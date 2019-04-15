Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 8—14 апреля 2019 года стали: папа Франциск напомнил политикам об их подотчетности перед Богом; США и Израиль отмечают установление дипломатических отношений со Святым престолом; Каир выступил против идеи «арабского НАТО»; Венгрию спас от преступлений в Церкви «коммунистический режим»; враждебность к христианам в Польше усиливается; религиозные вопросы накануне второго тура президентских выборов на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

11 апреля папа Римский Франциск встретился с политическими лидерами Южного Судана, которые в эти дни принимали участие в духовных упражнениях в Ватикане, а также с англиканским примасом архиепископом Джастином Уэлби, инициатором этого беспрецедентного события, передает Vatican News (Ватикан). Попросив африканских политиков неизменно следовать путями мира, Франциск совершил необычный жест, пав перед ними на колени и поцеловав им ноги. Понтифик выразил пожелание, дабы исчезли все препятствия к национальному примирению, чтобы соблюдался режим прекращения огня, были преодолены политические и этнические разногласия и в Южном Судане воцарился прочный мир на благо всех его жителей. Епископ Рима отметил, что благодатное время духовных упражнений — это возможность почерпнуть силы для продолжения столь желанного мирного процесса. Настало время осознать свою ответственность за выполнение обязанностей и возложенной миссии. Давайте не будем забывать, подчеркнул папа, что Бог доверил нам, политическим и религиозным лидерам, быть предводителями Своего народа. Господь даровал нам очень много, и именно поэтому Он требует от нас еще большего. Он потребует отчета о нашем служении и руководстве, о приверженности делу мира и общего блага.

Vatican.va Встреча с делегацией Южного Судана

США отмечают 35 лет дипломатических отношений с Ватиканом, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Со специальным заявлением по этому случаю выступила американский посол при Святом престоле Каллиста Гингрич. Хотя посольство было официально учреждено в 1984 году, связи со Святым престолом восходят к основанию Соединенных Штатов, заявила она. В первые годы были назначены консулы и министры-резиденты в тогдашние папские государства. Отношения временно прекратились в 1870 году после объединения Италии. Однако США и Святой престол продолжали взаимодействовать на расстоянии. С 1870 по 1984 год в Ватикан было направлено несколько личных посланников для обсуждения гуманитарных и политических вопросов. Во время Второй мировой войны посланник президента Франклина Рузвельта при папе Пии XII работал с Ватиканом, чтобы накормить европейских беженцев, оказать помощь Восточной Европе и помочь военнопленным союзников. «Но когда Вторая мировая война уступила место холодной войне, разрушительная сила Советского Союза угрожала захватить весь свободный мир, — продолжает посол. — Миллионы людей погибли под пятой коммунистического режима, еще больше людей продолжало страдать от его тирании. Два лидера были полны решимости изменить это: президент Рональд Рейган и папа Иоанн Павел II. Они быстро поняли, что неофициальных отношений между Соединенными Штатами и Святым престолом уже недостаточно для того, чтобы противостоять опасностям коммунизма. Вскоре после вступления в должность Рейган попросил о встрече с Иоанном Павлом II. Когда два лидера встретились в Ватикане в 1982 году, президент спросил польского понтифика, когда Восточная Европа будет свободна от советского господства. После того как папа ответил, что «при нашей жизни», Рейган схватил его за руку и горячо сказал: «Давайте работать вместе!».

Рональд Рейган и Иоанн Павел II

Израильский посол при Святом престоле Орен Давид рассказал в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) о том, какими он видит дипломатические отношения между Израилем и Ватиканом спустя 25 лет после их установления. Он считает, что они «хорошие» и «основаны на диалоге и взаимном доверии», их «также можно определить как уникальные, поскольку политические вопросы переплетаются с вопросами религиозного характера». Когда папы Римские едут в Израиль, за их визитами внимательно следит весь мир. Каждое путешествие отличается, исторические периоды различны, как и личности пап. Эти путешествия можно считать дипломатией жестов — формой дипломатии, выходящей за рамки простых слов и имеющей высокую символическую ценность. Посол вспомнил, как папа Франциск посетил Израиль в мае 2014 года. Он был встречен с большим энтузиазмом всем израильским населением вне зависимости от вероисповедания. Визит Франциска был коротким (по сравнению с его предшественниками), но это была первая поездка понтифика за пределы Италии, а решение возложить венок на могилу основателя сионизма Теодора Герцля стало жестом, который нес большую символическую и политическую ценность продолжающегося признания связи между еврейским народом и Землей Израиля. «Мы плодотворно сотрудничаем с папскими и католическими университетами в Италии и по всему миру, — напомнил Давид. — Что касается паломничества в Израиль, то паломники прибывают всё чаще». Израиль и Святой престол, добавил посол, безусловно, могут многое сделать для борьбы с религиозной нетерпимостью и устранения «любого предлога для фундаменталистского терроризма, который представляет угрозу не только для Израиля, но и для всех демократических обществ. Христиане и евреи имеют общую 2000-летнюю историю, наши отношения не всегда были гладкими, но нам удалось преодолеть трудности, установив очень плодотворный диалог. В этом отношении нас можно считать примером».

