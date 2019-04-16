Заинтересованы ли демократы в сохранении союза с Саудовской Аравией? И наоборот, заинтересована ли Саудовская Аравия в поддержании союзнических отношений с США, а не только с администрацией американского президента Дональда Трампа? Саудовское правительство предпринимает недостаточно усилий для защиты своих отношений с Соединёнными Штатами, пишет Хуссейн Ибиш в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саудизм

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Саудовская Аравия сталкивается с критикой как со стороны Демократической партии, так и республиканцев. Недавно американские конгрессмены проголосовали за то, чтобы положить конец участию США в войне в Йемене. Подобное положение вещей представляет серьёзную опасность. На протяжении длительного времени отношения между Саудовской Аравией и США оставались устойчивыми.

Персидский залив по-прежнему представляет огромное значение в рамках глобальной стратегии США. Вашингтон может уйти из Персидского залива, но это, по сути, будет означать отказ США от международного лидерства. Если Соединённые Штаты хотят сохранить свои позиции глобального лидера, им нужен надёжный партнер в Персидском заливе. Таким партнёром может стать либо Иран, либо Саудовская Аравия. Позиция Ирана практически во всём отличается от позиции США. Что касается Саудовской Аравии, то она стремится достигнуть в основном те же цели, что и Соединённые Штаты. В общем, выбор у США весьма небольшой.

Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Саудовской Аравии нужен глобальный покровитель для защиты своих интересов. Россия и Китай не смогли бы взять на себя такую роль, даже если бы захотели. Пока это могут сделать только Соединённые Штаты. Таким образом, у Эр-Рияда нет никакой реальной альтернативы, кроме США. Вот почему союз между Вашингтоном и Эр-Риядом всегда был таким прочным. Он пережил арабо-израильские войны, нефтяное эмбарго 1973 года, 11 сентября 2001 года, террористические акты и вторжение США в Ирак в 2003 году.

Нынешний кризис в отношениях между США и Саудовской Аравией восходит ещё ко временам администрации бывшего президента США Барака Обамы, когда Эр-Рияд выразил обеспокоенность по поводу ядерных переговоров США с Ираном и заявлений Обамы о том, что Саудовской Аравии следовало бы научиться уживаться с Ираном на Ближнем Востоке. Когда пришла администрация Трампа, Эр-Рияд с радостью воспринял «перезагрузку» отношений с американской администрацией. С тех пор отношения между Саудовской Аравией и США стали рассматривать как личные отношения между Трампом и саудовской королевской семьёй. Эр-Рияд по понятным причинам приветствовал выход США из иранского ядерного соглашения и кампанию «максимального давления» в отношении иранского режима. Между тем Саудовской Аравии дали понять, что Эр-Рияд поддерживает партнёрские отношения не с США в целом, а только с администрацией Трампа или, в лучшем случае, с Республиканской партией. Это невероятно опасно, потому что демократы играют важную роль в процессе принятия решений и уже начали восстанавливать свои политические позиции.

Самая большая опасность для Эр-Рияда заключается в том, что Демократическая партия может просто забыть о том, что на протяжении многих десятилетий почти все американские лидеры поддерживали Саудовскую Аравию. Демократы могут прийти к выводу: альянс с Саудовской Аравией — это ошибка, допущенная Трампом, которую необходимо исправить. Затем демократы могут рассмотреть альтернативные варианты внешней политики и, вспомнив о том, что Обама вёл ядерные переговоры с Ираном, прийти к выводу, что Демократическая партия должна поддержать Иран. Некоторые демократы уже начинают во весь голос говорить о том, что следует отдать предпочтение партнёрским отношениям с Тегераном, а не с Эр-Риядом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и демократы

К сожалению, некоторые представители Саудовской Аравии ведут себя так, как будто данная позиция Демократической партии была для них вполне предсказуемой или стандартной. Однако это не так. В позиции представителей Демократической партии присутствует опасная новизна.

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Демократы и даже некоторые республиканцы справедливо сокрушаются по поводу убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году, а также ситуации, сложившейся в Йемене. Однако Саудовская Аравия неправильно истолковывает эту критику как отказ от союзнических отношений. Особенно беспокоит тот факт, что некоторые саудовские СМИ, похоже, попали в ловушку недопонимания, что привело к постоянным нападкам против демократов. Саудовская Аравия должна оперативно ликвидировать возникший кризис и приложить максимум усилий для восстановления отношений. Одним из лучших способов добиться этого является взаимодействие с республиканцами и демократами, а также адекватное восприятие критики.

В противном случае Эр-Рияд может обнаружить, что союзнические отношения с Саудовской Аравией поддерживает всего одна партия или даже фракция, которая в скором времени может лишиться власти.