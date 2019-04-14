



Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча Эрдогана и Путина в Москве

Телеканал NTV Haber рассказал своим зрителям о встрече президента России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась 8 апреля в Москве, где проходило заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Перед ним Эрдоган и Путин провели закрытую встречу, а также пресс-конференцию. По данным телеканала, встречи продлились 2 часа 15 минут. Также президенты приняли представителей российского и турецкого бизнеса. Выступая на 8-м заседании ССВУ, президент Путин заявил, что как гаранты астанинского процесса Москва и Анкара совместно стремятся уменьшить напряженность в Сирии. «Россия и Турция координирует действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета», — сказал он. Путин подчеркнул, что российско-турецкое взаимодействие в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер. Россия — крупнейший поставщик природного газа в Турцию. «В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти на 16 процентов и превысил 25 миллиардов долларов. Объем взаимных капиталовложений приближается к 20 миллиардам долларов. Значительно увеличить поставки российского газа турецким потребителям позволит ввод в действие нового газопровода — «Турецкий поток», — сказал российский президент.

Он также добавил, что еще одним ключевым проектом энергетики является строительство в Турции атомной электростанции «Аккую». Кроме этого, Москва реализовывает контракт на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400. В свою очередь Эрдоган пояснил, что основная цель двух стран заключается в достижении цели в торговом обороте в 100 миллиардов долларов. «На данный момент мы имеем только 26 миллиардов. И со стратегической точки зрения, с точки зрения экономики, торговли — во всех областях будем делать всё возможное, чтобы достичь нашей цели», — отметил турецкий президент. После встречи тет-а-тет прошли встречи делегаций. В них приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, финансов и казначейства Берат Албайрак, культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, национальной обороны Хулуси Акар, сельского хозяйства и леса Бекир Пакдемирли, торговли Рухсар Пекджан, инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, президент по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Ибрагим Калын и президент оборонной промышленности Исмаил Демир.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Москве. 08.04.2019

Моралес посетил Анкару

Как сообщает газета Cumhuriyet, президент Боливии Хуан Эво Моралес Аима посетил Турцию с официальным визитом. Он начал его с университета Анкары. Выступая там, Моралес выразил пожелание, чтобы число боливийских студентов в университетах Турции увеличилось. Он так же заявил, что доволен развитием турецко-боливийских отношений. В своей речи боливийский лидер рассказал об опыте национализации крупных компаний и о социальных программах для граждан страны. По его словам, в 2015 году уровень бедности в Боливии составлял 38,2%, однако государству удалось снизить эту цифру до 15,2%. Затем Моралес отправился в президентский дворец, где провел встречу с Эрдоганом. Лидеры провели совместную пресс-конференцию после закрытой встречи и переговоров между делегациями. На встречах присутствовали Чавушоглу, министр образования Зия Сельчук, Алтун и Калын. Отметим, что эта поездка стала первым президентским визитом из Боливии в Турцию.

США хотят репрессировать турецких политиков

Как передает интернет-издание TR724, Конгресс США представил законопроект, в котором предложил ввести санкции в отношении высокопоставленных турецких чиновников, ответственных за аресты в Турции граждан США, и турок, работающих в американских дипломатических миссиях. Вашингтону предложено ввести санкции в отношении всех высокопоставленных турецких чиновников, ответственных за «несправедливые аресты», запретить им въезд в США и заморозить их активы на территории Америки. Законопроект представлен сенатором-республиканцем Роджером Викером и сенатором-демократом Беном Кардином в Хельсинкскую комиссию. В нём содержится обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой призвать Анкару уважать основные права и свободы. Кроме этого, в документе, который назван «Законопроект о защите граждан США и сотрудников дипломатических миссий от политического преследования 2019», сообщается, что тысячи людей в Турции стали жертвами политических репрессий. «Несправедливые аресты турецким правительством американских граждан и граждан Турции, нанятых для работы в дипмиссиях Соединенных Штатов, является грубым нарушением их прав. Наш законопроект ясно дает понять, что США не потерпят многолетнее упрямство в этих вопросах», — говорится в заявлении сенатора Кардина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Охота на ведьм» продолжается

Согласно информации сайта AktifHaber, прокуратура Турции выдала ордер на арест 280 человек в Анкаре, Измире, Конье, Адыямане и Газиантепе. В ходе операции были произведены задержания 102 человек в главном командовании жандармерии, в командовании ВВС и различных государственных учреждениях. Прокуратура Измира приняла решение арестовать 41 военного (29 действующих), которые ранее использовали стационарные телефоны в кафе или же совершали звонки из таксофонов. По мнению обвинения, данный тип связи используется сторонниками путчистов в целях конспирации. В операции прокуратуры Анкары против военно-морских сил принято решение о задержании 29 солдат (11 из которых находились на службе). В общей сложности за неделю арестовано 453 человек.

Споры вокруг результатов местных выборов

Согласно сайту Samanyolu Haber, спустя две недели после голосования на местных выборах (31 марта) итоги голосования в Стамбуле, а также некоторых провинциях и районах официально не подведены. Эрдоган, который также возглавляет правящую Партию справедливости и развития (ПСР), и глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели намекают на возможность повторных выборов в Стамбуле, утверждая, что имели место серьезные нарушения. Заместитель председателя ПСР объявил, что партия подала заявку в ЦИК с требованием провести новые выборы в Стамбуле. Тот факт, что результаты выборов не объявлены (главным образом в Стамбуле), создает неразбериху в стране и недовольство оппозиционно настроенных граждан. Прокуратура Стамбула начала расследование в районах Картал и Кадыкей в связи с заявлениями о нарушениях на избирательных участках. В стамбульском районе Бююкчекмедже полиция ходит по домам и квартирам в поисках «несуществующих избирателей», что создает напряжение среди населения. Тем временем ЦИК Турции до сих пор не обнародовал своего окончательного решения по поводу заявления ПСР об отмене выборов в Стамбуле «на основании грубейших нарушений» в районе Бююкчекмедже. Заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Фаик Озтрак заявил, что в Бююкчекмедже наблюдается серьезное давление на граждан. «Народ жалуется. Полицейские, которым приходится обходить дома, также недовольны ситуацией. Нельзя использовать правоохранительные органы в своих политических целях. В некоторые дома полицейские приходили по три раза. Министр юстиции и министр внутренних дел, которые отправляют полицейских на эти обыски, должны уйти в отставку», — сказал он.

Прокурдская партия Турции: «ЦИК устроил нам ловушку!»

Представитель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Сарухан Олуч дал оценку прошедшим местным выборам. Он выразил несогласие с решением ЦИК Турции не выдавать удостоверения об избрании на выборах кандидатам, которые ранее были уволены с должностей согласно правительственным указам. Напомним, после попытки переворота турецкие власти начали чистки в рядах госслужащих, выпуская указы с силой закона, широко известные в Турции как KHK. Уволенные десятки тысяч человек назывались «пособниками террористов» и снимались с должностей без дополнительных объяснений. По словам Олуча, решение ЦИК, согласно которому тем, кто ранее были уволены KHK и ныне избраны мэром, не должно быть вручено удостоверения об избрании, является частью продуманного политического заговора. «Этот заговор разработали правящая ПСР в коалиции с ПНД и ЦИК. К сожалению, ЦИК сыграла главную роль в этой ловушке. Вы скажете: разве могут судьи (члены ЦИК) устраивать ловушки? Да, мы являемся свидетелями того, как судьи в Турции стали частью заговора», — отметил политик.

