Для этих худощавых людей, которые не прекращают шутить, всё происходящее настолько привычно, что запредельная тяжесть восхождения едва ли ощущается сторонним наблюдателем. В этом фильме зрителю остается любоваться миром больших гор и оценивать тонкости альпинистского юмора. Место, где разворачивается действие — киргизский Тянь-Шань. «Пик Победы» — долгожданная документальная короткометражка от украинского «снежного барса» Владимира Рошко, навечно запечатлевшая очередной штурм величайшей и смертельно опасной вершины Средней Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM Тянь-Шань

Рядом возникла завораживающая стихия. И она же отнимает жизнь у тех, кто рвется в мир замороженной воды и камня. «Хороший обвал», — прокомментировал на привычном русском языке украинский альпинист растущее снежное облако, захлестнувшее, подобно апокалиптическому взрыву, горизонт, ограниченный горными отрогами и кулуарами. Шансов уцелеть в такой лавине — нет. Их группа — альпинисты-высотники из Сумской области и Винницы. Украинцы участвуют в штурме Победы с командами из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. На дворе 2015 год. «Победа. Память. Мир» — так называется эта совместная экспедиция, отмечающая 70-летие разгрома германского империализма.

В здешних горах летом относительно много людей с серьезными биографиями, и базовый лагерь «Аксай» у ледника Южный Иныльчек пестрит желтыми палатками российского производителя. Здесь, на мореной каше из камней — ещё зона комфорта, оценить по достоинству которую может только настоящий фанатик гор. Есть проточная вода и не трудно постирать трекинговой палкой в ведре одежду; «машинка-одноручка» — смеются участники восхождения. Дальше — надо взваливать неподъемные рюкзаки на спины, провешивать веревки, набирать высоту и часами вырывать многокомнатные пещеры в снегах на крутых склонах Победы. И ждать красивого окна в нестабильной погоде, чтобы избежать смертельно опасной белой пелены и снежных ураганов.

На пик Победы мужчины уходят глубокой ночью — они давно не мылись и живут в зоне кислородного голодания. Чтобы пить и готовить, альпинисты топят снег, получая дефицитную воду. Делая последний рывок, они отныне идут не в мембранных куртках, а облачаются в толстые пуховки — на 7439 метрах властвует обжигающий кожу ветер и убийственный мороз. И открывается незабываемая картина Тянь-Шаня, в которой огромные ледники и ущелья внизу, в днях и неделях пути, становятся тоненькими линиями рельефа, над которыми парят облака.

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