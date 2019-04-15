



Русская пехота. Первая мировая война

Я по национальности турок, уроженец округа Ардаган, который входил в состав Карсской области Российской империи с 1878 года по 1918 год. Как историк, я давно изучаю русско-турецкие войны, написал диссертацию и книгу про Крымскую войну 1853−56 годов и книгу о Карсской и Батумской областях под владычеством Российской империи.

Я многократно посещал архивы России, Грузии и Армении. В Турции, особенно во время холодной войны, исторические антирусские тенденции сочетались с антикоммунизмом, отчего в нашей турецкой историографии трудно было найти нетенденциозную оценку российско-турецких отношений. Но холодная война ушла, и теперь много турецких историков, которые хотят беспристрастно изучать русский язык и историю русско-турецких отношений, могут это делать. Однако некоторые тенденциозные антироссийские утверждения до сих встречаются в нашей историографии. Я постарался опровергнуть некоторые из них в своей книге о Батумской и Карсской областях. Например, многие турецкие и некоторые зарубежные историки до сих пор утверждают, что русская Кавказская армия убила 45 тысяч мирных жителей-мусульман в Батумской области и 40 тысяч мирных жителей-мусульман в Карсской области во время войны против турецкой армии и мусульманских банд в начале 1915 года.

Fragwürdig Цитадель в Карсе (старая крепость)

Эти цифры являются явно выдуманными и не опираются на анализ документов или свидетельства очевидцев. «45 тысяч жертв русской армии» впервые появились у английского журналиста Филипса Прайса, который побывал на местах военных действий в обеих областях в 1916 году. Он пишет, что до войны в Артвинском округе насчитывалось аджарцев 52 тысячи, а когда он посетил район, то там осталось только 7 тысяч человек. Значит, 45 тысяч человек были истреблены войсками генерала Ляхова! Тут поражает отсутствие самой элементарной логики. Почему именно «истреблены»? Ведь местное население могло и убежать? Так оно и было. Большинство мусульман этой местности сбежало в Турцию вместе с турецкой армией и бандами, что подтверждается и турецкими историками, опирающимися на свидетельства очевидцев. Но всё равно утверждение Прайса вошло в работы западных историков.

Что касается 40 тысяч мирных жителей-мусульман, якобы истребленных русской армией в районе Ардаган в 1915 году, то и это не выдерживает элементарной критики и не подтверждается рассказами очевидцев. Эти «данные» сфабриковал известный турецкий «историк», националист Фахреттин Кырзыоглу, их и продолжают воспроизводить турецкие исламистские и националистические историки. Однако должен заметить, что в ходе своей исследовательской работы я также столкнулся с искажениями фактов некоторыми грузинскими, армянскими и азербайджанскими историками, которые «воевали» как друг с другом, так и против России. Некоторые из этих историков прикрывались псевдомарксизмом и интернационализмом в советское время, но после распада СССР перешли на открытые националистические позиции. В своей статье я хочу продемонстрировать на одном конкретном примере, как делаются искажения.

Муса Гасымлы — видный историк Азербайджана, профессор, член парламента Азербайджанской Республики. В своей книге «Анатолия и южный Кавказ в 1724—1920-е гг.: В поисках исторической истины» (Москва: «Инсан», 2014, стр. 301) он пишет о Первой мировой войне в областях Батума и Карса:

«В то время на фронте шли тяжелые бои. Османская армия остановила наступление русской армии. Целью турецкого командования было возвращение Батума и Ардагана и приведение Карса в состояние базы. Наступление турок повлияло положительно на настроения местного мусульманского населения. Армяне же были обеспокоены этим. Они из района военных действий прибыли в Артвинский округ и подняли шумиху о турецком наступлении. Местное население, ждавшее наступления турок и симпатизировавшее им, начало восстание. В ответ на это военный губернатор Карса отдал приказ о сожжении домов и имущества восставших. Еще более безжалостные карательные меры были приняты в отношении тех, кто перешел на сторону турок. Они были убиты на глазах у населения».

