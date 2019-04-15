Если вы проживаете в одном из «человейников» Москвы или Подмосковья, знаете, кто по вечерам занимает улочки, газоны, скверы. Дети, шумные компании, бабушки или мужики с шахматами там редкость. На вечерних улицах новых микрорайонов доминируют владельцы собак. Больших и маленьких, злых и добрых — их всех выводят на прогулку пришедшие домой с работы заводчики.

(сс) Kaz Домашние любимцы

Это явление массовое и поражает воображение, с каким и вниманием и заботой относятся люди к своим питомцам. Привычными стали автоматические поводки-рулетки, модные стрижки, украшения и даже одежда для животных. Некоторые выводят на прогулку сразу по несколько собачек. Одинокие прохожие снуют по узким экономным тротуарам комплексов высотной застройки, то ли с опаской, то ли с завистью поглядывая на собаководов.

(сс) YamaBSM Гламурная собачка

Впрочем, собаки — лишь видимая часть «айсберга» увлечений москвичей домашними животными. Где-то по квартирам прячутся котята, попугаи, хомячки, еноты и аквариумные рыбки. Насколько эта тема стала важной, свидетельствуют целые магазины зоотоваров, которые открываются повсеместно, наравне с продуктами питания для людей. И это несмотря на всю дороговизну столичной аренды коммерческой недвижимости.

Теперь вопрос почитания зверят дошёл до Московской городской думы. Депутат Зоя Зотова сообщила об идее провести в столице соревнования по уходу за питомцами — грумингу. Предполагается, что эта забава среди москвичей станет популярной.

«Союз предприятий зообизнеса обратился с предложением провести в столице соревнования по грумингу. Груминг — это гигиенический и эстетический уход за кожным и шерстным покровами животных — кошек и собак — с соблюдением зоогигиенических, ветеринарно-санитарных требований», — рассказала Зотова и добавила, что собирается поддержать обращение.

Разумеется, в любви к домашним животным нет ничего плохого, а эти соревнования должны получиться милыми. Но также очевидно, что массовое увлечение собаками и кошками тесно связано с острейшей, ключевой проблемой Москвы — её демографическим тупиком. Вместо полноценных семей и детей люди предпочитают «компромисс» — животных, на которых они будут тратить свои эмоции, реализовывать родительские инстинкты.

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(сс) Bru-nO Вместо ребенка

29 марта на круглом столе в Московской городской думе научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскакова представила результаты социологического исследования «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона». Оно проведено по заказу уполномоченного по правам человека в Москве и основано на данных Росстата. Выяснилось, что москвички выходят замуж позже, чем другие жительницы России, и затягивают с рождением первого ребенка в среднем на два года. При этом браки в Москве распадаются чаще, чем где-либо ещё в России.

«Это тот фактор, который ограничивает число детей в семье, — чем позже женщина вышла замуж, чем позже родила первого, тем меньше вероятность того, что она родит третьего ребенка», — сказала Баскакова.

Преувеличенная забота о домашних животных — свидетельство той трансформации, которая происходит с людьми в эпицентре демографического провала России — Москве. Трансформации, из которой наш народ может уже не вернуться.