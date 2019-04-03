Когда итальянский церковный историк Андреа Риккарди сказал, что за последние 100 лет никогда не было такого огромного противодействия папе Римскому (подразумевая папу Франциска) со стороны епископов, духовенства и верующих, преувеличением это могло выглядеть лишь на первый взгляд. Однако этот стакан Риккарди наполнил лишь наполовину, поскольку нынешнего понтифика атакуют не только верующие, но и политики. Сегодня вечером, 14 апреля, как ожидается, очередной удар по Франциску нанесет Стивен Бэннон, известный политтехнолог и бывший главный стратег Дональда Трампа (причем слово «бывший» здесь многими ставится под сомнение). Интервью с ним выйдет в эфир американского телеканала NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

Некоторые тезисы Бэннона уже известны, о них сообщает ряд западных изданий. Политтехнолог заявляет, что проблема понтифика в том, что «он — администратор Церкви, но и политик», который «постоянно перекладывает все грехи мира на народническое националистическое движение». По его словам, народничество разгорается по всей Европе, поэтому папа «ошибается». Эти слова можно воспринимать в контексте предстоящих майских выборов в Европейский парламент, которые серьезно заставляют нервничать не только европейских политиков, но и епископат. Хватает католических сановников, которые призывают избирателей сделать «ответственный выбор», под чем подразумевается: не голосуйте за народников. Бэннон последних не просто поддерживает, но и играет на долгую дистанцию, сделав ставку на министра внутренних дел Италии и председателя партии «Лига» Маттео Сальвини.

(сс) Gage Skidmore Стивен Бэннон

Вряд ли случайно потому на днях на портале SourceMaterial появилась «разоблачительная» публикация о связях американского политтехнолога и итальянского политика, которую процитировали во многих западных изданиях. По данным журналистов, еще в апреле 2016 года, когда Сальвини появился на предвыборном митинге Трампа в городе Уилкс-Барр, штат Пенсильвания, на восходящую звезду итальянской политической сцены положил глаз Бэннон. «Спустя 48 часов Сальвини и его окружение оказались в Вашингтоне в качестве гостей Бэннона, который вскоре станет главой штаба Трампа, — пишет портал. — Пара собралась за закрытыми дверьми в Вашингтоне. Большая часть их разговоров остается загадкой. Но инсайдер «Лиги», знающий, что произошло в тот день, на условиях анонимности рассказал нам, что Сальвини вышел с ключевым советом: «Нападай на папу»… Вернувшись в Италию из Вашингтона, он быстро привел рекомендацию Бэннона в действие».

При этом одним из сильных шагов главы «Лиги» стала его фотография, получившая распространение в социальных сетях, на которой он держит футболку с надписью «Бенедикт — мой папа». Это было обращением к одному из больных сюжетов католического мира. Ряд католиков, влиятельных и не очень, до сих пор поддерживают теорию о том, что выборы весной 2013 году аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо понтификом после отставки папы Бенедикта XVI прошли с нарушением. Это делает папство Франциска «незаконным», а Бенедикт, всё еще проживающий в Риме, остается «истинным понтификом». Проблема здесь в том, что хотя сам почетный папа и не высказывается публично против своего преемника, но продолжает выступать и делать письменные заявления по богословским вопросам и проблемам Церкви, которые расходятся с курсом правящего епископа Рима.

(сс) Lene Бенедикт XVI

Это подпитывает среду, выступающую с критикой Франциска, однако за ее теологической критикой стоят, судя по всему, совсем другие интересы. Как отмечает профессор теологии и религиоведения американского Университета Вилланова Массимо Фаджоли, «аргентинский папа» принес новую «геополитическую перспективу» и «приоритеты». В «то время как Бенедикт видел будущее католицизма непосредственно в западном мире, Франциск поддерживает видение «глобального католицизма», в котором вопросы социальной справедливости имеют первостепенное значение». Это видение стало себя проявлять даже чисто географически. Папа не мог не побывать в США, но если смотреть на его европейские поездки, то можно заметить, что он предпочитает окраины — понтифик, например, не посещал до сих пор с апостольскими визитами ни Францию, ни Германию, ни Испанию. В Страсбурге он выступил на сессии Европарламента, в Польшу приехал по случаю Всемирного дня молодежи, в Швецию — в честь 500-летия Реформации.

То же самое касается географии визитов Франциска, если рассматривать их в мировом контексте. Заметна его любовь к периферии западного мира — Южной Америке, Ближнему Востоку и Азии. У некоторых экспертов даже складывалось впечатление, что папу тянуло больше к иноверным, мусульманам и иудеям, поскольку в собственно католической среде его понтификат столкнулся с большими проблемами и навязанной Франциску негативной повесткой финансовых и сексуальных скандалов. Но кто мог бы стоять за всей этой агрессивной кампанией? По словам Фаджоли, центр «антипапского сопротивления» находится в США, и в этом «нет никаких сомнений». Хотя с учетом благосклонной риторики понтифика в адрес мигрантов, заполонивших Европейский союз, нельзя исключать того, что второй такой «антипапский центр» сегодня появился и в Европе. Если народники, выступающие с жестких антимигрантских позиций, смогут победить, как бы не пришлось ждать от них блокады Франциска на Старом континенте.

(сс) Saeima Папа Франциск в Латвии

В ситуации, когда папу атакуют по религиозным позициях и политическим, ему нужен срочный успех на каком-то направлении. А где? После признания Иерусалима столицей Израиля со стороны Трампа в этом регионе политически доминируют американские белые евангелисты. Предпринятые Святым престолом попытки раскрутить подписанную в феврале сего года Франциском и верховным имамом ведущего суннитского университета Аль-Азхар Ахмедом аль-Тайибом совместную католическо-мусульманскую декларацию не привели к чему-то существенному, исламские страны в основном ее «не заметили», а католический мир воспринял немного насторожено. Быстрого восстановления дипломатических отношений с Китаем ждать не приходится, к тому же и этот процесс подвергается острой критике. Православные заняты боями между Московским и Константинопольским патриархатом. Поэтому, похоже, папе Франциску рано или поздно придется возвращаться на Запад. Но тогда Католическая церковь из «глобальной» снова превратится в Западную церковь, против чего выступал и выступает нынешний понтифик.