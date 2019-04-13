



Ольга Шклярова ИА REGNUM

На днях глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила, что Брюссель и Баку находятся на «заключительной решающей фазе переговоров по новому амбициозному двустороннему соглашению». Она уточнила, что речь идёт «о новом торговом и политическом соглашении». Напомним, что переговоры между Азербайджаном и ЕС идут по трём блокам. Первый включает вопросы политики и безопасности, второй — торговли и инвестиций, третий — экономической сферы, социальных, гуманитарных и других направлений.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, побывавший в Брюсселе, подтвердил, что «обе стороны очень близки к достижению нового соглашения о партнерстве, причем более 90% спорных моментов уже разрешено». По мнению европейских экспертов, Брюссель и Баку спешат, рассчитывая завершить переговоры до предстоящих в мае выборов в Европейский парламент. Потому что последующее неизбежное формирования нового состава Европейской комиссии может либо продлить, либо вообще изменить весь переговорный процесс. Дело в том, что по второму и третьему блоку стороны вроде бы договорились. Но не проходит азербайджанская редакция первого блока, политического. Брюссель категорически отказывается признать «территориальную целостность Азербайджана». Это при том, что некоторые европейские страны на уровне выстраивания двусторонних отношений с Баку, равно как отдельные европейские политические институты и политики, подчеркивают фактор территориальной целостности Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Но он отсутствует в проекте соглашения Азербайджан — ЕС. В то же время Брюссель заявляет о признании территориальной целостности в международно признанных границах Грузии, Украины и Молдавии. Как говорил занимавший на тот момент должность заведующего отделом внешних связей администрации президента Азербайджана (ныне премьер-министр) Новруз Мамедов, «в 2015 году пригласивший Азербайджан подписать Ассоциативное соглашение Евросоюз не признавал в документе территориальную целостность нашей страны». По его же словам, «отдельные государства признают территориальную целостность Азербайджана, однако никто не думает о применении санкций в отношении оккупанта, ЕС и большие государства в основном преследуют свои собственные экономические интересы». То есть выходит, что Евросоюз в отношении Баку не использует стандарты международного права только из-за экономических причин, хотя Азербайджан в Брюсселе выложил на стол свои главные карты, обозначая себя в качестве чуть ли не «гаранта энергетической безопасности ЕС».

В этой связи некоторые эксперты указывают на то, что кроме территориальной целостности еще одной важной причиной, задерживающей подписание соглашения Баку с Брюсселем, является позиция Азербайджана по вопросу вступления во Всемирную торговую организацию. Азербайджан не против членства в ВТО, но планирует провести переговоры только после того, как азербайджанская продукция станет конкурентоспособной. Такие аргументы представляются нам неубедительными. Проблема, видимо, в чём-то ином. Некоторые пытаются объяснить разницу во взглядах ЕС по вопросу территориальной целостности Грузии, Украины и Молдавии и Азербайджана тем, что в первых трёх странах ЕС пытается разыгрывать российскую карту. Тогда как, согласно такой логике, в отношении Баку и нагорно-карабахского конфликта Брюссель разыгрывает нечто иное.

Turdocs.com Косово

Существует и аргумент, связанный с активной деятельностью в Европе армянской диаспоры. Она там действительно имеет заметное политическое влияние, но не такого уровня, чтобы определять стратегическую политику ЕС в целом. Скорее всего, главная проблема в том, пишет французское издание L'Opinion, что «споры вокруг Азербайджана схожи с процессами вступления Турции в ЕС и связаны с тем, что большинство жителей этих стран являются мусульманами, перед которыми закрываются пути для приобретения европейской идентичности. В свое время Анкару лишили статуса проводника тюркских государств в Европу, а пробиться в одиночку им не удаётся. В то же время Брюссель не ставит перед Ереваном условий, которые выставляются перед Баку. Правда, остаётся непонятным, в каком дискурсе ЕС будет дальше пытаться решать нагорно-карабахскую проблему. Пока она связывается исключительно с позицией Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что в связи с признанием Декларации о независимости Косово были изменены соответствующие нормы европейского международного права. Брюссель решал и будет решать свои близкие и дальние проблемы, связанные с возможностью появления в Европе новых, отколовшихся от метрополии государств. Вот почему в обозримом будущем подписание в предлагаемой Баку редакции соглашения Азербайджан — ЕС маловероятно. Так что Баку сегодня нужно выиграть время на обдумывание своих дальнейших действий с учетом ценностного выбора, ориентации на политические и культурные приоритеты, то есть определения моментов, которые образуют и будут образовывать жизненное для страны пространство. Европа — это все равно дальние земли, тесно сотрудничать нужно всё же с ближними.

«По карабахской проблеме Евросоюз давно определился, заняв не лучшую для Азербайджана позицию, — пишет в этой связи бакинский портал Haggin.az. — В то же время, чтобы практически реализовать второй блок и частично третий (торговля, экономика — С.Т.) нет необходимости подписывать широкое соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС».