Вашингтонская администрация готова привлечь инвестиции в пользу арабских жителей региона. Однако идея полной государственной независимости представляется американским экспертам неактуальной.

Как мы уже неоднократно писали, речь идет о шести тысячах квадратных километрах вместе с Восточным Иерусалимом, не включающих сектор Газа и Голанские высоты. Сотни лет эти земли принадлежали Оттоманской империи. В 1917 году их отвоевали англичане, которым Лига наций выдала юридически обязующий мандат создать там «еврейский национальный очаг». Этот план включал в себя не только нынешнюю территорию Израиля, включая Иудею и Самарию, но и всю территорию нынешней Иордании.

Согласно резолюции ООН от 29 ноября 1947 года, территория мандаторной Палестины (не включая уже новообразованную Иорданию) должна быть разделена между еврейским и арабским государством. Однако арабские страны отвергли сию резолюцию. Более того, после окончания Войны за независимость 1948 года, закончившейся победой Израиля и перемирием, арабская сторона вовсе забыла о создании государства Палестина. Иордания незаконно оккупировала эти территории Иудеи и Самарии, назвав их «западным берегом», ибо при взгляде из Аммана эти земли и впрямь находятся на западном берегу реки Иордан.

Ralf Roletschek, Roletschek.at Вифлеем

Таким образом, с 1948 года по 1967-й год эти территории были незаконно оккупированы Иорданией. Никто не помышлял тогда об образовании там государства Палестина. Когда в 1964 году была образована Организация освобождения Палестины, то в ее хартии было прописано, что она не претендуют на эти земли, включая Восточный Иерусалим. Ее целью было уничтожение Израиля и самовоцарение там. В 1967 году Иордания напала на Израиль. То есть, в отличие от Египта и Сирии, по которым Израиль нанес превентивные удары, Иордания открыла огонь первой. В результате войны Иудея, Самария и Восточный Иерусалим были завоеваны Израилем. Уже пятьдесят два года они находятся под контролем Израиля.

Всё это не интерпретация, а череда неоспоримых фактов. Ежели так, то откуда взялся термин «оккупированные Израилем палестинские территории»? То есть может кто-то считать, что Израиль обязан отдать эти земли местным арабам, именующим себя палестинцами, и создать там государство в соответствии с рекомендательной резолюцией 1947 года. Можно считать безобразием отказ Израиля от передачи своих земель для образования там двадцать третьего арабского государства. Однако при чём тут оккупированные палестинские территории, если оные были турецкими, британскими и иорданскими? И уж всем известно, кому они принадлежали в былые времена и кто там продолжал жить и селиться всю историю.

За минувшие пятьдесят два года демографическая карта этой территории изменилась. Сегодня там живут около полутора миллиона арабов и около девятисот тысяч израильтян. Таким образом, реальность и лозунги международного сообщества пошли порознь. Сегодня никто в Израиле не будет обсуждать всерьез насильственную депортацию около миллиона граждан Израиля. Ну, не за то боролись…

Таким образом, решение надо искать вне принятых рамок «палестинского государства». О нём давно поры бы забыть. Хотя бы по причине кровавой отчужденности между лидерами автономии на Западном берегу и главарями боевиков Хамаса в Газе. (Хамас — это разрешенная в РФ территористическая организация, являющаяся филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ))

Будет ли план Дональда Трампа «сделкой века» для Израиля и его арабских соседей? Трудно поверить в это по причине ортодоксального следования последних идеологии уничтожения Израиля. Тем не менее этот новый взгляд из Вашингтона на Ближний Восток будет способствовать стабилизации и успокоению. Он выбивает почву из-под ног у радикалов и террористов. И это немало, не правда ли?

Иерусалим