RJGOSSELIN Храмовая гора

«Христиане являются неотъемлемой частью ткани арабского мира», а Иордания намерена и впредь сохранять свою приверженность сохранению духовных ценностей. Как информирует Agenzia Fides (Ватикан), об этом заявил иорданский король Иордании Абдалла II, когда 10 апреля в Аммане принял предстоятеля Сиро-яковитской православной церкви патриарха Игнатия Ефрема II. Король подчеркнул, что Хашимитская монархия будет продолжать играть свою историческую роль защитника, заботящегося об исламских и христианских святых местах в Иерусалиме. Иорданское королевство никогда не скрывало своей истинной природы исламского государства, управляемого династией, которая устанавливает свою власть на основании прямого происхождения от пророка Мухаммеда. При этом Иорданию никогда не затрагивали «секуляристские или прогрессивные панарабские теории, которые в 1970-х годах распространялись в соседних странах — Сирии, Египте, Ираке», замечает издание. Королевству присуще слияние ислама и государственных институтов. Великий муфтий и имамы в мечетях назначаются гражданскими властями, которые контролируют их службу. С исламскими богословами проводятся консультации относительно соответствия правительственных решений предписаниям Корана. Иорданские христиане никогда не высказывали принципиальных возражений против этого в силу «умеренного» использования норм Корана со стороны королевской семьи. Ислам является государственной религией, однако конституция 1952 года предусматривает равенство всех подданных перед законом без какой-либо дискриминации по национальному или вероисповедному признаку.

Каир выступает против «арабского НАТО», которое США сколачивают в целях противодействия Ирану, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Американский «антииранский фронт» начинает трещать: через несколько дней после официального визита президента Египта Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси в Вашингтон, где он встретился с арендатором Белого дома Дональдом Трампом, Каир сделал разворот и отозвал свою поддержку проекта «арабского НАТО», который американские советники придумали для борьбы с Ираном, считающимся врагом Вашингтона номер один на Ближнем Востоке. Правительство Каира, сообщил арабский источник на условиях анонимности, решило отказаться от проекта, поскольку сомневается в серьезности этой инициативы и хочет избежать опасности новой напряженности с Тегераном. К этому добавляется груз неопределенного будущего политического ландшафта США, сомнения относительно перспектив переизбрания нынешнего президента на второй срок, гипотеза о том, что перемены в Белом доме могут привести к изменениям во внешней политике. Идея «арабского НАТО» возникла впервые в 2017 году под давлением Саудовской Аравии. Целью, как показало расследование Reuters, основанное на секретных документах американского правительства, было противодействие растущему влиянию Китая и России на Ближнем Востоке. Некоторые источники сообщают, что план создания «арабского НАТО» не отставлен в сторону и потенциальные его участники попытаются оказать новое давление на Каир с тем, чтобы в ближайшем будущем Египет передумал и вступил в альянс. Ведь, по мнению некоторых, выбор Ас-Сиси не является окончательным, многое будет зависеть от развития международной ситуации в ближайшие месяцы и от результатов выборов в США. Присутствие Египта в «арабском НАТО» будет иметь более чем символическое значение для альянса — Каир имеет самую большую и структурированную армию во всем арабском мире. К этому следует добавить напряженность, возникшую в конце прошлого года после убийства журналиста Джамаля Хашогги, расчлененного в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Еще одним важным элементом является кризис, который продолжается уже более года между Эр-Риядом и Дохой.

