В турецко-американских отношениях вновь произошло обострение в связи с поставками российских ЗРК С-400. В начале этой недели в Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух стран подтвердили, что поставка первого ЗРК С-400 в Турцию будет осуществлена в начале июля. Официальные и неофициальные представители США отреагировали на данное решение Турции, усилив напряжённость между двумя странами. Американская сторона раскритиковала Турцию за то, что её решение о покупке С-400 может ослабить НАТО. В течение последних двух лет Турции неоднократно угрожали санкциями, и ей угрожают вновь из-за запланированных поставок С-400, пишет Талха Косе в статье для издания The Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Мышеловка

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Турецкая сторона полна решимости. Как заявил Эрдоган, соглашение о поставках С-400 — дело решённое. Недавно четыре американских сенатора из комитета по вооруженным силам и комитета по международным отношениям сената США опубликовали статью в The New York Time, пригрозив Турции неблагоприятными последствиями.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Москве 8 апреля 2019 года

Американские сенаторы, как и многие другие официальные лица США, по-прежнему придерживаются точки зрения в отношении поставок С-400, которую они транслировали в течение последних нескольких месяцев. Они заявили, что конгресс США может заблокировать поставку в Турцию истребителей F-35 и другой военной техники, если Турция разместит на своей территории ЗРК С-400. Турция выступает в качестве одного из партнёров США в рамках программы по производству F-35. С технической точки зрения С-400 и F-35 вполне совместимы. Однако Вашингтон не интересуют технические вопросы, он хочет превратить данный вопрос в политическую проблему.

Интенсивность угроз со стороны США продолжает нарастать по мере приближения срока поставок С-400. Вице-президент США Майк Пенс упомянул о данном вопросе на саммите НАТО, организованном в честь 70-летия альянса. Вместо того, чтобы оценить тот вклад, который Турция сделала в рамках НАТО, американские чиновники решили раскритиковать одного из своих самым сильных военных союзников по НАТО.

С американской стороны не было предпринято никаких реальных попыток понять, почему Турция приняла решение о поставках российского военного оборудования. Причина проста. Турция не смогла приобрести альтернативное военное оборудование в период, когда она столкнулась с серьёзной угрозой. Ещё более важно то, что ряд необычных шагов, предпринятых США на Ближнем Востоке и Северной Африке, могут представлять для Турции реальную угрозу. В 2013 году Турция обратилась к своим союзникам по НАТО с просьбой развернуть на её территории комплексы «Пэтриот» для противодействия угрозам со стороны Сирии. Союзники Турции по НАТО — Германия и Нидерланды — вывезли свои комплексы «Пэтриот» из Турции в начале 2016 года по политическим причинам. Турция также обратилась с просьбой к США, чтобы те продали ей ракеты «Пэтриот», но американская сторона не удовлетворила данную просьбу. Всё вышеперечисленное подтолкнуло Турцию к подписанию соглашения о поставках российских ЗРК С-400.

Mark Holloway Ракетный комплекс «Пэтриот»

Вместо того, чтобы помочь Турции справиться с угрозами в сфере безопасности, исходящими из Сирии, Ирака и других стран, США высказывают угрозы в адрес Анкары и продолжают поддерживать террористические организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности Турции. США продолжают поддерживать сирийских курдов, несмотря на обещание Вашингтона вывести американские войска из Сирии. Турция в течение последних двух десятилетий стремилась снизить свою зависимость от международных субъектов в области безопасности. Вывод с территории Турции немецких и голландских комплексов «Пэтриот», а также американское эмбарго на поставки оружия продемонстрировали актуальность этой политики.

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Сенаторы, официальные лица и экспертное сообщество США утверждают, что Турция должна сделать выбор между Западом и Россией, НАТО и Россией или США и Россией. Для Турции поставки С-400 — это всего лишь покупка стратегического вооружения, имеющего решающее значение для поддержания национальной безопасности Турции. Российские власти также согласились поделиться некоторыми технологиями по созданию систем противоракетной обороны. Такие условия делают соглашение о покупке ЗРК С-400 ещё более привлекательным.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

В течение последних нескольких лет Вашингтон так ничего и не предложил Турции, кроме санкций и угроз. Для Турции нет ничего хуже, чем быть зависимой от субъекта, который постоянно угрожает её интересам в сфере национальной безопасности. США следовало бы укрепить отношения со своим ключевым союзником по НАТО. Вашингтону и Анкаре было бы проще найти общий язык по ряду экономических, военных и политических вопросов, если бы между двумя странами восстановилось доверие.