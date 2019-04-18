Последние две недели по российским СМИ бродит признак израильского Мефистофеля по имени Моше Клугхафт. После первого тура президентских выборов на Украине он взялся за спасение утопающего Петра Порошенко. Эх, нелегкая работа — спасать безнадежно больного пациента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Многочасовые ежедневные толковища на российском телевидении взялись за эту новость всерьез, с подобающим свирепием возмущения. Какой-то дьявольский черный пиарщик прибыл на Украину в помощь Порошенко…

Приличные люди об этом ничего не знают, но последнее время с особым пристрастием распространяются посредством всех каналов интернета байки о массовом переселении израильтян на Украину с целью воссоздания древней Хазарии и превращения в рабов мирных жителей черноземья. Люди простят меня, что почти всерьез пишу о таких безумных легендах. Однако миллионы жителей Украины и России смотрят видеоролики с подобными извержениями вздора и верят «разоблачениям». Это те же люди, что пристрастились к телетолковищам. И представьте их ужас, когда к десяткам тысяч израильских колонизаторов в Донбассе и Днепропетровской области (они верят в это) примкнул зловещий Моше Клугхафт. Особо испуганные назвали его Мойшей. Страшный Мойша приехал на Украину.

Donlevi312 Моше Клугхафт

Хотелось бы узнать, не те ли люди, что поддерживали Тягнибока и обзывали Порошенко «Вальцманом», занимаются распространением мифов об израильской военщине на Украине. Кстати, распространители побасенок опубликовали имена членов кабинета израильского оккупационного правительства, где я обнаружил себя министром иностранных дел.

Приблизительно в таком же духе преподносили появление в свите Порошенко советника из Израиля. Не будем гадать, чего хотят те или иные российские укрополитологи. Одни говорят, что они и впрямь не любят Порошенко. Другие утверждают, что своими нападками на него они пытаются повлиять на «западенский» электорат в его пользу.

Так или иначе, желание вместить все ужасы и страхи в Клугхафта носят мистический характер. То ли внешность схожа с Мефистофелем. То ли российские политологи и вещатели оказались под влиянием Михаила Саакашвили, люто и громоголасно возненавидевшего Клугхафта за потопление его кандидата в президенты Грузии минувшей осенью.

shakko Марк Антокольский. Мефистофель. 1883

Давайте успокоим возбужденных. Политтехнолог Моше Клугхафт на самом деле входит в число особо успешных и эффективных. Его опыт распространяется на Грузию и Австрию, Германию и Румынию. В Израиле с его именем связано немало политических и общественных кампаний. Однако на Украине его ждет крупное поражение. Никакие приемы мастеровитого политтехнолога не повлияют уже на результаты выборов на Украине. Причина проста. При «позитивном» позиционировании собственного кандидата выйдет провал, ибо кандидату нечем хвалиться. А удары по оппоненту отскочат рикошетом: кандидат Зеленский настолько незапятнан среди прочих украинских политиков, что не придерешься.

Любопытно, кто кинул российским коллегам идею о Мефистофеле от «черного пиара»? Биография Клугхафта известна во всех подробностях. Он ведь не только политтехнолог, но и известный поэт, автор слов к популярным песням. Качество творческих достижений зловещего может оказаться под сомнением у выпускников литературного факультета МГУ, но где тут змеиное шипение? Да и рогов не видать на его сильно облысевшей голове.

Самым крупным успехом Моше Кгугхафта считается его роль в формировании правой религиозной партии «Еврейский дом», которая получила на выборах 2012 году 12 мандатов в Кнессете (10% голосов). Это был ярчайший пример позитивного пиара, когда молодые и удачливые кандидаты подчеркивали, что рады своей социальной и идейной принадлежности. Кампания была построена на положительном образе бывшего офицера спецназа Генштаба Нафтали Беннета, совмещавшего религиозный облик с успехами мирового масштаба в армии и в создании «стартапа» в сфере высоких технологий.

Dovereconomy Нафтали Беннет

Наряду с этим мы обнаружим и успешную работу против антиизраильских НКО, финансировавшихся Соросом и ему подобными. Но это был не «черный пиар», а прямое разоблачение. Также и в Грузии, где он напомнил о темных сторонах правления Саакашвили и увел избирателей от его кандидата Вашадзе.

Послужной список Клугхафта широк и многогранен. Однако его пациент, действующий президент Порошенко, неизлечимо болен непопулярностью. Никакие трюки не протащат кандидата, сумевшего пробудить недовольство во всех слоях украинского населения. Бывает же так, что даже очень хорошие врачи оказываются бессильны…