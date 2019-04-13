



Виктор Дени. Ясновельможная Польша (фрагмент). 1920

Председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий распорядился отказать российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту в заходе в польские порты, чтобы пополнить запасы еды и воды. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара. Дело в том, что на борту «Седова» находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. И это камень преткновения для Варшавы. По словам Сувары, «мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма».

Ранее аналогичный отказ нашим юным морякам последовал со стороны Эстонии. По этому поводу прозвучал официальный комментарий МИД России, который зачитала официальный представитель министерства Мария Захарова: «Отказ в заходе в территориальные воды Эстонии российскому учебному судну «Седов» со ссылкой на то, что на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из «оккупированного» Крыма, расцениваем как очередной недружественный и провокационный шаг со стороны эстонских властей. Надо понять и принять — Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит, нравится это кому-то в Таллине или нет. Попытки же искать поводы для осложнения двусторонних отношений лежат на совести эстонских властей».

Christian Ferrer Парусник Седов

Надо полагать, что аналогичные формулировки будут высказаны и в адрес Варшавы. Мы также надеемся, что оперативно заявят о своей позиции крымское правительство и мэрия города-героя Керчь. Это нужно сделать не для польского премьера, а для нас самих. Что касается Польши, то хотелось сказать следующее. Многие польские издания позволяют читателям оставлять комментарии под своими публикациями. Мы просмотрели несколько изданий, региональных и общенациональных, оппозиционных правящему режиму партии «Право и Справедливость» (PiS) и поддерживающих его. Безусловно, были и такие «писатели», которые поспешили похвалить Моравецкого за то, как он решительно показал этим «пьяным кацапам» и «азиатским большевикам». Заодно этим «москалям» предложили плыть к своим немецким «друзьям» в Любек или Гамбург. Ну, то, что вот так себя ведет эта часть «великой христианской и европейской нации» с ее «римскими традициями», давно не секрет. Бог им судья и на этом закончим.

Большинство как раз совсем не обрадовала позиция правительства Польши. Некоторых по соображениям гуманитарного характера. Ведь «школьный парусник с молодежью на борту не должен подвергаться санкциям, если он не осуществляет деятельность, которая считается нежелательной. Молодежь из Крыма, которая на момент аннексии была детьми… Они сами выбирали гражданство? Если они там родились, какие у них сегодня могут быть паспорта? Если только не иммигрировали в другую страну». А вот получивший самую большую поддержку комментарий на Witrualna Polska, одном из наиболее популярных порталов: «Кто дал вам такое право поскупиться на воду и еду. Там же дети из морской школы». Эта реакция по-человечески понятна, ведь в самой Польше очень нежно относятся к детям, существует героический миф о «львовских орлятах», которые отстояли город во время Польско-украинской войны (1918−1919) от армии Западно-Украинской Народной Республики и во время Советско-польской войны (1919−1921) от армии Александра Егорова.

Войцех Коссак. Оборона кладбища львовскими орлятами зимой 1918-1919. 1926

Но интересно другое. Многие оппозиционные и проправительственные комментаторы сошлись в критике «Права и Справедливости». Правда, с разных позиций. Первых возмутило то, что матросов и курсантов парусника наказывают за «политику Путина и внешнюю политику России», предлагая представить, что «кто-нибудь также резко будет относиться к нашему польскому паруснику «Дар Поморья», потому что подумает, что Качиньский (Ярослав Качиньский, председатель PiS — C.C.) — это диктатор (универсальное мнение в мире)». Задавались вопросами: «Мы пинаем Россию или стреляем себе в колено?», «Кого хочет наказать премьер и за что, Крым был, есть и будет российским, зачем бороться с очевидными фактами?». Предполагали, что «это провоцирование России плохо закончится когда-нибудь». Что касается сторонников PiS, то они (процитируем портал wPolityce) писали, например, такое: «Эх, храбрость… А против Израиля и евреев, плюющих на Польшу и поляков… тоже?». Или (портал Do Rzeczy): «Чрезвычайно глупый шаг, дающий оправдание российской пропаганде, чтобы убедить тех немногих россиян, которые всё ещё любят Польшу, что поляки — это американские ландскнехты и украинские холопы».

Безусловно, приведённые нами комментарии не являются репрезентативным объяснением позиции польского общества. Однако в целом они достаточно адекватно описывают те бои, которые ведутся на местных форумах и сайтах изданий, и говорят о той мере раздражения, что вызывает внешняя политика «Права и Справедливости». Любое государство обязано отстаивать национальные интересы своей страны. Однако оно должно воздерживаться от действий символического характера, которые ничего полезного не дают для безопасности, благосостояния и престижа государства, а вместо того вызывают сильные негативные эмоциональные реакции, переходящие в стойкое чувство ненависти на уровне политических элит, общества и народа. К сожалению, премьер Моравецкий сделал именно последнее. Россия в адрес Польши себе такого не позволяет.