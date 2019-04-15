Мир продолжает с достаточным шумом обсуждать возможные последствия двух обвинительных взаимных признаний: со стороны США — это признание иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) «иностранной террористической организацией»; а со стороны Ирана — это признание войск Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM, в зону ответственности входит весь Ближний Восток) «террористическими организациями» типа «Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ* и т.д.). За истекшие после 8 апреля дни выяснилось, что, кроме США и Израиля, нашлась ещё одна группа отщепенцев-преступников, которая с воодушевлением восприняла заявление американского президента Дональда Трампа. Как сообщил 10 апреля курдский сайт Kurdistan.ru, «представители четырёх оппозиционных иранских курдских партий собрались в Центре сотрудничества политических партий Иранского Курдистана, чтобы приветствовать решение США о внесении элитных иранских сил «Корпус стражей Исламской Революции» (КСИР) в списки террористических организаций. «Спустя 40 лет после основания КСИР, этот шаг со стороны США, несмотря на то, что он был запоздалым, воспринимается угнетёнными народами Ирана, особенно народом Курдистана, как позитивный», — говорится в официальном заявлении Центра. В заявлении отмечается, что аналогичные шаги по КСИР ожидаются и от стран ЕС, поскольку в течение последних четырёх десятилетий большинство террористических атак со стороны КСИР происходили на их территориях. Как указано в заявлении Центра, КСИР контролирует экономическую, политическую и военную сферы в Иране и использует все средства, чтобы распространить «тёмное правление Исламской Республики». «Следует помнить, что терроризм невозможно искоренить, и в регионе не будет мира, пока существует Исламская Республика Иран», — сказано в заявлении …

Иван Шилов ИА REGNUM США

Что такое «Центр сотрудничества политических партий Иранского Курдистана», на наш взгляд, видно по текстовке заявления. Формально он включает две основные ветви пресловутой «Демократической партии Иранского Курдистана» и две основные ветви «Коммунистической партии Иранского Курдистана». В течение прошлого года мы несколько раз обращали внимание читателей на то, что ДПИК, или ДПК-И, это откровенно террористическая организация, против которой выступила даже Курдская Рабочая партия (PKK) Турции, начиная с 2011 г. Располагается это «Центр сотрудничества политических партий Иранского Курдистана» после изгнания его активистов из Ирака, разумеется, на Западе. Всё заявление — сплошь ложь, ибо КСИР в основном размазывает боевиков ДПК-И либо на иранской территории, либо же в горах Ирака, где террористы пока ещё находят прибежища, пользуясь тайным покровительством клана Масуда Барзани и его «Демократической партии Курдистана» (PDK). Озлобленность этой части курдских террористов (в Иране более чем достаточно оппозиционных партий курдов, ведущих борьбу за свои права легальными путями — прим.) на солдат и офицеров КСИР понятна — ещё ни разу их боевикам не удавалось что-либо существенное против Ирана и его территориальной целостности. И понятно также, что сейчас «Центр сотрудничества политических партий Иранского Курдистана» просто исполняет приказ — тех сил, которые сегодня его в основном спонсируют и курируют. А это, хотя сей «Центр» базируется в Западной Европе, спецслужбы именно США и Израиля. Удивительно иное — на фоне того, что даже антиирански настроенные арабские страны-члены Лиги арабских государств недавно публично признали, что без участия Ирана невозможно справедливое решение вопроса о независимости Палестины и об Иерусалиме, группка отщепенцев-курдов продолжает делать ставку на США и Израиль, хотя прекрасно видит, как раз за разом Вашингтон и Тель-Авив «сливают» Турции сирийских курдов. Вот и сейчас турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, ‑ и как раз тоже 10 апреля, что, мол, «операция против сил YPG в Восточной Сирии неизбежна» (YPG — курдские отряды Народной самообороны в Сирии — прим.).

