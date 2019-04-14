День космонавтики напомнил о том, в каком кризисе находится человечество и технологический прогресс спустя 58 лет после первого полёта в космос. В России 12 апреля ограничились словами о былых подвигах и обещаниями возродить космонавтику к 2022 году. В США Илон Маск наконец-то запустил сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy (грузовую, без космонавтов), а NASA призналось, что в освоении Луны не справится без международной коалиции — и это спустя 50 лет после якобы высадки там американских астронавтов. Символичной насмешкой прозвучала и новость о крушении израильского лунохода, запущенного, как особо подчёркивается, на частные деньги. Потомки открывателей космоса погрязли в подсчёте денежных единиц.

JÉSHOOTS Со смартфоном в руках

Футуролог Станислав Лем в середине 1960-х высмеял даже предположение о том, что в 2000 году люди будут жить так же, как при нём: мол, взрывной рост технологии изменит жизнь человека настолько, что это практически невозможно спрогнозировать. Сейчас уже нам, поколению 2000-х, смешно и грустно читать слова Лема, представителя поколения, покорившего атом и запустившего человека в космос.

С точки зрения технологий жизнь человека 1960-х и 2000-х принципиально не изменилась, произошло только усовершенствование старых изобретений: стали быстрее и комфортнее автомобили, появились скоростные поезда, стала разнообразнее бытовая техника. Предположение того же Лема, что колёсный транспорт станет раритетом, будучи заменённым на принципиально иные способы передвижения, разбилось о жестокую реальность «светлого будущего», в котором автомобили на колёсах создают жуткие пробки на дорогах и заполняют городские дворы.

Единственный рывок 2000-х произошёл в информационных технологиях — создание персонального компьютера, электронной и мобильной связи, соединение всех коммуникаций в смартфоне. Но эта революция привела только к тому, что человечество из заоблачных высот, куда были устремлены взоры, опустило голову и погрузилось в смартфоны, мелкотравчатый виртуальный мир без настоящего созидания.

Полупроводники на основе гетероструктур, открытые гениальным советским учёным и великим идеалистом Жоресом Алфёровым в те же 1960-е годы, послужили созданию не нового чудесного мира творцов, а всего лишь приборов для ускоренного обмена информационными продуктами потребления, конструированию виртуального симулякра, где нет места мечтам, вере и космосу.

JÉSHOOTS Со смартфоном в руках

Причиной тому, конечно же, не сама технология — она только инструмент изменений общества, в то время как конкретное направление изменений задаётся теми, кто её использует, и зависит от ценностей и господствующих убеждений в самом обществе.

Крушение советской альтернативы привело к тому, что интересам крупного частного капитала подчинены все сферы жизни, в том числе культура, наука, технологии, смыслы жизни. Торжество постмодернистского гедонизма, бессмысленного обогащения и потребления свели технический прогресс к совершенствованию поедания ресурсов. Символичный образчик тому — ежегодное обновление гаджетов одной марки, в котором маркетинг полностью заменил реальное технологическое развитие. Это всё равно, как если бы Сергей Королёв представлял в шоуруме новые ракеты, отличающиеся только дизайном, цветом и парой дополнительных функций.

Космос и атом покорили не технократы и маркетологи, а идеалисты-мечтатели — но не бездеятельные фантазёры, а ответственные руководители больших производственных систем, которыми двигали не личная выгода и даже не конкуренция, а мечты о великом познании мира. Господство в современном обществе личного обогащения привело к подчинению творцов, которые создают продукт, торговцами, которые только способны его продвигать на рынке. Отсюда акцент на коммерческой выгоде при развитии космоса и фундаментальной науки, что автоматически ставит крест на любом большом начинании, изначально сужает научный горизонт и перспективу познания.

Назревающая волна новых технологий — искусственный интеллект, 3d-печать, гиперзвук и другие — при сохранении господства потребительского мировоззрения будет непременно сведена к штамповке ширпотреба, обогащению крупного бизнеса, развлечению масс и улучшению надзорно-контрольных возможностей. Последнее фактически уже происходит и рано или поздно приведёт к установлению электронного фашизма, когда чувства и мысли людей будут целиком сведены к потребительству и тотально подчинены корпорациям.

