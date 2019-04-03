Где находится центр заговора против папы Франциска?
Когда итальянский церковный историк Андреа Риккарди сказал, что за последние 100 лет никогда не было такого огромного противодействия папе Римскому (подразумевая папу Франциска) со стороны епископов, духовенства и верующих, преувеличением это могло выглядеть лишь на первый взгляд. Однако этот стакан Риккарди наполнил лишь наполовину, поскольку нынешнего понтифика атакуют не только верующие, но и политики. Сегодня вечером, 14 апреля, как ожидается, очередной удар по Франциску нанесет Стивен Бэннон, известный политтехнолог и бывший главный стратег Дональда Трампа (причем слово «бывший» здесь многими ставится под сомнение). Интервью с ним выйдет в эфир американского телеканала NBC News.
Некоторые тезисы Бэннона уже известны, о них сообщает ряд западных изданий. Политтехнолог заявляет, что проблема понтифика в том, что «он — администратор Церкви, но и политик», который «постоянно перекладывает все грехи мира на народническое националистическое движение». По его словам, народничество разгорается по всей Европе, поэтому папа «ошибается». Эти слова можно воспринимать в контексте предстоящих майских выборов в Европейский парламент, которые серьезно заставляют нервничать не только европейских политиков, но и епископат. Хватает католических сановников, которые призывают избирателей сделать «ответственный выбор», под чем подразумевается: не голосуйте за народников. Бэннон последних не просто поддерживает, но и играет на долгую дистанцию, сделав ставку на министра внутренних дел Италии и председателя партии «Лига» Маттео Сальвини.
Вряд ли случайно потому на днях на портале SourceMaterial появилась «разоблачительная» публикация о связях американского политтехнолога и итальянского политика, которую процитировали во многих западных изданиях. По данным журналистов, еще в апреле 2016 года, когда Сальвини появился на предвыборном митинге Трампа в городе Уилкс-Барр, штат Пенсильвания, на восходящую звезду итальянской политической сцены положил глаз Бэннон. «Спустя 48 часов Сальвини и его окружение оказались в Вашингтоне в качестве гостей Бэннона, который вскоре станет главой штаба Трампа, — пишет портал. — Пара собралась за закрытыми дверьми в Вашингтоне. Большая часть их разговоров остается загадкой. Но инсайдер «Лиги», знающий, что произошло в тот день, на условиях анонимности рассказал нам, что Сальвини вышел с ключевым советом: «Нападай на папу»… Вернувшись в Италию из Вашингтона, он быстро привел рекомендацию Бэннона в действие».
При этом одним из сильных шагов главы «Лиги» стала его фотография, получившая распространение в социальных сетях, на которой он держит футболку с надписью «Бенедикт — мой папа». Это было обращением к одному из больных сюжетов католического мира. Ряд католиков, влиятельных и не очень, до сих пор поддерживают теорию о том, что выборы весной 2013 году аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо понтификом после отставки папы Бенедикта XVI прошли с нарушением. Это делает папство Франциска «незаконным», а Бенедикт, всё еще проживающий в Риме, остается «истинным понтификом». Проблема здесь в том, что хотя сам почетный папа и не высказывается публично против своего преемника, но продолжает выступать и делать письменные заявления по богословским вопросам и проблемам Церкви, которые расходятся с курсом правящего епископа Рима.
Это подпитывает среду, выступающую с критикой Франциска, однако за ее теологической критикой стоят, судя по всему, совсем другие интересы. Как отмечает профессор теологии и религиоведения американского Университета Вилланова Массимо Фаджоли, «аргентинский папа» принес новую «геополитическую перспективу» и «приоритеты». В «то время как Бенедикт видел будущее католицизма непосредственно в западном мире, Франциск поддерживает видение «глобального католицизма», в котором вопросы социальной справедливости имеют первостепенное значение». Это видение стало себя проявлять даже чисто географически. Папа не мог не побывать в США, но если смотреть на его европейские поездки, то можно заметить, что он предпочитает окраины — понтифик, например, не посещал до сих пор с апостольскими визитами ни Францию, ни Германию, ни Испанию. В Страсбурге он выступил на сессии Европарламента, в Польшу приехал по случаю Всемирного дня молодежи, в Швецию — в честь 500-летия Реформации.
То же самое касается географии визитов Франциска, если рассматривать их в мировом контексте. Заметна его любовь к периферии западного мира — Южной Америке, Ближнему Востоку и Азии. У некоторых экспертов даже складывалось впечатление, что папу тянуло больше к иноверным, мусульманам и иудеям, поскольку в собственно католической среде его понтификат столкнулся с большими проблемами и навязанной Франциску негативной повесткой финансовых и сексуальных скандалов. Но кто мог бы стоять за всей этой агрессивной кампанией? По словам Фаджоли, центр «антипапского сопротивления» находится в США, и в этом «нет никаких сомнений». Хотя с учетом благосклонной риторики понтифика в адрес мигрантов, заполонивших Европейский союз, нельзя исключать того, что второй такой «антипапский центр» сегодня появился и в Европе. Если народники, выступающие с жестких антимигрантских позиций, смогут победить, как бы не пришлось ждать от них блокады Франциска на Старом континенте.
В ситуации, когда папу атакуют по религиозным позициях и политическим, ему нужен срочный успех на каком-то направлении. А где? После признания Иерусалима столицей Израиля со стороны Трампа в этом регионе политически доминируют американские белые евангелисты. Предпринятые Святым престолом попытки раскрутить подписанную в феврале сего года Франциском и верховным имамом ведущего суннитского университета Аль-Азхар Ахмедом аль-Тайибом совместную католическо-мусульманскую декларацию не привели к чему-то существенному, исламские страны в основном ее «не заметили», а католический мир воспринял немного насторожено. Быстрого восстановления дипломатических отношений с Китаем ждать не приходится, к тому же и этот процесс подвергается острой критике. Православные заняты боями между Московским и Константинопольским патриархатом. Поэтому, похоже, папе Франциску рано или поздно придется возвращаться на Запад. Но тогда Католическая церковь из «глобальной» снова превратится в Западную церковь, против чего выступал и выступает нынешний понтифик.