Kurdishstruggle Курдские ополченцы

Курдские племена, пусть на сей раз и курдские племена Ирана, могут угодить в очень большое политическое и иное дно. Дело в том, что они — пешки в чужих играх, хотя можно, конечно, найти и более хлёсткие выражения и оценки их поведения и, извините, интелллектуальных способностей. Проблема вот в чём — в самой Америке (ну, так ведь потрафили Беньямину Нетаньяху, уже понятно, что он и его блок «Ликуд» выиграли внеочередные парламентские выборы в Израиле!..) нарастает гул негодования от того, что Трамп, как истинный дедушка еврейского внука, всю внешнюю политику подчинил исключительно интересам Израиля и сионистского лобби в США. Спустя день после того, как Иран заявил о объявлении американских армейских сил, размещённых в Западной Азии, «террористической организацией», минобороны США заявило, что Иран не представляет чрезвычайной угрозы для Америки. «Пентагон не собирается менять правила боевых действий из-за решения Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внести Центральное командование ВС США (CENTCOM) в список «террористических организаций», — заявила представитель минобороны США Ребекка Ребейрих. Более того, по её словам, в этом решение Совбеза Ирана Пентагон не видит никакой угрозы. «Наша политика такова, что мы не обсуждаем изменения в уровне боевой защиты или соответствующие меры — это делается по причинам оперативной безопасности. Как обычно, министерство обороны предприняло предусмотрительные меры, чтобы обеспечить безопасность наших сил по всему миру и поддерживать боеготовность для выполнения наших задач», — сказала представитель Пентагона.

А, как сообщало 11 апреля ИА «Fars News» со ссылкой на американские СМИ, американский сенатор Рэнд Пол заявил госсекретарю Майклу Помпею, что военная операция против Ирана недопустима и не может быть осуществлена без согласия Конгресса. Во время заседания Пол задал Помпео очень неудобный вопрос, касающейся законопроекта, внесенного в 2001 г. о «Применении военной силы и нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса». Он спросил: «Предусматривает ли такой пункт для правительства этот законопроект?». На что госсекретарь не дал конкретного ответа, а лишь сослался, что ему нужно уточнить это у юристов. Ранее сенатор-демократ Том Юдал от штата Нью-Мексико, при поддержке нескольких демократов внёс на рассмотрение Конгресса проект закона, запрещающий администрации Трампа какую-либо военную акцию против Ирана. По имеющейся информации, проект закона № S1039 поддерживает не менее 10 сенаторов-демократов, в том числе Дайан Файнстейн, Ричард Дэрбин и Берни Сандерс, а также единственный сенатор из числа республиканцев Рэнд Пол. Для утверждения законов в Сенате требуется как минимум 51 голос. Юдал в объяснении своей законотворческой инициативы написал в Твиттере: «Сейчас требования о войне с Ираном звучат со стороны тех же самых людей, которые 16 лет назад навязали нам катастрофическую войну в Ираке. Конгресс должен отстоять своё законное право и положить конец скатыванию в сторону войны. Именно поэтому сегодня я предложил принять закон «О мерах противодействия незаконной войне с Ираном»».

Конгресс США

Проблема израильтян и их адептов в США, как и различных курдских племён Ближнего Востока, отдавших вопрос своей судьбы на откуп спецслужбам Израиля и США, состоит в том, что конкретные военные США и представители их интересов в Конгрессе и Сенате прекрасно знают, что с ними может быть, если план Израиля натравить военную машину Америки против Ирана «сработает». Но мы, понятное дело, из-за сдержанной реакции Пентагона и воззваний сенаторов Пола и Юдала, не хотим утверждать, что с завершением выборов в Израиле, для Вашингтона «игра закончилась». Антииранская «игра» США закончится только тогда, когда президент Трамп и его окружение будут свергнуты. Ведь, между тем, госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на американских военных. «Угрожая нападением на войска США, они должны хорошо подумать», — заявил Помпео на фоне решения Тегерана признать CENTCOM США террористической организацией. Помпео напомнил, что США через неделю внесут КСИР Ирана в американский список иностранных террористических организаций. А к чему такое нервное отношение к законному праву вооружённых сил той или иной страны на свою защиту, мистер Помпео? Мир с Вьетнама знает, как хорошо и в огромных количествах гибнут расхвалённые американские войска, да и вся история взаимоотношений Ирана и США после Исламской революции — это история позора Вашингтона, в том числе и за уничтожение гражданского лайнера авиакомпании Iran Air с пассажирами, в основном женщинами и детьми, на борту. У Ирана, и у КСИР, как гаранта Исламской революции и неприкосновенности иранских границ, есть естественное законное право уничтожить любого, кто захочет напасть на то или иное подразделение КСИР или какой-нибудь другой иранской силовой структуры.

