По состоянию на середину ноября 2018 года минобороны США приводило два фактора, которые создают напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Речь шла об отказе в выдаче Турции Фетхуллаха Гюлена, лидера террористического течения «Параллельное государство», и поддержка Соединёнными Штатами курдских вооруженных формирований YPG/PKK в Сирии, которые Анкара отнесла к террористическим организациям. В данном случае речь идет о докладе Пентагона Конгрессу США по Турции.

Турция

В последние месяцы добавился и третий фактор — закупка Турцией российского ЗРК С-400. Отказ Анкары под давлением Вашингтона расторгать сделку с Россией по С-400 вызвал шквал критики и угроз со стороны американского истеблишмента.

Вице-президент США Майк Пенс договорился до того, что Турция должна выбрать между покупкой С-400 и членством в НАТО. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, кроме исключения из программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, Турция может даже попасть под экономические санкции по закону США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA).

Позицию Турции достаточно просто и ясно сформулировал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он сказал, если страна не приобретет F-35, то тогда будут закуплены аналогичные самолёты у других стран. По словам министра, эти закупки будут продолжаться до тех пор, пока Турция не начнет производство истребителей пятого поколения собственного производства.

Мевлют Чавушоглу мог бы выразиться еще точнее и заявить, что Анкара закупит либо российские, либо китайские истребители пятого поколения. Так как только эти две страны, кроме США, создали свои отечественные боевые истребители пятого поколения.

Конечно, с упором на развивающееся сотрудничество Турции и России, которое становится всё более стратегическим, нам бы хотелось полагать, что Анкара выберет российские истребители Су-57. Это, всё-таки, более передовая машина, чем китайский J-20, особенно, если учесть ближайшую перспективу и оснащение Су-57 двигателем второго этапа.

Однако в этой ситуации есть свои нюансы. Первый нюанс в том, что первую серийную машину марки Су-57 ВКС РФ получат только в этом году, а вторую серийную — в 2020. По озвученным планам, к 2025 году ВКС РФ будут располагать только пятнадцатью серийными машинами.

Alex Beltyukov Су-57

Второй нюанс, масштабное серийное производство Су-57 развернётся только с принятием на вооружение двигателя второго этапа, «изделия 30». На испытания двигателя, его приёмку требуется как минимум три года. Ранее сообщалось: «изделие 30» начали испытывать в начале 2018 года, первый полёт прошёл в декабре 2018 года. Минобороны РФ заявило, что ожидает от оборонки начала серийных поставок самолётов с данными силовыми установками с 2023 года.

Получается, что Турция, даже при большом желании, не сможет получить от России истребитель Су-57 ранее 2023 года. Есть ещё одна неизвестная величина в этом вопросе, которая тоже влияет и на саму сделку по приобретению Турцией российского истребителя пятого поколения, и на её сроки. Какая именно версия истребителя Су-57 будет предложена на экспорт, будет ли она иметь сниженный боевой потенциал по сравнению с версией, поступающей на вооружение ВКС РФ, или нет?

Китайский вариант более быстрый. Истребители J-20 уже запушены в серийное производство, мощностей у Пекина хватает. Однако у китайского военного авиастроения хватает и заказов с учетом размеров оборонного бюджета и направлений развития НОАК. Таким образом, Китай должен принять принципиальное решение о начале экспорта истребителей J-20. Пойдет ли он на это, неизвестно. Турция ещё в НАТО и вряд ли из него выйдет, несмотря на некоторые заявления и прогнозы.

Китайцы охотно получают доступ к чужим технологическим секретам, но дать возможность тщательно изучить свой истребитель пятого поколения могут и не захотеть особенно в свете некоторой напряженности в отношениях с Соединёнными Штатами из-за ситуации в Южно-Китайском море. В Турции, кстати, на постоянной основе находится около двух тысяч военнослужащих США.

Что касается усилий Анкары по созданию отечественного истребителя пятого поколения, то работа эта идёт, идёт с привлечением иностранных компаний, в том числе, и американских. Создание первого прототипа истребителя TF-X (Turkish Fighter Experimental) запланировано на 2023 год. В 2030 году ожидается принятие TF-X на вооружение.

Таким образом, у турецкого военно-политического руководства ещё десять лет на закупку иностранных боевых машин пятого поколения, и есть серьезный шанс, что это будут российские истребители Су-57.