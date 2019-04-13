Считается, что каждое двадцатое дорожно-транспортное происшествие в стране случается из-за превышения скоростного режима. Статистически это так, однако выход за пределы нормированной скорости и многие другие автодорожные правонарушения непосредственно связаны не с частным случаем поведения, а с правовой культурой автовладельцев. Первопричина в этом. Поэтому обсуждать тему «соответствия скоростного режима и состояния улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей» малопродуктивно.

Илья Савченко ИА Красная Весна Знак 40

Совсем немного времени потребовалось для того, чтобы ремни безопасности перестали быть «ненужным» автоаксессуаром. Пристегивание вошло в привычку, хотя штрафы на нарушение этого правила невелики и не сопоставимы с серьёзными последствиями за случайный наезд на разделительную линию.

Тем не менее несколько дней назад в Госдуме состоялись слушания комитета по транспорту и строительству и комитета по государственному строительству и законодательству на тему «Стратегия безопасности дорожного движения: соответствие скоростного режима и состояния улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей». Именно с этими слушаниями медиа связывают появление слухов о возможных радикальных изменениях в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). В первую очередь это касается снижения порога ненаказуемого превышения скорости движения с 20 до 10 км/ч и многократного повышения размера штрафов за превышение допустимого ненаказуемого предела.

Спорить со слухами бесперспективно и неправильно. Это помогает только одному — их тиражированию. Давно работает официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Он называется «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» и предоставляет возможность любому пользователю не только оперативно получать актуальную информацию о подготовке проектов нормативных правовых актов, но и участвовать в разработке концепций предлагаемого регулирования, обсуждении и оценке проектов документов.

В этой процедуре сейчас находятся, если считать с октября прошлого года по сегодняшнее число, 42 проекта федерального закона с общим названием о внесении изменений в КоАП и по ужесточению или введению новой ответственности. Как правило.

Rosminzdrav.ru Логотип Минздрава

Минздрав РФ инициирует введение с 2022 года административной ответственности для врачей и медучреждений за методы лечения, не соответствующие клиническим рекомендациям. Ежегодно 60% обращений граждан в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами доступности и качества медпомощи. Это десятки тысяч человек. Должностные лица могут быть оштрафованы от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а лечебные учреждения — от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. При этом медпомощь должна оцениваться в соответствии с критериями оценки качества медицинской помощи, утвержденными Минздравом.

Особой полемики на федеральном портале эта инициатива пока не вызвала, хотя замечания одного из участников обсуждения существенны: проблема качества не решается созданием угрозы за неисполнение. Качество по определению субстанция субъективная. То, что для одного качественно, для другого неприемлемо. Разработчики законопроекта ответили канцеляритно: понятие «качество медицинской помощи» дано законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: качество медицинской помощи — «совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата». В целях выявления нарушений проводится экспертиза качества медицинской помощи. Таким образом, считают авторы законопроекта, понятие «качество медицинской помощи» в правовом регулировании является вполне определенным. На самом деле своим пояснением о необходимости экспертизы, проводимой людьми, разработчики лишь подчеркивают мысль критика: качество понятие субъективное. И в этом направлении следовало бы ещё раз всё взвесить и продумать.

Объективный характер будет носить нововведение в КоАП, предлагаемое «на медицинскую тему», но уже не Минздравом, а Минпромторгом. Усиливается административная ответственность за производство лекарственных средств для медицинского применения с нарушением лицензионных требований или без лицензии, за невыполнение законных требований, невыполнение в установленный срок законных предписаний.

Decree of the President of Russia Герб Минюста

Минюст РФ намерен усовершенствовать механизм привлечения к административной ответственности уклоняющихся от уплаты алиментов. Оказывается, что при рассмотрении дел в судах возникает ситуация, когда судьи могут прекратить судопроизводство, если алиментщиком выплачена частичная и даже незначительная сумма средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.

Судебными приставами ежегодно возбуждается около 120 тысяч дел об административных правонарушениях, но несколько сотен дел по суду прекращается из-за частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением ‎об уплате алиментов.

Законопроектом также предусмотрено, что военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут нести административную ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей на общих основаниях. В настоящее время военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и лица, имеющие специальные звания, несут исключительно дисциплинарную ответственность за совершение административного правонарушения. На этом основании производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению.