Так или иначе, неблагоразумная политика администрации Трампа вызвала шквал критики и внутри самих США. Многие военачальники и видные политические деятели не раз предупреждали Трампа и его советников из числа произраильских «ястребов» о последствиях столь радикального подхода к внешнеполитическим проблемам. По всей видимости, в Вашингтоне сейчас задумали отсрочить реализацию объявленного Трампом решения или, по крайней мере, предпринимаются попытки ослабить вероятность военной конфронтации между Ираном и США. Мы же напомним, что, как заметил Верховный лидер Исламской революции Ирана, аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, «времена, когда американцы наносили удар и сбегали с места происшествия, уже миновали, и в случае любой враждебной акции они получат мощный, зубодробительный удар со стороны Ирана». И это — чистейшая правда, в отличие от Израиля и США, Иран не блефует, когда предупреждает потенциального военного противника о том, что начав войну с Ираном, враг должен быть готов к своему поражению. Так было, к слову, и в случае, когда саддамовский Ирак начинал свою агрессию против Ирана в 1980 году…

Khamenei.ir КСИР

А вот ещё одно последствие тупости инициативы администрации Белого дома от 8 апреля 2019 г. Согласно четырём источникам, знакомым с решением, Египет отказался от участия в создании «арабского НАТО» с ключевыми арабскими союзниками и во главе с США, что нанесло удар по стратегии администрации Трампа по сдерживанию иранской мощи, сообщает 11 апреля британское Reuters. Египет передал своё решение Соединённым Штатам и другим участникам предложенного Ближневосточного альянса по безопасности, или MESA, перед встречей, состоявшейся в Эр-Рияде, сообщил один из источников. Каир не направил делегацию на встречу, последняя из которых состоялась для продвижения усилий США по объединению арабских суннитских мусульманских союзников в пакт о безопасности, политическом и экономическом противодействии шиитскому Ирану, сказал источник. Египет вышел из-за того, что сомневался в серьёзности этой инициативы и из-за опасности того, что этот план только усилит напряжённость в отношениях с Ираном, сказал арабский источник, который, как и другие, говорил при условии анонимности. По словам арабского источника, неуверенность в том, что Трамп выиграет второй срок в следующем году, и преемник сможет прекратить эту инициативу, также способствовала решению Египта. Через два дня после встречи в Эр-Рияде, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Вашингтон для переговоров с Трампом. Перед встречей Трамп сказал, что они будут говорить о проблемах безопасности, но не было ясно, обсуждали ли они проблему MESA.

Правда, два источника сообщили, что страны, остающиеся в MESA, продвигаются с этой инициативой и будут оказывать давление на Египет дипломатически, чтобы отозвать его выход, при этом один из них сказал, что это решение якобы не является окончательным. «Мы все хотим их вернуть», — сказал другой источник. Арабский источник, однако, отметил, что Каир нельзя убедить вернуться. Выход Египта с крупнейшими вооружёнными силами в арабском мире является последним ударом по инициативе MESA, неофициально именуемой «арабским НАТО». Этот план уже был осложнён международным возмущением убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 г. в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, в котором турецкие чиновники и некоторые законодатели США обвинили саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Эр-Рияд отрицал и отрицает обвинения против кронпринца. Другим препятствием для создания «арабского НАТО» стала вражда среди арабских союзников, особенно экономический и политический бойкот Катара под руководством Саудовской Аравии. По словам американских чиновников, Джон Болтон, советник Трампа по нацбезопасности, был ключевым сторонником плана MESA и архитектором стратегии администрации по сдерживанию Ирана. Мы хотим напомнить также, что, согласно секретному документу Белого дома, рассмотренному Reuters в прошлом году, инициатива, которую Саудовская Аравия впервые предложила в 2017 г., направлена не только против Ирана, но и на ограничение растущего регионального влияния России и Китая. Помимо США и Саудовской Аравии, участниками MESA являются Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Иордания.