В то же время возвращение к технологическому романтизму первооткрывателей космоса и атома невозможно. Крах СССР был не случаен, это не столько отказ от социализма, сколько обрушение веры в возможность научного построения идеального справедливого мира, земного Эдема с помощью технологий. Идея голого технического прогресса исчерпана, идол безошибочной науки мёртв, всесильный разум (рацио), способный построить беспроблемный мир на основе идеальной теории, развенчан. Пытаться вернуть это бессмысленно и не нужно.

Константин Юон. Новая планета. 1921

Но использовать главный урок великого эксперимента необходимо. Даже самый невероятный технологический рывок ничтожен без духовной основы и нравственного самосовершенствования. Даже самая прекрасная общественная теория и справедливое экономическое устройство бессильно без внутренней работы в миллионах людей, деятельного подвижничества каждого человека, или хотя бы деятельного меньшинства. Вопрос в том, возможно ли это?

Первый ответ — конечно, нет. Чтобы сразу все вдруг нашли в себе силы измениться, отказаться от расслабленного увядания, сладкого вымирания, встав на путь борьбы и труда — это утопия. Вот почему важно появление тех, кто даст пример, кто «взорвёт» это болото.

Для свержения господствующего гедонизма нужны первооткрыватели духа, живые факелы, которые своим горением, своим примером покажут всем осязаемую альтернативу. Те, кто с лёгкостью отбросит личную выгоду и провозгласит служение идеалам настоящим успехом и счастьем, кто бросит вызов тотальной коммерциализации и маркетологам. Не красивыми словами и формулами, которые уже никого не способны вдохновить, а реальными поступками, ежедневным самопожертвованием, служением и бескорыстием, бросающим вызов потребительству.

Нужны качественно иные отношения между людьми. Когда изобретения и открытия тиражируются для всех желающих, а жизненно важная продукция, которая способна спасти ближних, раздаётся бесплатно. К примеру, протезы и органы, созданные с помощью 3d-печати. Когда заполонившие города торговые центры переделывают в детские дома и художественные галереи, а парящие в небе церкви спроектированы и построены исключительно прихожанами. Когда несколько учёных и инженеров бросают клич для решения острой проблемы, и лучшие умы бескорыстно бьются над её решением.

Когда талантливые песни и картины современников, которые не пускают в эфир циничные продюсеры, появляются на заметных билбордах и в соцсетях благодаря неизвестным благожелателям. Когда группа архитекторов и смельчаков создаёт с нуля город-сад, используя новейшие технологии не во вред человеку, как в современных мегаполисах, а во благо. Когда воцерковлённые учёные и доктора наук-священнослужители задаются целью создать новую систему познания мира, совмещающую рациональное и иррациональное…

Генрих Фридрих Фюгер. Прометей приносящий людям огонь. 1817

Чтобы разбудить человечество, вывести из состояния гипноза, нужны не болтуны и нытики, брюзжащие о тупике человечества, а подвижники и созидатели, борцы и воины света, те, кто взвалит на себя крест — свой и ближнего своего, кто бросит вызов пошлости и цинизму, собственным примером начнёт создавать новый мир, свободный от разлагающего цинизма. Мир, в котором технологии станут инструментом духовного и нравственного совершенствования, дополнительным источником созидания и творчества.

В условиях, когда государство отстранилось от этой задачи и не проводит системные изменения сверху, остаётся надежда только личный пример, на подвиг подвижников. Если хотите, на новую русскую интеллигенцию, монахов XXI века. Предыдущую интеллигенцию сгубило не то, что она была оторвана от народа (подвижники тоже вынуждены отрываться, прокладывая путь), а то, что она оторвалась, затягивая страну в гибель, где сама и сгорела, вместо того чтобы показать путь к восхождению.

Между тем сейчас катастрофически не хватает тех, кто назовёт белое белым, а чёрное чёрным, кто зажжёт в сердцах надежду, а в умах настоящие смыслы, кто поднимет знамя борьбы с деградацией и сформулирует потребность нравственного спасения.

Если этого не произойдёт, то окончательно восторжествует человек потребляющий, этот Хам XXI века. И даже если нам получится освоить новые технологии, построить блестящую экономику и заселить Луну, в один прекрасный момент, как точно выразился Холмогоров, «придёт дегенерат и моргнёт» ‑ и будет всё уничтожено. Но скорее всего, дегенеративный Хам придёт раньше и не даст построить даже что-то сколь-нибудь выдающееся. Так как настоящее созидание невозможно там, где царит потребление.