Турецкая армия в 1914 году

Тут Гасымлы вообще не упоминает о том, как артвинские и ардаганские армяне еле спаслись бегством из города, когда русские войска временно покинули округ. Как мирные армяне из Ардануча и близких армянских селений, не успевшие убежать, были истреблены местными мусульманскими бандами и «Стамбульской бандой», созданной младотурецкими главарями Османской «специальной организации» из тюремных головорезов. Это первое. Второе. Гасымлы заявляет, что мусульмане, перешедшие на сторону турок, «были убиты на глазах у населения», ссылаясь на архивный документ — рапорта помощника военного губернатора Карсской области. Однако автор не цитирует точное содержание этого документа и других связанных с ним документов. Так давайте же прочтем, что предлагал помощник губернатора полковник Шмерлинг губернатору области в этом рапорте:

«Полагаю, что какъ только наши войска перевалятъ за Ялаузчамскій перевалъ, населеніе Ардаучскаго участка явится съ повинною. Я лично не могу все населеніе Артвинскаго округа, оставленнаго на произволъ судьбы войсками и чинами администраціи, считать виновнымъ въ измѣнѣ и содѣйствіи турецкимъ войскамъ, но, конечно, многіе совершили это преступленіе и они должны будутъ нести тяжелое наказаніе. Тѣхъ, которыхъ удастся задержать, я передамъ въ распоряженіе судебныхъ властей и они по суду понесутъ заслуженную кару, но есть основаніе полагать, что многіе успѣютъ уйти вмѣстѣ съ турецкими войсками и задержать ихъ не удастся. По отношеніи къ этимъ необходимо принять слѣдующія карательныя мѣры: сжечь и уничтожить какъ дома, такъ и все имущество. Особенно строго прійдется расправиться с бѣжавшими и примкнувшими къ туркамъ стражниками полицейской стражи, а таковых окажется значительное число . Полагаю, что этимъ послѣднимъ и ихъ имуществу не прійдется давать никакой пощады. Только такими суровыми мѣрами можно быстро умиротворить населеніе Артвинскаго округа, но, конечно, для дальнѣйшаго удержанія его въ подчиненіи необходимо будетъ въ Артвинѣ, Арданучѣ и Сатлетѣ оставить войска на случай появленія турецкихъ бандъ».

Теперь почитаем рапорт губернатора Карсской области помощнику по гражданской части Наместника на Кавказе (Гасымлы ссылается и на этот документ, но не приводит его содержания):

«…Предположеніе Полковника Шмерлинга я вполнѣ одобрилъ, кромѣ карательнаго отряда и связанныхъ съ нимъ мѣръ. Въ этой части я предпочелъ бы предварительное тщательное разслѣдованіе и преданіе военному суду. Во всякомъ случаѣ, я считалъ себя некомпетентнымъ давать въ этомъ отношеніи какія либо указанія, а потому прошу Ваше Превосходительство Вашихъ указаній».

Таким образом видно, что в рапортах, на которые ссылается Гасымлы, нет указаний губернатора «убить людей на глазах у населения». На чем тогда основано это утверждение автора? Если не на документальных текстах, то, может быть, на показаниях очевидцев? А где они? Гасымлы не предоставляет какие-либо источники. А ведь если бы русская армия убила мирных жителей на глазах у всех, это оставило бы сильное впечатление у населения, передалось в рассказах и воспоминаниях. Ничего этого в местной традиции нет. Те русскоподданные мусульмане, которые перешли на сторону Турции во время войны, с наступлением русской армии убегали в Турцию. Кто не успел, был предан военному суду в Батуме и Тифлисе. Кто-то получил срок, некоторых выслали во внутренние российские губернии, но большинство осталось в тбилисских тюрьмах. После Февральской революции заключенные были освобождены и вернулись в свои дома.

Автор — доктор философии по истории, доцент