И вот сейчас, можно сказать, откровенная глупость Трампа переполнила чашу терпения Египта, коль скоро даже арабские источники уверены, что «Каир нельзя убедить вернуться». Перейдём к ещё одной реакции. Старший советник марионеточного проамериканского президента Афганистана по вопросам примирения Мохаммад Омар Даудзай заявил 11 апреля, что Тегеран и Кабул подпишут соглашение о безопасности в ближайшем будущем. «Мы подписали пакты о безопасности с 11 государствами мира, включая Индию, и мы также ведём переговоры с Исламской Республикой Иран, и мы ведём эти переговоры после президентства Хамида Карзая … и, если Бог даст, пакт о безопасности будет заключён и подписан между Ираном и Афганистаном в ближайшее время», — заявил Даудзай в интервью Fars News. Он подчеркнул решимость своей страны использовать возможности таких стран, как Иран, для установления мира в Афганистане, поблагодарив Тегеран за проведение переговоров с движением «Талибан"*. Отвечая на вопрос относительно сообщений о перемещении террористов ИГ* из Сирии и Ирака в Афганистан, Даудзай сказал, что региональное сотрудничество необходимо для борьбы с ИГ*, с тем чтобы эта террористическая группировка не смогла уничтожить будущее Афганистана, как это происходило в Сирии и Ираке.

Поясним: в конце декабря 2018 г. МИД Ирана заявило, что между делегацией «талибов"* и замминистра иностранных дел Ирана велись длительные переговоры. Переговоры, состоявшиеся в Тегеране, были направлены на то, чтобы найти решения, «которые помогут облегчить переговоры между афганскими группами и правительством страны по продвижению мирных переговоров в стране», — заявил тогда официальный представитель МИД Бахрам Кассеми. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирал Али Шамхани на встрече с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом в Кабуле в декабре 2018 г. заявил, что Иран продолжит переговоры с «талибами"*, стремясь помочь установить мир и безопасность в этой стране. Изюминка в том, что ведь «талибов"*-то в Афганистан вбрасывал Пакистан — при полном одобрении и содействии спецслужб США. После санкционированных американцами заказных убийств ветеранов афганской войны, бадахшанских таджиков Ахмад-Шаха Масуда и Бурхануддина Раббани, власть в Афганистане вот уже сколько лет в руках марионеток США. И получается, что Иран своим посредническим вмешательством во внутриафганское урегулирование, по сути, берёт под свой контроль оба лагеря — и президента с правительством, и «талибов"*. В итоге «в ауте» оказываются именно США.

Вооруженный террорист. Афганистан. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Ещё реакции. Турция, Катар, Китай и Ирак по отдельности осудили недавний шаг Трампа о признании иранского КСИР террористической группировкой, сообщает англоязычный иранский канал Press TV. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что этот шаг является шагом вне международного права, и что он проложит путь к дальнейшей нестабильности в регионе. «Соединённые Штаты приняли это одностороннее решение в контексте санкций и давления на Иран», — сказал он на совместной пресс-конференции со своим катарским коллегой. «Мы не поддерживаем Иранскую революционную гвардию в Сирии, но ни одна страна не может объявлять Вооружённые силы другой страны террористической организацией. Мы также не поддерживаем односторонние решения», — отметил он. Высокопоставленный дипломат Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани также осудил США за внесение в «чёрный список» бойцов КСИР, заявив, что разногласия по поводу поведения армии другой страны не должны решаться путём введения санкций. Официальный Багдад также предупредил США и их союзника Саудовскую Аравию, что их действия будут иметь «негативные последствия в Ираке и в регионе», и что этот шаг может ещё больше дестабилизировать регион. Ранее президент Ирака Бархам Салих встретился с Кеннетом Маккензи, главнокомандующим американского Центрального командования (CENTCOM), в Багдаде, призвав к снижению напряжённости на Ближнем Востоке. Этот шаг Трампа также был осужден Народными мобилизационными силами Ирака («Аль-Хашд аш-Шааби») и всеми политическими группировками этой страны. Согласно сообщениям, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди также связался с королем Иордании Абдаллой II и египетским правительством по этому вопросу. «Мы пытались остановить американское решение. Мы обратились ко всем сторонам, к США и саудитам», — заявил он 9 апреля на пресс-конференции. По его словам, любая эскалация «сделает нас всех проигравшими».

