Привычная картина: кулуары, забитые снегами, что готовы сорваться лавинами, и нависающие над пропастями белоснежные карнизы, с которых так любят делать селфи. Где-то неподалеку на кровати в дорогой гостинице осталась девушка в прозрачном белье, которая за весь фильм так и не шевельнется. Вчера было выпито прилично алкоголя, с утра прорабатываются варианты для быстрой кончины на фоне слишком красивых мест. «День фрирайдера» — псевдодокументальная картина от Николая Пиотровского. Она о шалостях любителей катания вне подготовленных горнолыжных трасс. О фрирайдерах на лыжах и сноубордах.

Цитата из к/ф «День Фрирайдера». реж Николай Пиотровский. 2019. Россия

Похороненный под пятиметровой толщей снега. Молодой блондин. Он же, замерзший от усталости насмерть в лесу. И тот, кто отобьет себе внутренности и сломает ногу на трассе. И непонятно — имел ли потрясающий секс с барышней, которую он поутру обнаружил спящей. Фабула фильма не оставила ему другого исхода событий, кроме как раз за разом идти в известный спортивный магазин (внимание — открытая реклама!) и брать в прокате горные лыжи — пошире, ведь за ночь навалило снега. И вновь и вновь чудить на склонах. Пиотровский и студия Action Brothers представляют наглядную, но затянувшуюся социальную рекламу, направленную против «отсутствия в России культуры катания вне трасс». Фильм вышел к концу сезона, который по обыкновению опустошил ряды фрирайдеров. Так, у нас в Хибинах одна девушка, игравшая с лавиноопасным склоном, была убита снегом.

«День фрирайдера» снимали в Краснодарском крае, на горнолыжном курорте Роза Хутор, в месте, максимально комфортном для любителей недешевого отдыха. В атмосфере гламура, оглушающих дискотек и толпящихся у подъемников людей, которые не расстаются с телефонами, отправляя в «Инстаграм» все новые фото себяшек. Впрочем, горки там вполне травмоопасные, и разнообразили долгие минуты фильма, от которого почему-то ожидалось более яркого и психологически сложного сюжета.

Сравнивая творчество уже не молодой студии Action Brothers с работами альпинистов, снимающих фильмы «на коленке», удивляешься, как люди, имея таких генеральных партнеров, умудряются выпустить настолько проходящую картину? «День фрирайдера» — это приличное качество съемки картинки операторами, чем сегодня трудно удивить. И сырые монологи, рваные комментарии, однотипные сцены и неумение усилить фильм харизмой, которая есть у второстепенных участников картины. А что бездумно кататься чревато — все и так знают, но катаются. И продолжат гибнуть.