shadyshaker Каир

Католическая церковь в Венгрии тоже выступает за политику «нулевой терпимости» в отношении сексуальных скандалов и усилит свою профилактическую работу, однако в то же время очевидно, что в Венгрии случаев злоупотреблений в Церкви очень мало. Как передает Kath.net (Линц, Австрия) со ссылкой на будапештскую газету Nepszava, об этом заявил глава Конференции католического епископата Венгрии епископ Андраш Верес. «Мы ничего не скрывали, потому что нет никаких причин скрывать, вероятно, в нашей стране произошло меньше злоупотреблений, чем в других странах», — ответил он, отвечая на вопрос, почему в стране царит «молчание». По словам Вереса, в странах с «либеральным настроем» населения наблюдается больше случаев жестокого обращения с детьми. Помимо того, заметил епископ, в прошлом в Венгрии было меньше злоупотреблений благодаря «коммунистической системе», поскольку «во времена правления коммунистов политическая полиция строго реагировала на акты насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе в церковных общинах».

Враждебность к христианам в Польше усиливается. Это заявление содержится в отчете института Ordo Iuris, направленном в ОБСЕ, передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Институт уведомил ОБСЕ о том, что в Польше в прошлом году были зафиксированы десятки преступлений на почве религиозной ненависти. В отчете за 2018 год центр религиозной свободы Ordo Iuris приводит данные о 31 инциденте в отношении христиан в Польше, то есть христианофобии. Обо всех этих происшествиях ранее писали региональные и общенациональные средства массовой информации. Однако реальный масштаб христианофобии в Польше, указывает институт, неизвестен, поскольку о большинстве подобных преступлений вообще ничего не сообщается. В основном церковные общины страдают от актов вандализма, краж или поджогов храмов, алтарей, часовен, кладбищ. Также описаны злонамеренные вмешательства во время служения мессы или молитв. И священники, и верующие становятся жертвами преступлений ненависти на религиозной почве, что, как правило, является результатом растущего непринятия христиан или агрессии против них.

Zygmunt Put Католическая церковь в Польше

Взгляды победителя первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского на религиозную ситуацию в стране по-прежнему остаются непонятными, однако его советник Ирина Венедиктова заявила недавно, что Зеленский поддержит автокефалию новой Православной Церкви Украины, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Украина является «светским государством», но для ее идентичности выданный ПЦУ константинопольским патриархатом Варфоломеем томос имеет первостепенное значение, сказала Венедиктова. Сам кандидат в ходе предвыборной кампании в беседе с журналистами сказал, что вопрос его веры для него является «самым интимным вопросом». Он говорит с Богом без посредника, бывал в местах отправления культа всех конфессий, но чувствовал, что не принадлежит ни Церкви, ни Синагоге, ни Мечети. «Национальная или религиозная принадлежность Зеленского на Украине широко не обсуждалась», — заявил Австрийскому агентству печати украинский политолог Вячеслав Лихачев. Однако перед вторым туром выборов возможна инструментализация антисемитских мотивов в борьбе против этого кандидата. Хотя, по словам эксперта, «другие критерии важнее этнической принадлежности». Тем временем критики действующего президента Петра Порошенко рассержены на то, что президентская администрация и избирательный штаб пытаются разыгрывать на выборах религиозную карту. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид заявила в телевизионном интервью, что, по ее данным, команда Порошенко призывает епископов и приходы ПЦУ поддержать действующего главу государства на выборах. В средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что епископы и священники Православной церкви Украины в соцсетях просят избирателей Зеленского «исчезнуть» из списка их друзей.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук выступил на Киевском форуме по безопасности, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Несколько дней назад я прочитал высказывание кого-то из родственников «Небесной сотни», — заявил Шевчук. — Жена погибшего сказала, что Украина может стать первым государством, которое разрушит телевизор. Я бы не хотел так категорически думать, но сегодня такая опасность существует». Какова сегодня роль Церквей и религиозных организаций в вопросе ценностей и безопасности Украины? «Мы действительно сегодня ощущаем различные технологии, которыми пытаются нас заново поделить, — отметил лидер униатов. — Могу выделить другие линии излома, линии опасности, которые потом можно представить как линии конфликта. Но они, я бы сказал, сегодня более деликатные и изысканные. Мы видим, что эта линия может пройти по меже между теми, кто смотрит телевизор и кто его не смотрит».

flash.pro Просмотр телевизора

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.