Официальный представитель МИД Китая Лу Канг заявил 9 апреля, что Китай всегда поддерживает то, что все страны должны соблюдать основные руководящие принципы международных отношений на основе целей и принципов Устава ООН, а не проводить политику силы и издевательства. «Мы надеемся, что соответствующие страны, особенно крупные державы за пределами региона, будут делать больше вещей, способствующих миру и стабильности на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы принимать меры, которые приведут к дальнейшей напряжённости в регионе», — сказал Лу на регулярном брифинге для прессы.

Что касается России, то мы уже сообщали о предостережениях Москвы в адрес США, озвученных официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой ещё 4 апреля. Хотим также привести оценку известнейшего российского эксперта, специалиста по ираноязычным государствам, руководителя Центра изучения современного Ирана в России Раджаба Сафарова. Он заявил, что КСИР является популярной народной силой, и отметил: «Решение Трампа считать её террористами глупо», сообщало IRNA. Этот шаг в первую очередь направлен на то, чтобы помочь Нетаньяху (сионистскому режиму) получить максимальную отдачу от предвыборной кампании, чтобы показать Израилю и еврейскому лобби, что Трамп — лучший друг евреев в мире и на протяжении всей истории. Сафаров также отметил: «Трамп поддерживает Израиль и надеется, что тот в свою очередь ещё более поддержит его в Сенате и Конгрессе США, а также в кругах власти и среди богатых людей в Соединённых Штатах, особенно в военной промышленности страны, чтобы улучшить условия для своих выборов, чтобы остаться в должности на второй срок». Российский эксперт добавил: «В-третьих, было ясно, что КСИР был единственной силой, который препятствовал осуществлению американских планов и планов для западных и арабских стран в Сирии. Американские зубы в Сирии были сломаны, потому что в этой стране присутствовали советники КСИР». До начала участия России в антитеррористической операции в Сирии, именно КСИР в течение 5 лет вёл борьбу с огромным количеством террористов, поддерживаемых США и Западом и некоторыми арабскими странами, которые стекались в Сирию со всего мира, чтобы свергнуть режим Башара Асада. И это была единственная армия, которая смогла противостоять этим террористам.

Tasnimnews.com КСИР

Сафаров продолжил: «Другая цель Трампа в признании КСИР террористами, создать конфликт между Ираном и Россией». Он добавил, что ведь существуют широкие возможности для сотрудничества между Ираном и Россией, и их сотрудничество в Сирии продемонстрировало этот факт. «После решения Трампа о Корпусе стражей Исламской революции, если Россия будет намерена продолжать сотрудничать с Ираном и структурами КСИР, — сказал Сафаров, — она фактически будет работать как бы с террористами». Российский эксперт заявил, что этим действием против КСИР, Трамп пытается помешать международному сообществу и международным структурам сотрудничать с Ираном, и такими структурами, как КСИР в различных секторах и сферах. Отвечая на вопрос о том, что должны делать Иран и Россия в этих условиях, Сафаров сказал, что обе страны должны укрепить свои структуры сотрудничества и более тесно координировать свои действия друг с другом. По его мнению, только в одиночку Иран и Россия будут нести дальнейшие потери от санкционной политики США, но в совокупности влияние санкций США будет сведено к минимуму. По словам Сафарова, Россия должна заявить о своём несогласии с решением Трампа, и, кроме того, МИД России мог бы выступить с заявлением, выступающим против этой акции, а также с призывом к другим членам международного сообщества не выполнять это решение Трампа. В другой части своей речи Сафаров, как мы уже упоминали выше, также сказал, что КСИР является народной силой, появившейся из недр иранского народа, а народную силу нельзя называть террористической, и это глупый поступок.

