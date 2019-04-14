5 апреля меня в Москве не было. Я ходил по окопам Карабаха, высоко в горах, выше 2 500 метров, там, где линия соприкосновения. В те края информация из Франции просачивается слабо.

Сейчас напишу о XXII акте.

О XXI вот только живописую плохо известную осаду виллы четы Макронов.

Для XXI акта около сотни «жилетов» собрались перед виллой президентской пары в Touquet (департамент Па-де-Кале). К разочарованию «жилетов», вилла оказалась пуста.

Прибыли «жилеты» туда около 20:00. Ну они выразили своё разочарование перед фасадом этого символического места ругательствами в адрес полиции.

Жилеты дружно кричали «On a nique la police!» (Трахали мы полицию!).

Семеро жандармов, охранявших виллу, вызвали подкрепление. К «жилетам» также прибыло подкрепление из Булони (Boulogne-sur-Mer). Противостояние длилось несколько часов.

(сс) Patrice CALATAYU Полиция и протестующий

«Поскольку Макрон нас призвал прийти искать его, мы здесь!» — сообщил «Голосу Севера» (Voix du Nord) один из манифестантов. Манифестанты разошлись после 23 часов.

Ну вот, а своему акту XXII «жилеты» дали название — «Тулуза», желая показать, что основные силы они бросят на Тулузу. Впрочем, как правило, основным полем боя и французы, и мы с вами — весь остальной мир — считаем Париж.

Прошла подготовка, более или менее обычная. «Жёлтые жилеты»:

— Вывесили имена и телефоны адвокатов,

— Настоятельно советуют в случае ареста ничего не декларировать, требовать адвоката, перед выходом предупредить близких, чтоб звонили в «коллективную защиту» (адвокаты опять-таки),

— Напоминают не забыть написать на руке телефонный номер адвоката, чтобы быть уверенным, что имеете его при себе.

Обращают также внимание на то что свирепствует «эпидемия вызовов в суды за оскорбления в социальных сетях», советуют: «внимательно относитесь к тому, что вы пишете».

Собираются сегодня сделать из Тулузы «столицу жёлтых жилетов».

В Тулузе собираются начать движение в 12 часов из центра города, поблизости от площади Капитолия, которая опять и в этот раз запрещена им. Ожидаются значительные подкрепления «жилетов» из городов Бордо и Монтпелье.

2019 by jlsfly@free.fr «Жёлтые жилеты» в Тулузе

Манифестации также ожидаются в Марселе, Гренобле, Лилле, и других населённых пунктов, обычно их около двухсот по всей Франции. Манифестации состоятся как разогрев для 20 апреля — нового Великого Дня протеста, заявленного жилетами.

В Тулузе же обещали быть лидеры «жилетов» — Присцилла Людовски и Fly Rider, а также Эрик Друо.

Другая — полицейская — сторона также приготовилась.

Министр внутренних дел Кристоф Костанер пообещал, что ответит «пропорционально».

Префектура полиции Парижа опубликовала своё «Коммюнике де Пресс» в несколько страниц длиной.

В Париже пройдёт марш «За свободу манифестаций» с несколькими кортежами, все они закончатся в 18 часов на place des Antilles в 12-м аррондисмане.

Первый кортеж отправится с авеню де Вилльерс к площади Республики в 12.00, откуда, в свою очередь, начнётся собственно марш за свободу манифестаций, к первому кортежу там примкнут другие кортежи, организованные профсоюзом CGT, Лигой прав человека, Эмнести интернэшнл, Аттак, SOS Расизм и других, общим числом пятьдесят организаций.

Точно так же, как во все предыдущие weekends, парижская префектура полиции запретила все манифестации на Елисейских полях и перпендикулярных им улицах. Перечислять эти улицы для вас нет смысла — перечисление занимает несколько страниц.

Кроме зоны, запрещённой для проведения манифестаций, есть ещё зона, запрещённая для движения по ней, и есть зона, предположительно могущая быть запрещённой для движения по ней, «если обстоятельства того потребуют». Помимо этого, оглашён префектурой и «периметр изоляции» (в частности, вокруг площади Республики).

Французская полиция перед протестующими

Ну чего, полная полицейщина налицо!

Ещё фактов полицейщины в стране Великой Французской Революции?

В четверг 11 апреля вступил в силу закон «anticasseur», в частности объявляющий преступлением сокрытие лица в манифестациях.

В МВД Франции объяснили, что факт сокрытия лица маской, либо другим способом будет караться годом тюремного заключения и 15 000 евро штрафа.

«Опасность кажется более сильной для 20 апреля. Вы видели какое-то количество призывов, приглашающих уничтожить Париж. Я верю, что сегодня эти так называющие себя «манифестации» потеряли смысл манифестаций, «жилеты» потеряли свои требования, ничего уже нет. Это субботний ритуал», — сказал Кристоф Костанер.

Тьерри М. нет во Франции в настоящее время, потому буду по крупицам выявлять для вас чрезвычайные происшествия этого дня и переводить на русский. Ждём. Вот-вот всё начнётся.

Вот, начала просачиваться информация:

«Акт XXII; на первый взгляд меньше участников, но острее», — вынуждены признать французские СМИ.

В Тулузе взрыв, взорвали строительную мину, пожар на аллее Жана Жореса. Густой чёрный дым.

Жилеты призвали всех своих «Тous a Jean-Jaures!»

Вот что там в действительности произошло:

Меньше чем через час после образования кортежа манифестанты столкнулись с полицейскими заграждениями на авеню, ведущей к историческому центру. Силы правопорядка стреляли слезоточивыми и оглушающими средствами (похоже, речь идёт о взрывпакетах), чтоб загнать манифестантов в ловушки и продержать там до 18 часов, до времени окончания манифестации.

В ответ сотни манифестантов стали бросать в полицию различные предметы и зажгли строительную мину (употребляемую при строительных работах), другие манифестанты разделились на группы в центре города, что, естественно, создало колоссальное напряжение, свидетельствует журналист телекомпании France-3.

(сс) Patrice CALATAYU Полицейский разгоняет «жёлтые жилеты»

Французы называют Тулузу ville rose — «розовый город». Это, пожалуй, самый оппозиционный город во Франции. В 11−13 веках центр сектанского движения катаров или, как их называли, альбигойцев. Во время крестовых походов против альбигойцев он был покорён армией французских королей огнём и мечом. Впоследствии графство Тулузское было включено в состав Франции, но память-то у народа не отшибёшь.

Самые мощные стычки XXII акта произошли в Тулузе и в Ниме.

Жёлтые жилеты из Гарда блокировали дорогу и жгли покрышки на национальной трассе 106 рядом с Дижоном.

На 20 часов по московскому времени МВД заявило о 31 000 участвовавших сегодня манифестантов, из них якобы 5 000 в Париже. Но, как показывает предыдущая статистика, МВД обычно занижает показатели где-то на 60−70%.

Счётчик Le nombre jaune называет 80 505 участников.

(Прошу обратить внимание, что по 5 апреля по акту XXI — Le nombre jaune назвали цифру 73 289).

Французский счётчик ЖЖ был заблокирован FaceBook и другими структурами.

Есть раненые в XXII акте.

Известно о двоих раненых в Тулузе, сейчас они в состоянии «относительной тяжести».

Один подросток 15 лет ранен осколком в лицо в городке Роанн (провинция Луара).

Точные данные появятся позже.