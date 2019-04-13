Интересная намечается у нас тенденция. Не успел спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступить с инициативой передачи нижней палате полномочий по формированию правительства, как очень сильно напряглись так называемые сислибы — системные либералы, окопавшиеся в экономическом блоке правительства. Сначала в «чрезмерном радикализме» Володина обвинил не кто иной, как премьер Дмитрий Медведев, подчеркнувший при этом, что ещё в прошлом году, по случаю четвертьвекового юбилея действующей Конституции, он выступал против её «фундаментальных изменений». При этом он позабыл или решил, что позабыли остальные, что ранее единственная «фундаментальная» коррекция Основного Закона — увеличение президентского срока с четырех до шести, а думского до пяти лет — была осуществлена как раз по его инициативе в бытность главой государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сразу после этого, как по команде, появились весьма знаковые и характерные публикации. Сначала один из известных политологов высказал весьма двусмысленную точку зрения, что недовольство премьера имеет целью защиту президентских полномочий от посягательств других ветвей власти. Почему она двусмысленная? Потому, что адресована предстоящим парламентским выборам 2021 года, на которых перспективы «Единой России», возглавляемой Дмитрием Медведевым, достаточно неочевидны, и премьер явно не хотел бы рисковать, оказавшись в зависимости от непредсказуемой Думы. Это с одной стороны. С другой, эти выборы, несомненно, повлияют на расклад сил в стране в преддверии транзита власти; Владимир Путин неоднократно говорил о том, что нынешний президентский срок для него последний, а премьерский пост, если на нем удержаться, — наилучший трамплин для штурма властного Олимпа. И надо чётко понимать, что нынешняя «командная» система формирования правительства, когда его состав представляется президенту именно премьер-министром, и никто больше, включая законодателей, на него не влияет, — практически идеальная ситуация для монополизации подступов к этому Олимпу. Поэтому очень сомнительно, чтобы своим заявлением действующий премьер защищал позиции президента, который к тому же в такой защите не нуждается, ибо как гарант Конституции сам является ключевым участником процесса любых конституционных изменений. А вообще-то нет сомнений, что Дмитрий Медведев в инициативе Вячеслава Володина почувствовал угрозу даже не своему нынешнему монопольному положению, а его сохранению в будущем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Второй сигнал поступил от известного своим либерализмом «Левада-центра». Не заморачиваясь политесом, его социологи утверждают, что рейтинг Владимира Путина снижается, а Дмитрия Медведева, напротив, растет. И уже достиг… вы не поверите, читатель, целых 13%. Как-то сомнительно, чтобы время появления результатов этого опроса совпало с обсуждаемой инициативой спикера Думы совершенно случайно; напротив, эти результаты очень органично укладываются в логику противостояния этой инициативе Дмитрия Медведева.

Главный посыл комментариев к обоим материалам настолько же интригующий, насколько и конъюнктурно-дестабилизирующий, — «вертикаль зашаталась», «межэлитная борьба вышла из-под ковра», и в этой ситуации Вячеслав Володин-де рассчитывает пополнить «багаж» своих полномочий. Правда, не объясняется, каким образом он это сделает, если возглавляет нынешнюю Думу, а до вопроса о том, кто станет председателем следующей, еще очень много воды утечет.

Но и это не всё. В ситуацию вокруг исполнительной монополии Дмитрия Медведева активно встраиваются и внесистемные либералы, сулящие стране серьёзные «потрясения». При этом как-то замалчивается, кто является автором нынешнего социального обострения, правительство оставляется как бы «в стороне», а все «стрелки» переводятся на Кремль, который пытаются выставить «стрелочником». И хотя в поведении этих политических маргиналов и раньше усматривалось «родство душ» с «сислибами», для которых они, делая грязную работу, таскали каштаны из огня, никогда эта связь не просматривалась так отчетливо, как сейчас. Разве что в ходе «болотной» кампании 2011−2012 годов, где прямое деструктивное взаимодействие двух флангов либерального спектра было прямо засвечено рядом СМИ.

Словом, сегодня против инициативы Вячеслава Володина ополчился весь либеральный пул, бездоказательно обвиняющий его в «перетягивании одеяла на себя» и даже во «властных амбициях». И трудно отделаться от впечатления, что весь этот шум — от аналитики и социологии до апелляции к «протестной улице» — поднят с единственной целью: не допустить ослабления позиций либералов во власти, сохранить в неизменности фактическую узурпацию ими экономической и, шире, внутренней повестки как таковой. И любой ценой зарезервировать за собой плацдарм в предстоящей борьбе за власть, поставив при этом на кон не только политическую стабильность, но и само существование страны. Бог им судья.