Ещё один отклик на американское решение из Москвы — председатель Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские парламентарии категорически против внесения в «чёрный список» военнослужащих КСИР. Выступая перед IRNA, Слуцкий сказал, что КСИР — это организация, которая защищает Иран. Он добавил, что командующий силами «Кодс» КСИР Ирана генерал-майор Кассем Солеймани и его сотрудники следуют политике Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи по поддержанию безопасности в Иране. Слуцкий подчеркнул, что Москва выступает против таких решений США, как наложение санкций на Иран и Россию, а также их акт о выходе из иранской ядерной сделки, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По его словам, парламенты Ирана, России и Турции должны сформировать парламентскую тройку для обсуждения вопросов региональной безопасности. Сообщив, что Комитеты парламентов России, Турции и Ирана по международным делам будут регулярно проводить совместные заседания, чтобы придать парламентское измерение сотрудничеству стран, в том числе в области урегулирования ситуации в Сирии, Слуцкий заявил, такие встречи планируется проводить не реже двух раз в год. «Таким образом, мы хотим придать реальное парламентское измерение процессам сотрудничества между Москвой, Анкарой, Тегераном, которые задали главы наших государств, которые активно ведутся, в первую очередь в астанинском формате по Сирии», — заявил он журналистам.

A.Savin Леонид Слуцкий

11 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отразила точку зрения высшего руководства России на глупость американского президента. «Решение США включить Корпус стражей исламской революции в число террористических организаций вписывается в линию США на демонизацию Ирана, оказание на него максимального давления», — заявила она. Захарова подчеркнула, что МИД РФ оценивает курс США на конфронтацию с Ираном как деструктивный и недальновидный. В этой связи она отметила, что «без участия Тегерана построение прочной архитектуры региональной безопасности на Ближнем Востоке невозможно, как и обеспечение стабильности ситуации в Сирии, Ираке, Афганистане». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила и о других мерах давления США на Иран. «Масштабные санкции, которые вводятся американцами в обход Совета Безопасности ООН, односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который обеспечивает мирный характер ядерной программы Тегерана, шаги по выдавливанию иранских сил из Сирии, где они находятся по приглашению законного правительства страны», — перечислила она.

А вот реагирование ещё одной региональной марионетки США и Израиля — Пакистана. Ведущая пакистанская англоязычная новостная газета «Express Tribune» сообщает, что премьер-министр Пакистана Имран Хан вскоре совершит первый визит в Тегеран. Во время своего визита в Тегеран премьер-министр Хан проведёт официальные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, а также встретится с Верховным лидером аятоллой Хаменеи. «Ожидается, что этот визит состоится в этом месяце, но сроки уточняются», — сказал высокопоставленный представитель пакистанского МИДа газете. В недавнем общении с группой журналистов, посол Ирана в Пакистане Мехди Хонардуст заявил, что скоро будут очень хорошие новости для пакистано-иранских отношений. В статье добавлено, что этот визит является частью усилий Пакистана по поддержанию тонкого баланса в его отношениях с Ираном и Саудовской Аравией. Ранее премьер-министр Имран Хан заверил президента Ирана Хасана Роухани в том, что Исламабад не допустит использования его территории против соседней страны. Газета сообщает, что пакистанские чиновники считают Иран важной соседней страной. Чиновники, знакомые с повесткой дня предстоящего визита премьер-министра, заявили, что Имран Хан подтвердит предложение Пакистана и призовет к объединению всех мусульманских стран для решения общих задач.

Великобритания отказалась от просьбы госсекретаря США по включению КСИР союзниками США в чёрный список террористических организаций. Представитель ЕС отказался прокомментировать решение Трампа в отношении КСИР. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио не последует решению Вашингтона по включению КСИР в «чёрный список иностранных террористических организаций». Представитель МИД Франции Агнес фон дер Муль на своей пресс-конференции призвала США отказаться от дальнейшего обострения ситуации в Западной Азии и подвергла критике решение президента США в отношении КСИР, обвинив Вашингтон в дестабилизации Ближнего Востока. Словом, США, Израиль и некоторые курдские террористы («Центр сотрудничества политических партий Иранского Курдистана») реально за пару-другую дней превратились в политических изгоев планеты.

