Похоже, что для экономики еврозоны худшее, наконец-то, осталось позади. Последний месяц для европейской экономики был непростым, эксперты всё чаще задавались вопросом, столкнётся ли ЕС с рецессией. Однако теперь появились признаки стабилизации промышленного сектора, пишет Фердинандо Джулиано в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Евросоюза

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Небольшое оживление промышленно сектора, несомненно, порадует Европейский центральный банк, который сейчас рассматривает вопрос о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, чтобы достигнуть целевого уровня инфляции. Однако улучшение ситуации в промышленном секторе также является хорошей новостью и для итальянских популистов, экономическая политика которых ранее подверглась жёсткой критике. После ужасного периода, в котором итальянский промышленный сектор оказался в конце 2018 года, он начинает приходить в норму и даже вышел на лидирующие позиции в рамках ЕС.

Согласно официальной статистике, в феврале 2019 года уровень промышленного производства в ЕС упал всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на более мрачные прогнозы, предсказывавшие падение на 0,5%. Даже несмотря на то, что в марте уровень промышленного производства остался прежним, он всё равно вырастет на 0,7% в квартальном исчислении.

(сс) Didwin973 Электростанция Электрисите де Франс

На долю промышленного сектора приходится только пятая часть от общего объёма произведённой в ЕС продукции. Однако европейские политики обеспокоенны сильными колебаниями в промышленном секторе. В марте 2019 года председатель ЕЦБ Марио Драги указал на существенный дисбаланс между устойчивым сектором услуг, который в значительной степени опирается на внутренний спрос, и ослаблением промышленного сектора, который в значительной степени зависит от капризов мировой торговли. Опасение заключалось в том, что дальнейшее замедление темпов промышленного роста приведёт к сокращению уровня занятости и ограничит рост заработной платы, что может негативно сказаться на уровне потребления и секторе услуг. «Нынешние данные свидетельствуют о том, что ослабление внешнего спроса ещё не повлияло на внутренний спрос, но риск этого оставался высоким в последние месяцы», — заявил Драги.

Восстановление промышленного сектора вывело бы ЕЦБ из неловкой ситуации. ЕЦБ остановил покупку чистых активов в конце 2018 года, постепенно ограничивая денежные стимулы. В марте Драги пришлось изменить курс, поскольку он перенес дату первого повышения ставки на 2020 год и предложил новую схему дешевых кредитов для банков.

Восстановление промышленного сектора также может сыграть на руку популистским лидерам Италии: вице-премьеру, лидеру «Лиги» Маттео Сальвини и вице-премьеру, лидеру партии «Движение пять звёзд» Луиджи Ди Майо. Итальянские лидеры борются с резким экономическим спадом с тех пор, как Италия столкнулась с рецессией в 2013 году. На этой неделе итальянскому правительству пришлось снизить целевой показатель роста ВВП на 2019 год с 1% до 0,2%. Теперь этот показатель соответствует прогнозам международных организаций, в том числе Европейской комиссии.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Однако с начала 2019 года промышленный сектор Италии является одним из самых быстрорастущих в ЕС. Промышленное производство выросло на 0,8% в феврале по сравнению с январём 2019 года, когда был зарегистрирован скачок на 1,9% — самый высокий показатель с конца 2017 года. Несмотря на то, что в марте показатели роста не изменились, промышленный сектор всё равно вырастет на 1,4% в квартальном исчислении.

Экономический подъём укрепит позиции «Лиги» и «Движения пять звёзд» в преддверии выборов в Европейский парламент. Результаты опросов общественного мнения указывают на то, что «Движение пять звёзд» потенциально может оказаться на третьем месте после левоцентристской Демократической партии. У Ди Майо могут возникнуть определённые проблемы. Неожиданное улучшение экономики также позволило бы итальянским популистам нанести удар по своим критикам, включая Европейскую комиссию, заявив, что их экономическая политика работает.

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Конечно, пока ещё рано говорить о том, действительно ли экономическая ситуация в ЕС начала постепенно восстанавливаться. Позитивные экономические показатели последних двух месяцев могут оказаться лишь кратковременным явлением. Обострение торговой войны между ЕС и США может ещё больше подорвать промышленный сектор Европейского союза. В Италии высокие выплаты по госдолгу продолжат оказывать давление на экономическую активность, также как и неопределённость в отношении будущих решений по налогам и бюджетным расходам.