Ежегодно Росрыболовство и его подведомственные организации рассматривают около 9 тысяч проектов, поступающих примерно от полутора тысяч организаций, так или иначе влияющих на ситуацию с водными биологическими ресурсами. В 2017 — 2018 годах добросовестные хозяйственники выпустили более 1 млрд штук молоди различных видов водных биологических ресурсов, что компенсировало ущерб в объеме 15 тыс. тонн водных биологических ресурсов. Наряду с ними выявлено 680 предприятий, которыми в настоящее время не выполнены мероприятия по компенсации нанесенного водным биологическим ресурсам вреда. Объем невозмещённого ими вреда составляет 18 тыс. тонн водных биологических ресурсов, для компенсации которого необходимо выпустить в водные объекты более 1,5 млрд штук молоди водных биологических ресурсов. То есть 45,3% хозяйствующих субъектов, согласовывающих с Росрыболовством проектную документацию планируемой хозяйственной деятельности, не выполняют в дальнейшем мероприятия по компенсации наносимого водным биологическим ресурсам вреда (54% объема всего рассчитанного вреда). Объём невозмещённого водным биологическим ресурсам вреда в денежном выражении составляет около 5 млрд рублей.

Mcx.ru Логотип Минсельхоза

Таким образом, в законопроекте Минсельхоз РФ предусматривает два состава административных правонарушений: осуществление хозяйственной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с Росрыболовством, и невыполнение запланированных по итогам согласования с Росрыболовством мер по сохранению водных биологических ресурсов в результате фактически нанесенного.

Еще в 2016 году правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Проект прошёл первое чтение, но с тех пор его судьба оказалась неопределенной. Суть и предыстория законопроекта такова. На момент подготовки проекта на территории Российской Федерации зарегистрировано более 200 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибло 27,1 тыс. и ранено 252,8 тыс. человек. Анализ статистических данных говорит, что основной причиной ДТП является невыполнение ПДД. Почти 40% (76,9 тыс.) ДТП совершено по вине водителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности. За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения 25,5 млн водителей. При этом каждый четвертый водитель совершил правонарушения неоднократно. Данный показатель не снижается. Неоднократные правонарушения, как правило, совершает узкая категория граждан. Именно к этим нарушителям и предлагается применить опыт ряда зарубежных стран, однако к окончательному варианту о дифференцированном административном наказании депутаты пока не пришли.

Геральдический совет при Президенте РФ Флаг Минтранса

В целях снижения числа мест концентрации ДТП в два раза, а к 2030 году достичь нулевого уровня смертности от ДТП Минтранс РФ на этом этапе планирует добиться снижения аварийности на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах. За счет чего? Пока за счет переформулирования или уточнения запрета движения на транспортном средстве, скорость которого менее 40 километров в час, и ужесточения требований к остановке вне специальных площадок для стоянки. Увеличивается размер административного штрафа с одной до трех тысяч рублей.

В 2018 году на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» погибло 388 человек, в том числе 59 — в результате наезда на стоящие транспортные средства. Это 15,2% от общего числа погибших на дорогах «Автодора», протяженность которых составляет 3191 км — 5,9% от общего числа всех дорог федерального значения Российской Федерации (53 324,822 км).

Масштаб проблем неконтролируемого использования пестицидов и ядохимикатов собственниками земли нарастает. Взимаемые штрафы несоизмеримы с доходами от продажи сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ намерен существенно предотвратить эти правонарушения, установив как угрозу высокую административную ответственность, внеся изменения в КоАП.

МВД РФ собирается радикализировать ответственность за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. По данным Госавтоинспекции, только в предшествующие два с половиной года к административной ответственности за неоднократное, два и более раза, управление водителем, не имеющим права управления транспортным средством, было привлечено 82,5 тыс. человек. 7,5 тыс. из них задерживались сотрудниками Госавтоинспекции 5 и более раз. Произошло более 26 тыс. ДТП по вине таких водителей, в которых погибли 4 тыс. и были ранены 34 тыс. участников дорожного движения.

(сс) Lodo27 Штаб-квартира МВД. Москва

Существующий административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей явно недостаточен. Поведение «золотой молодежи» тому пример.

Минэкономразвития РФ при помощи поправок в КоАП постарается пресечь деятельность так называемых сайтов-двойников. В частности, в интернете действует большое количество сайтов, на которых, в том числе за плату предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами в соответствии с законом о регистрации недвижимости России. Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, является государственной услугой и полномочия по её предоставлению относятся исключительно к компетенции Росреестра.

Таковы наиболее значимые для наших граждан предполагаемые изменения КоАП, которые могут произойти в ближайшее время. Размеры новых штрафов или иных форм административной ответственности сейчас обсуждаются. Они будут уточняться при прохождении законопроектов в Государственной думе.

Всего же в законопроектном портфеле комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 88 законопроектов о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Судьба большинства из них, что не из правительства Российской Федерации, неочевидна. Будем ориентироваться на правительственные законопроекты и не доверять тем или иным слухам.