Хотим также известить о некоторых сообщениях из самого Ирана. Их тоже следует воспринимать как реакцию на решение Трампа от 8 апреля. Президент Ирана Роухани по видео-конференции 9 апреля приказал установить каскад из 20 центрифуг IR-6 на ядерной площадке в Натанзе. На церемонии, состоявшейся в Международном конференц-центре Ирана в столице страны Тегеране, по случаю Национального дня ядерных технологий, Роухани, с помощью видеоконференции, приказал запустить 4 новых технологических проекта, включая установку каскада из 20 центрифуг конструкции IR-6 на ядерном объекте в Натанзе, сообщало Mehr News. Посещая выставочный центр ядерных технологий, Роухани также представил 110 новых технологий в области медицины и медицинской диагностики и квантовых технологий. Отметим также, что Иран обнародовал 83 ядерных достижения в прошлом году во время церемонии Национального дня ядерных технологий. «У Исламской Республики нет никаких проблем с возобновлением проектирования и производства любого количества ядерных центрифуг», — заявил на брифинге помощник главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан, сообщало ИА «Fars News» 10 апреля. Как отметил А. Зареан, «в 2019 г. отмечается XIII годовщина разработки атомного производства в Исламской Республике Иран. Так, 9 Апреля 2017 г. в ИРИ было зафиксировано 44 достижения в сфере ядерных технологий, а в 2018 г. их количество увеличилось до 83. Общее число инноваций в этой сфере в 2019 году достигло 114». Зареан также сказал, что «достижения в области атомной промышленности в Иране были осуществлены, благодаря санкциям, а также другим ограничениям со стороны западных стран. Сегодня, Агентство по атомной энергии ИРИ внедряет новейшие технологии в ядерной сфере, в зависимости от потребностей страны. На второй и третий этап строительства завода в Бушере было запланировано и израсходовано около $10 млрд. Строительные работы должны начаться летом 2019 года. В настоящее время, мы можем изготовить центрифуги любых типов, в зависимости от потребностей заказчика».

Nanking2012 Ядерный реактор в Иране

По его словам, «в настоящее время, центрифуга «IR8» под наименованием «Qamar Bani Hashim» проходит рабочие испытания в населённом пункте Натанзе. В 2019 году в ИРИ открылась Национальная лаборатория ядерных материалов «Фордо». На данном оборудовании будут осуществляться ядерные реакции, в результате которых образуются новые радиоактивные изотопы». В отношении ограничений, накладываемых США на ИРИ в данной области деятельности, он указал, что «санкции позволяют Тегерану сконцентрироваться на самообеспечении и разработке новых технологий в атомной промышленности. Несмотря на все усилия Соединённых Штатов, Иран не остановит свои испытания в сфере разработки мирного атома. За последние несколько лет значительно усилилась разведдеятельность Америки и Израиля в отношении ИРИ. Сионисты и американцы постоянно выдвигают нелепые и необоснованные обвинения Ирану в отношении ядерных разработок. Сегодня Тегеран имеет возможность экспортировать ядерное топливо для мирных целей в объеме до 100 кг в год». Как говорится, имеющий мозги — да поймёт, о чём прозрачно намекнули в эти апрельские дни из Ирана упёртым иранофобам в США и Израиле.

10 апреля, как сообщало IRNA, большое число студентов и преподавателей тегеранских университетов приняли участие в митингах против решения президента США Дональда Трампа в отношении КСИР с такими лозунгами, как: «Долой США», «Я тоже член КСИР», «Если бы не было КСИР, не было бы и нашей страны». Они в своём заявлении признали КСИР народным органом, который делает всё ради развития уровни жизни людей во всех областях. А до этого, ещё 8 апреля, протестуя против решения США, группы иранских депутатов пришла на парламентскую сессию в форме КСИР, скандируя: «Смерть США!», «Мы все — КСИР». Как заявил спикер парламента Али Ардашир Лариджани, Иран уже рассматривает правительство и вооружённые силы США как символ терроризма. «Мистер Трамп, мы знаем, как вы пришли к этому моменту: вы думали, что можете навредить Ирану после отказа от ядерной сделки, но потерпели неудачу; вы думали, что сможете довести экспорт иранской нефти до нуля в прошлом году, но не смогли», — сказал Лариджани.