Sandro Weltin Council of Europe Выборы в Турции

Народ выбрал одного — власти поставили другого

Согласно сайту Aktif Haber, член ДПН Ахмет Тюрк, который выиграл кресло мэра Мардина, еще не получил удостоверение об избрании от ЦИК. А правящая партия в своем заявлении в областную избирательную комиссию потребовала кресло мэра для своего кандидата — в связи с тем, что Ахмет Тюрк якобы «слишком стар и болен» для этой должности. Кроме этого, удостоверение не было выдано и другим представителям прокурдской партии, победившим на выборах в муниципальное собрание этой провинции. Причиной стало решение ЦИК не выдавать удостоверение тем, кто ранее был уволен KHK. Также ЦИК принял решение повторить выборы в Хоназском районе провинции Денизли. В районе Баглар провинции Диярбакыр ЦИК решил, что кандидат от ДПН Зеййат Джейлан, который был избран мэром 75% голосов, не может получить удостоверение об избрании из-за того, что ранее был уволен по KHK. Вместо него ЦИК решил передать кресло мэра кандидату от ПСР, который занял второе место на выборах, набрав всего 25% голосов.

Экрем Имамоглу обратился к ЦИК

По данным газеты Sözcü, представитель Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу, который, по неофициальнным данным, является победителем на выборах в Стамбуле, обратился с заявлением. «ЦИК находится перед исторически важным решением. Не оспаривайте результаты решения народа. Дайте, наконец, свое решение. А мы продолжим заниматься своим делом», — сказал он. Имамоглу также высказался по поводу рейдов полиции по домам жителей в Бююкчекмедже. По его словам, подобное в истории Турецкой Республики наблюдается впервые. «Если ЦИК определил перед выборами списки участников, то эти списки не могут подлежать сомнению. Если есть нарушения, должны быть наказаны те, кто стал причиной этих нарушений. Народ, проживающий в Бююкчекмедже, не должен страдать из-за этого. Нельзя превращать выборы в абсурд и подвергать народ давлению», — отметил он.

Мансур Явашполучил удостоверение об избрании мэром

Согласно сообщению телеканала NTV Habar, кандидат от НРП Мансур Яваш, который победил на выборах в мэры Анкары, получил удостоверение об избрании. После того, как ЦИК удовлетворила претензию правящей партии, результаты выборов в некоторых районах столицы были пересчитаны. Пересчет показал, что результаты не изменились, после чего Яваш вступил в должность мэра. Таким образом, партия Эрдогана спустя 25 лет потеряла контроль над Анкарой.

Продажи автомобилей упали на 63%

Газета Dünya со ссылкой на Ассоциацию тяжелых грузовых машин (TAİD) сообщает, что рынок тяжелого грузового транспорта сократился на 63% в первом квартале этого года. В период с января по март общий объем продаж на рынке остался на уровне 1318 единиц. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 3821 единиц. В первом квартале было продано 481 пассажирских и 922 грузовых машин. Продажи за тот же период легкого коммерческого транспорта составили 5817 единиц. Это на 51% меньше по сравнению с предыдущим годом, в то время они составили 11 764 автомобилей.

(сс) falco Фура

Honda останавливает производство автомобилей в Турции

Как передает газета Sözcü, автоконцерн Honda, производящий автомобили в Турции в течение 22 лет, официально объявил о своем решении прекратить производство. Разговоры о том, что Honda уйдет из Турции, начались еще в феврале этого года, когда компания объявила, что решила закрыть завод в Великобритании. С завершением производства существующей модели Honda Civic в 2021 году будет прекращено производство автомобилей и в Турции. «Мы осознаем быстро меняющуюся динамику рынка и необходимость идти в соответствии с технологическими достижениями. Эта ситуация неизбежно влияет на наше производство в Турции», — сказал глава Honda в Турции Такуя Цумура, комментируя решение компании. В компании работало более 1000 человек.

Полиция изъяла у контрабандистов христианский амулет VI века

Как передает телеканал FOX Türkiye, полиция конфисковала два амулета 1500-летней давности на юго-западе Турции в провинции Денизли. Амулеты египетского происхождения были обнаружены у контрабандистов, которых сразу же задержали для выяснения обстоятельств. По данным телеканала, на найденных амулетах есть вышивки с знаками и буквами, символизирующими Иисуса. «Амулеты предназначались для того, чтобы просить защиты у Иисуса, считалось, что они защищают от бед, проказы и различных болезней», — говорится в сюжете телеканала.