Также хотим напомнить, что после 1 октября 2019 г., согласно договору между Дамаском и Тегераном, должна начаться аренда Ираном морского порта в городе Латакия, причём в качестве оператора порта. То есть Тегеран получит выход в Средиземное море. И учитывая недальновидную политику США против Ирана и Сирии, не надо будет никому удивляться, если Иран всерьёз задумается над осуществлением своих прежних планов. Впрочем, много интересного в Латакии и для России, хотя она и обладает базой в Тартусе. Выход к Средиземному морю через «азиатский коридор» интересен Москве, поскольку в случае реализации данного плана она напрямую через иранские терминалы на Каспии, территорию Ирака и Сирии получит «сухопутный мост» к Средиземноморью. Однако этому проекту могут серьёзно помешать санкции США в связи с внесением КСИР Ирана в американский список террористических организаций. Но Тегеран ещё три года назад устами начальника Генштаба Исламской Республики генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери, который долгое время командовал КСИР, заявлял, что готов создать свои военно-морские базы в Сирии и Йемене. А СМИ Израиля не раз сообщали, что премьер-министр Нетаньяху высказывал президенту РФ Владимиру Путину свою озабоченность данной проблемой.

Что же касается инициаторов новой формы давления на Иран, то, как сообщал сайт Kurdistan.ru 11 апреля, представитель Вашингтона в Ираке, Временный поверенный в делах посольства США в Багдаде Джои Худ заявил, что народ Ирака должен сделать выбор между силами США и Ирана, поскольку иракцы не могут встать на сторону обоих государств одновременно. Предупреждение было сделано после мероприятии в столице Иракского Курдистана, Арбеле (Эрбиле), состоявшемся 10 апреля. «Это обозначение делает всё яснее и яснее то, что люди могут иметь отношения с проблемными частями иранского правительства, такими как КСИР, или они могут иметь отношения с Соединёнными Штатами и нашей финансовой системой, но они не могут делать то и другое одновременно», — заявил Худ журналистам. «Для иракского правительства и иракского народа естественно иметь нормальные отношения с иранским правительством и иранским народом. Но это не нормально, когда КСИР прибывает в другую страну и действует без координации с этим правительством, и пытается дестабилизировать его и ослабить суверенитет этого правительства», — добавил Худ.

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Как мы видим, пока американцы пребывают в эйфории самодовольства от собственной глупости и от того, что являются просто «винтиком» в механизме осуществления интересов Израиля в регионе. Проблема же не в том, что хотят или не хотят израильтяне с американцами, а в том, что в том же Ираке отлично помнят: после появления ИГ* в Ираке в 2014 г/, по призыву Dеликого аятоллы Али ас-Систани, который является высшим религиозным авторитетом шиитов Ирака, в стране были созданы проиранские силы «Аль-Хашд аш-Шааби», которые неоднократно угрожали атаковать американские войска в Ираке, а также активизировали свои усилия в парламенте по принятию закона о вытеснении иностранных войск. И именно силы спецназа «Кодс» КСИР Ирана помогли иракцам остановить наступление банд ИГ* на Багдад, разгромив их основные силы у города Тикрит. Собственно, именно с этого начался закат эры «халифата» в Ираке и Сирии. Более того, иракцы отлично помнят, что отбивали Мосул от террористов, а Киркук — от курдов Масуда Барзани, именно силы «Аль-Хашд аш-Шааби» при содействии КСИР.

Правы, однако, были Посол Исламской Республики Иран в России Мехди Санайи и российский эксперт Раджаб Сафаров. Первый, комментируя решение Трампа от 8 апреля, завил, как сообщило IRNA: «Решение по объявлению террористической организацией КСИР как части ВС Ирана и символа борьбы с терроризмом демонстрирует, что США не извлекли урок из своих поражений». Второй же, напомним, дал верную оценку войскам КСИР как «народной силе из недр иранского народа». КСИР — это олицетворение (вместе с ополчением «Басидж») широко и давно известной формулы «вооружённый народ». Действительно, глупо называть народ с оружием в руках «террористами». Не зря спикер парламента Ирана Али Лариджани на встрече с вице-президентом Бундестага Германии Клаудией Рот, призвал к прекращению финансирования терроризма самопровозглашенными защитниками прав человека, указав при этом на США. «Крайне важно положить конец финансированию терроризма и подрывным мерам тех стран, которые претендуют на защиту прав человека», — заявил он в столице Катара Дохе, в кулуарах 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщало Fars News… Видимо, пакет документов, собранных Ираном об основных спонсорах терроризма на Ближнем Востоке, вскоре будет предан широчайшей огласке, и мы не позавидуем ни США, ни Израилю.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